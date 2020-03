På Netflix: «Uncorked» handler om en ung, aspirerende sommelier. Han er den nye vinen som nettopp er åpnet, klar for lufting, møte verden og gjøre sine intensjoner kjente.

Historien bygger på velkjente elementer, og noen av dem fortelles lynkjapt med få nyanser, men hovedrolleinnehaver Mamaoudou Athie spiller så sjarmerende, sårbart og sympatisk at det er lett å tilgi manusets svakheter.

«Uncorked» er et varmt drama om å bryte seg løs fra foreldres forventninger og hvordan det sliter på båndet mellom en sønn og hans far.

Elijah (Mamaoudou Athie) jobber i restauranten til faren Louis (Courtney B. Vance) i «Uncorked». (Foto: Netflix)

Drømmer om å bli vinkelner

Elijah (Mamaoudou Athie) jobber i spareribs-restauranten til faren Louis (Courtney B. Vance) i Memphis.

Louis overtok den etter sin far, og tar det for gitt at Elijah blir hans etterfølger. Sønnen har imidlertid andre ambisjoner, og drømmer i stedet om å bli sommelier (vinkelner).

Han går løs på utdanningen til farens ergrelse, men slites mellom å følge sin drøm og pliktfølelsen han har overfor familierestauranten, spesielt når moren Sylvia (Niecy Nash) blir syk.



Den grunnleggende historien spiller på den urgamle konflikten mellom sønner og fedre når den enes handlinger krasjer med den andres forventninger. Gode eksempler på dette er James Deans Cal Trask i «Øst for Eden», eller Al Pacinos Michael Corleone i «Gudfaren».

Vi har også sett samme tematikk i filmer som for eksempel Stephen Daldrys «Billy Elliot» og Joe Johnstons «October Sky», der fedrene ikke viser forståelse for sønnenes drømmer om henholdsvis ballett og raketter.

«Uncorked» er en smule overtydelig i skildringen av kontrastene mellom farens spareribs, øl og whiskey og sønnens fine viner med ost og skinke.

Sylvia (Niecy Nash) serverer spareribs i familierestauranten i «Uncorked». (Foto: Netflix)

Publikumsvennlige forenklinger

«Uncorked» er nok ikke en film for vinkjennere. Den forklarer grunnprinsippene i det en vinkelner skal kunne gjøre, uten å gå i dybden på fagfeltet.

Figurene bruker bransjetunge ord, uttrykk og vinmerker, men det er mest for å overbevise mindre kunnskapsrike vinkonsumenter om at de vet hva de snakker om. Her fungerer Elijahs nye kjæreste Tanya (Sasha Compère) som publikums kontakt, siden Elijah ofte må forklare yrket for henne.

I deres første møte bruker han hip-hop som referansepunkt, der Jay-C, Kanye West og Drake trekkes frem for å forklare forskjellen mellom ulike viner. Filmen er full av slike publikumsvennlige forenklinger, som kjennere kanskje vil rynke på nesen av, men som fungerer for almenheten.

Louis (Courtney B. Vance) og Sylvia (Niecy Nash) besøker sønnen i «Uncorked». (Foto: Netflix)

«Uncorked» har det iblant så travelt med å skape fremdrift, at noen viktige utviklinger blir unnagjort på altfor kort tid.

Her kan det nesten virke som at manusforfatter og regissør Prentice Penny («Happy Endings», «The Hustle», «Insecure») viker unna den mørkeste materien. Her burde det være både tid og rom for grundigere formidling av komplekse følelser.

Det vi står igjen med, er heldigvis en overveiende morsom og rørende historie, som til tross for en litt oppskriftsmessig konstruksjon har blitt en hjertevarm film, først og fremst takket være det gode skuespillet fra Courtney B. Vance og Mamaoudou Athie som far og sønn.

