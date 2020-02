Kan en av våre egne ha blitt snudd imot oss?

Det spørsmålet var kjernen i både den israelske originalserien «Prisoners of War» og i den første sesongen av «Homeland». Og i sin finalesesong vender serieskaperne Howard Gordon og Alex Gansa «hjem» til denne problemstillingen.

For alle som er lei av Carrie Mathieson, og en spionserie som har gått fra å være frisk og utforskende til å bli en modernisert «24» – dere kan trygt la denne sesongen ligge uspilt.

Men til alle som har gledet seg til en ny dose polert CIA-spenning, dere kan se fram mot en finalesesong som smeller på turboen fra første episode, og dundrer inn i et av USAs utenrikspolitiske vepsebol – tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Max Piotrowski (Maury Sterling) tar en aktiv rolle ute i felten. Det gir serien anledning til rikelig med militær action. (Foto: TV 2, Showtime)

Tydelig retning og god energi

Amerikanske soldater hadde allerede vært omtrent 10 år i Afghanistan da «Homeland» hadde premiere i 2011, og der er de fremdeles. Når serien nå avsluttes, har krigen i Afghanistan tatt over for Vietnamkrigen som USAs lengste krig noensinne.

Den militærpolitiske hengemyren er et interessant utgangspunkt for å lage brennaktuell spionspenning med politisk brodd, og det er både tydelig retning og god energi i etableringen av «Homelands» finalesesong.

Når første episode passerer halvtimen, fyrer serien på alle sylindre. Den eminente analytikeren Max Piotrowski (Maury Sterling) er ute blant sanddynene sammen med en gruppe soldater på et spesialoppdrag, noe som åpner opp døren for militær action og et blikk på soldatenes rolle i USAs tilstedeværelse i Midtøsten.

Den kloke bamsen Saul Berenson (Mandy Patinkin) bruker sin visdom og erfaring til å navigere en veldig kompleks og skjør forhandling som kan muliggjøre en fredsavtale mellom Taliban og Afghanistans myndigheter – her ligger mye av seriens komplekse politiske sprengstoff.

Og den dedikerte superagenten Carrie Mathisons (Claire Danes), nylig løslatt fra russisk fangenskap, må avbryte sin rekonvalesens for å bruke sitt gamle nettverk i Kabul for å legge press på Afghanistans sleipe og maktglade visepresident.

Tematikken og den politiske kritikken er poengtert nok til at problemstillingene føles aktuelle og fengende. Og våre kjente og kjære rollefigurfavoritter blir kjapt plassert ut på brettet kringsatt av rikelige av både synlige og usynlige fiender – alt i beste spionaction stil.

Dette er noen granatkast unna den realistiske tonen i f.eks. franske «Le Bureau», men det smeller godt som sofaspenning.

Kabul og Carrie Mathisons (Claire Danes) gamle nettverk i Afghanistan blir sentrale i sesong 8. (Foto: TV 2, Showtime)

Kan bli en av seriens beste sesonger

Det er lett å peke på noen åpenbare svakheter med «Homeland».

Det gnistrer ikke lenger av originalitet i hverken miljøskildringer eller oppdrag. Et par av rollefigurene er så nær parodien at det nesten velter hele fiksjonstroverdigheten. Og noen av avgjørelsene som tas for å få våre helter ut i aksjon, er trygt plassert i 80-tallets B-filmlandskap.

Men irritasjonene rekker aldri å ødelegge underholdningsverdien i denne sesonginnledningen. Her bombarderes vi med intense situasjoner, fiffige spiontriks og deilige konspirasjonsmuligheter i et drivende godt tempo. «Homeland» på sitt beste er rett og slett en spionblockbuster for den lille skjermen.

I Carrie og Saul har serien to glimrende hovedpersoner. Med store budsjett og nese for røff action har serien nok trøkk til å begeistre.

Og med serieskaperne Alex Gansa og Howard Gordon fremdeles trygt plassert ved manusbordet, så har finalen fått et fengende storpolitisk landskap fult av krappe plottsvinger og saftige cliffhangere.

Det hjelper også på at serien elegant klarer å binde sammen Carries mentale helse, og hennes anselige påkjenninger gjennom 8 år, med seriens opprinnelige dobbeltagentgrubling.

Klarer de å holde den spenningen helt inn, vil nok finalesesongen stå igjen sammen med sesong 1 og 2 som seriens beste.

En advarsel før dere setter i gang med tittingen. Hopp gjerne over vignetten. Den har en dialogdrevet lydside som avslører altfor mye av den kommende handlingen.

«Homeland» sesong 8 har premiere på TV 2 Sumo mandag 10. februar. Anmeldelsen er basert på 2 av 12 episoder.