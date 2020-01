Ida Waage (Ingrid Bolsø Berdal) jobber for et fancy advokatfirma. Ida blir bedt om å godkjenne en faktura for 450 000 euro til et konsulentfirma hun ikke kjenner igjen. Ida tror med hele sitt hjerte at alle hun jobber med er fine og redelige folk. Ida er naiv.

TV 2-serien «Heksejakt» sikter på å være et gripende thrillerdrama om konsekvensene av å varsle, og ærlige menneskers kamp for sannhet og rettferdighet i møte med systemer og konspirasjoner som truer selve demokratiet.

Serien lover mer enn den klarer å holde.

Den er tidvis spennende og det er ikke tvil om at det er høy kvalitet på håndverket, men jeg sliter med å finne noe ved serien som fanger meg. Dette gjør at «Heksejakt» mister meg allerede etter et par episoder.

Spenningen tar seg litt opp ca. halvveis, men ikke på noe markant måte; plottet tilspisser seg uten at jeg blir noe mer engasjert i historien og dens rollefigurer.

Ingrid Bolsø Berdal viser nok en gang at hun er en av Norges beste skuespillere. (Foto: Julianne Leikanger/TV 2)

Skuespill til begeistring og frustrasjon

Ingrid Bolsø Berdal («Westworld», «Spionen») er blant Norges beste skuespillere. Dette beviser hun nok en gang i hennes tolkning av varsleren Ida. Det er derfor synd at rollefiguren er såpass uinteressant.

Berdal spiller ut frustrasjon, frykt og fortvilelse med overbevisning. Både i møtet med gutteklubben på kontoret og det som viser seg å være et politisk og økonomisk spill, med et enormt og mektig nettverk. Man sympatiserer med Idas kamp, men det stopper der.

Et gjennomgående problem for serien er nemlig det at rollefigurene er forutsigbare og tidvis unyanserte. Allerede ved første øyekast kan du tenke deg til hvem som er «de gode» og hvem som er «de onde». Spesielt når det kommer til «skurkene» er dette et problem.

Sjefene Poul «PK» Kloumann og Jan Gunnar, spilles av Ola G. Furuseth («Kampen for tilværelsen», «Halvbroren») og Preben Hodneland («Når jeg faller», «Magnus»), og er nok et eksempel på at skuespillerprestasjonene overgår rollene de spiller.

Furuseth og Hodneland er helsike så flinke på å spille onde, griske, mannssjåvinistiske jurister, men jeg skulle ønske at det ikke ble så ensidig som så.

Ikke på noe punkt i serien nyanseres de. Disse mennene er gjennomsyret kjipe karer som fremstår mer som typer enn mennesker.

Jan Gunnar (Preben Hodneland) er usympatisk. Det sørger serien for å banke inn. (Foto: Julianne Leikanger/TV 2)

Journalist og etterforsker har god kjemi

Vi møter også den idealistiske, men desillusjonerte etterforskeren Eirik Bråthen (Fridtjov Såheim) og den viljesterke og talentfulle journalistspiren Aida Salim (Sara Khorami).

Til tross for at disse også innehar typete trekk, er det deres handlingstråd som fenger mest hos meg.

I en form for foraktfull kjærlighetsdans, blir pressen og politiet tvunget til å være på lag.

Den kjente politi-journalistsjargongen funker her forholdsvis godt, noe som skyldes Khorami og Såheims kjemi og sjarm – samt et velskrevet manus.

Lyse og stilrene scener fra den sterile tilværelsen til den økonomiske eliten setter sitt preg på den visuelle stilen i «Heksejakt». (Foto: Julianne Leikanger/TV 2)

Velformulert, men overpolert

Serien er skapt av Siv Rajendram og Anna Bache-Wiig, folkene bak TV 2-serien «Frikjent» og filmen «Utøya, 22. Juli». Det er ikke tvil om at de er dyktige med pennen, og at de har kokt sammen et velformulert og drevent manus.

Dialogen er om noe litt for polert. Replikkene er såpass sømløse og knirkefrie, at de oppleves som akkurat det, replikker. De snakker på en måte som minner om amerikanske dramaserier, men ikke til den grad at det føles ut som et stilistisk valg.

Sitater som «vi er advokater, Jan Gunnar, ikke cowboyer», får meg til å rynke på nesa. Snakker folk sånn her?

Sett bort ifra fremragende skuespill så å si over hele linja, vakre panoramaer og stilrene sett, et viktig budskap og en interessant historie, blir «Heksejakt» en serie som ikke tør å ta nok sjanser i formidlingen av et såpass eksplosivt tema.

Det er garantert mange som kommer til å like serien, men den mangler en råhet og et mot, som gjør at den ikke utretter noe spesielt og ender opp som lett underholdning.

«Heksejakt» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag 9. januar. Anmeldelsen er basert på hele serien.