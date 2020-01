Det har ikke skortet på lettbente norske komiserier de siste årene, og «Aldri voksen» sklir rett inn i landskapet ved siden av «Side om side», «Neste sommer», «Best før» og «Helt perfekt». Humorserien er nok en dose småpinlig kleinhetshumor med typete biroller og oppkavede hverdagsproblemer. Den er skapt av Mathis Fürst («Helt perfekt», «Lyckliga gatan») og Birgitte Wegener («Helt perfekt», «Neste sommer» og «Unge lovende») og på rollelisten finner vi kjente fjes som Christian Skolmen, Andrea Bræin Hovig, Atle Antonsen, Ine Jansen og Kåre Conradi. Det er en anselig samling talent som kan sine saker godt, men dessverre får de lite annet enn harmløs og ganske forutsigbar situasjonskomikk å spille på. ANMELDELSE: Avenue 5 – Raffinert romsatire fra «Veep»-skaperen Den ferske sosiallæreren Børre (Atle Antonsen) viker ikke fra sin pedagogiske plattform. Her i møte med Hjalmar (Fredrik Hallgren). (Foto: TVNorge) Kjente fjes i generiske omgivelser Serien følger de fire barndomsvennene Andreas (Christian Skolmen), Tone (Ine Jansen) og ekteparet Janne (Andrea Bræin Hovig) og Hjalmar (Fredrik Hallgren). De har alle blitt tenåringsforeldre, men bor fremdeles noen hager fra hverandre. Hver episode byr på et knippe utfordringer – stort sett for den evig unge foreldregjengen. Noen er seksuelt frustrerte, noen er sjalu på den kjernesunne lederen av foreldreutvalget, noen prøver desperat å fornekte egen alder og noen er passivaggressivt flau over samboerens Harry Potter-utkledninger. Miljøskildringene er av den generiske sorten, fra et velstelt nabolag ett eller annet sted på Østlandet. Her heller interiørvalgene noen hakk mer mot teak og tivolilamper enn mot fjorårets Ikea-katalog. Omgivelsene gjør det tydelig at det er skuespillerne og dialogen som er det sentrale i denne serien, kulissene trengs egentlig kun for å skille mellom skole, hjem og jobb. ANMELDELSE: Sex Education S02 – Fjollete og modent om sex og relasjoner Tone (Ine Jansen) er bekymret for at sønnen er i ferd med å bli tenåring. Den situasjonskomikken blir fort litt forslitt. (Foto: TVNorge) Har ambisjoner om å ikke bare være lettbent og fjasete «Aldri voksen» viser ambisjoner om å ikke bare være lettbent og fjasete, og det er tilløp til interessant utvikling for et par av rollefigurene her. Atle Antonsen spiller ut sin fortreffelige evne til å kombinere tilskrudde karaktertrekk med ektefølt sårhet i sin fremføring av sosiallæreren Børre. Det er en rollefigur som snytt ut av Lukas Moodyssons sortiment av godlynte folk som ikke helt får det til på første forsøk her i livet. Og selv om det er en relativt liten rolle, er det en av dem som huskes best. Andrea Bræin Hovig har også noen øyeblikk hvor hun får lov å dra på som skuespiller. Spesielt et lite sammenbrudd på vei hjem fra lystig lag viser frem Jannes frustrasjoner på en måte som treffer med troverdighet og presisjon. Serien går tydeligst i retning dramasjangeren rundt Christian Skolmens rollefigur, Andreas. Han er enkemann med tre døtre, og det er i dette hjemmet de beste scenene og de mest interessante relasjonene kommer frem. Ved å la Andreas ha noen usympatiske trekk, så blir det god friksjon i hans sosiale liv, spesielt mellom far og døtre. Det er noen scener med den mellomste datteren Julie (Hedvig Skogli Olsen) som både svinger og svir litt. Serieskaperne Mathis Fürst og Birgitte Wegener ser ut til å ønske og skape en dramedie om moderne familieliv som er mer ekte og relaterbar enn bare en overdose pinlige forviklinger. Men spirene som kunne latt «Aldri voksen» vokse seg i retning av dramaseriens dybder og innsikt, blir bare utforsket litt hist og pist. Og den trauste norske situasjonskomikken er aldri mange minuttene unna. Det er heller ikke alle skuespillerne som får like spennende sider, fra Birgitte Wegeners og Cathinka Nicolaysens manus, å jobbe med. Ine Jansen og Laila Goodys rollefigurer får mye skjermtid, men de får ikke særlig mer å spille på enn lavthengende humorfrukter om sæd som forveksles med yoghurt, porno som paralellstrømmes fra nettbrett til TV’n i stua og en dildo på avveie. Når den humortypen er seriens gjennomgangsmelodi, så blir ikke «Aldri voksen» særlig mer enn forglemmelig «feelgood»-selskap. «Aldri voksen» har premiere på TVNorge og Dplay søndag 26. januar. Anmeldelsen er basert på 6 av 12 episoder.

Om SERIEN Aldri voksen

Slippdato: 26.01.2020

Sesong: 1

Utgiver: TVNorge og Dplay

Serieskaper: Mathis Fürst og Birgitte Wegener

Sjanger: Komedie



