Mens «Riverdale» er midt i sin dårligste sesong til nå, er søsterserien «Chilling Adventures of Sabrina» straks ute med sin kanskje sterkeste.

Ved slutten av sesong 2 fikk Sabrina vite at hennes egentlig far er djevelen selv. Han prøver å tvinge henne til å regjere over helvete ved hans side, men Sabrina sier «ikke i dag, Satan».

Sammen med vennene og familien klarer hun å unnslippe skjebnen nok en gang. Nedsiden? For å stoppe Lucifer måtte de fange ham i kroppen til Sabrinas kjæreste.

Nå vil Sabrina og gjengen dra hele veien til helvete for å redde hennes kjærestepappa.

Harvey, Theo og Ross får enda tydeligere roller som Sabrinas medhjelpere i den nye sesongen. (Foto: Diyah Pera/Netflix)

Det beste av to verdener?

Helvete-faktoren er skrudd opp til elleve i den nye sesongen. Mye av handlingen foregår i det faktiske helvete, og vi blir introdusert for flere ondskapsfulle rollefigurer og skikkelser når «Sabrina»-universet ekspanderer.

Sesong 3 byr på ordentlig groteske og ekle skrekkscener. Serien treffer en tone som gir assosiasjoner til serier som «Buffy the Vampire Slayer» og «Grøsserne». Den har virkelig funnet sin stemme og uttrykk i den nye sesongen.

Sabrina er en heks, men hun er også en helt vanlig tenåring. Dette har hele tiden vært seriens drivende dilemma.

I sesong 3 blir highschool-opplevelsen også skrudd opp noen hakk, med garasjeband med vennegjengen, og det som kan sies å være highschoolversjonen av en heksesirkel, nemlig heialeding.

Hva betyr dette? Tilfeldige sangopptredener! Omtrent hver episode har én eller flere scener hvor rollefigurene plutselig fremfører en hel sang. Det er kleint og krampaktig, men også smått sjarmerende. Som ambisiøse, men underproduserte nummer fra skoleavslutning på ungdomsskolen.

Sabrina (Shipka) og Ross (Jaz Sinclair) sementerer highschool-estetikken ved å bli heialedere. (Foto: Diyah Pera/Netflix)

Et helvetes kaos

Hva står på spill når veien til helvete er så kort, og veien tilbake er enda kortere. Ekspansive univers med uant magisk potensial gjør at man kan leke med liv og død.

For Sabrina og vennene finnes det alltid en løsning, og den er aldri spesielt smertefull. Dette fører til at serien må finne andre måter å holde på suspensen.

Sesong 3 av «Chilling Adventures of Sabrina» har derfor et forrykende tempo. Det er fantastisk mange ting som foregår på en gang.

Der det var selveste satan som var den store fienden i sesong to, er han nå kun én av mange trusler Sabrina og heksesirkelen møter i de åtte episodene.

De utallige rollefigurene har også indre konflikter, samt plotmessige avstikkere som må håndteres samtidig som serien prøver å følge ikke bare én, men flere hovedtråder.

Prudence (Tati Gabrielle) og Ambrose (Chance Perdomo) jakter på Father Blackwood. (Foto: Diyah Pera/Netflix)

Glimt i øyet

Til tider føles det litt ut som om de har trukket tilfeldige lapper med fantasyelementer ut av en partyhatt og sjenerøst strødd dem utover sesongen. Hvordan rollefigurene finner tid i døgnet til å gjøre alt som gjøres, er et under.

Det blir svulstig, rotete og kaotisk, og serien rekker aldri å ta et etterlengtet pust i bakken.

Hadde det ikke vært for at serien er såpass sjarmerende, kunne den blitt umåtelig teit. Magien ligger i at den klarer å balansere (ikke helt uten vakling) på linja mellom seriøs fantasy og litt tullete tenåringsserie med glimt i øyet.

Med en god dose selvironi, oppleves serien som svært genuin. Der de tidligere sesongene har hatt en liten bismak av camp, har de i denne sesongen omfavnet det fullt og helt.

Den sier «ta meg som jeg er. Jeg er rar og teit, men jeg er også skikkelig kul og fortryllende.»

Sesong 3 av «Chilling Adventures of Sabrina» har premiere på Netflix 24. januar. Anmeldelsen er basert på hele sesongen.