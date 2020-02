«Fjols til Fjells» er oppfølgeren til filmklassikeren med samme navn fra 1957, og den lener seg tungt på 80-tallskomedien «Weekend at Bernie’s», men den klarer ikke å overgå inspirasjonskildene i hverken humor, historiefortelling eller kreative krumspring. Herbert Nordrum er en dyktig komedieskuespiller som innledningsvis får ganske mye ut av hovedrollen som den sta og påskeentusiastiske portieren Poppe – barnebarnet til Leif Justers original. Dessverre kaver Nordrum rundt i et manus og en påskesetting som er fult av enkle løsninger, enkle vitser og få minneverdige høydepunkt. ANMELDELSE: Sonic The Hedgehog – Humoren er like enkel som handlingen Herbert Nordrum spiller Poppe, barnebarnet til leif Justers Poppe, i oppfølgeren til den norske filmklassikeren Fjols til fjells. (Foto: Stig og Stein Studio, Nordisk Film Distribusjon) Død og forviklinger Når hotelldirektør Blom (Nils Vogt) får hjertestans like før påsken, velger Poppe og hans nærmeste kolleger å holde dødsfallet hemmelig. Staben vil nemlig veldig gjerne ha sine påskebonuser, og et død sjef vil forstyrre både påskestemning og svenske eiere. Så da blir det likskjending, misforståelser og rikelig med nødløgner. Dette utgangspunktet åpner for et ras av forviklinger, og drevne skuespillere som Nader Khademi og Anette Hoff flankerer Herbert Nordrum i flere humreverdige tåpeligheter. Beste birolle, i kategorien «gjenkjennelige type», går til Christian Skolmen som er treffsikker og god i rollen som den snyltende hyttenaboen Bård. Humoren og poengene i «Fjols til Fjells» er av den brede og folkelige sorten som vil treffe greit hos et publikum som er veldig glad i norske situasjonskomedier på film og TV. Men manusforfatter Karsten Fullu og regissør Petter Holmsen går altfor ofte for det lettvinte og det opplagte, og duoen burde fått mye bedre og morsommere fjolleri ut av denne settingen og dette skuespillerensemblet. ANMELDELSE: Homeland S08 – Kan bli en av seriens beste Det er vel så mye Weekend at Bernies som Fjols til fjells i den nye Fjols til fjells-oppfølgeren. (Foto: Stig og Stein Studio, Nordisk Film Distribusjon) Får ikke sving på påskestemningen En god høytidsfilm er avhengig av gode miljøskildringer for å sette stemningen, og det har ikke «Fjols til Fjells». Det ropes «Ludo», «Kvikk Lunsj» og «appelsin», opptil flere ganger. Men selv om påskeordene er på plass, så klinger de hult. Påskestemningen ligger kun på overflaten. Den er redusert til slagord og polerte scener hvor «Pinne for landet» lydlegger generisk afterski i bakken. Regissør Petter Holmsen tar oss aldri med bak fasaden til hverken festglade ungdomsgjenger, skiturister eller de velfriserte eksteriørbildene fra fjell, hotell og bakke. Derfor blir dette en flat påskefilm. Den har nok vitser til å underholde et disponert publikum i kinosalen, men den er for glatt og tam til å feste seg.

Om FILMEN Fjols til Fjells

Slippdato: 21.02.2020

Regi: Petter Holmsen

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Aldersgrense: 6 år

Sjanger: Komedie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.