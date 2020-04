Alle som er glad i hardkokt kvalitetskrim, har kunnet glede seg stort over detektiv Harry Bosch. Han har vært hard mot de harde i bokform siden 1992, og siden 2014 har krigsveteranen levert severdig skurkejakt i fem bunnsolide sesonger med TV-spenning. Sesong 6 er den nest siste runden Amazon skal lage av forfatter Michael Connellys tøffe politihelt. Her er det ingen tegn til slitasje. «Bosch» er et veloljet krimmaskineri hvor skuespillerne stråler, storbyen lever og «The Wire»-eimen stryker forbi i ny og ne. Titus Welliver blir bare bedre og bedre i hovedrollen, og her danderes terroristjakt, mordetterforskning, politiske ambisjoner og gamle hemmeligheter sammen til et saftig og velbalansert krimmåltid, som stadig overrasker med nye godbiter i sausen. ANMELDELSE: Westworld S03 – TV-verdens vakreste hodepine Lange netter med dedikert og grundig grubling over skrivebordet er en del av metoden for Harry Bosch (Titus Welliver).(Foto: Saeed Adyani, Amazon Prime Video) Mord, konspirasjoner og terrorfrykt Med utgangspunkt i de to bøkene «The Overlook» og «Dark Sacred Night» serveres det et variert og tettpakket spenningsdriv fra første episode i sesong 6. Harry finkjemmer gamle arkiv etter en mulig seriemorder, partneren Jerry Edgar (Jamie Hector) leter etter sin fars drapsmann og politisjef Irvin Irwing (Lance Reddick) vil bli borgermester. Alt dette må balanseres opp mot en fersk drapsetterforskning som inkluderer «Deep State»-aktige konspirasjonsteorier, brysomme FBI-agenter og en mulig terrortrussel mot Los Angeles. Skarpe oppdrag, gatejakter og overvåking gir actionnerve til handlingen, og grundig politiarbeid gir resultater i etterforskningen. Etter halvveis sesong ligger også et intrikat rettsdrama på horisonten. Serieskaper Eric Ellis Overmyer («The Wire») og manusforfatterne lesser mye på tallerkenen her, og det gjør jo selvsagt noe med realismen og troverdigheten. «Bosch» blir likevel aldri rotete og kunstig – det blir bare intenst og magekriblende fengende. Alt fanget i smakfulle og sjangerbevisste miljøskildringer som tar vare på nabolagenes røffhet, politikammerets papirmapper og storbynattens polerte lysshow. HØR OGSÅ: Bjarte Tjøstheim anbefaler «Bosch» i «Serietips»-podkasten Politisjef Irvin Irving (Lance Reddick) flekser sin politiske ambisjoner og må ta noen harde valg i sesong 6 av Bosch. (Foto: Saeed Adyani, Amazon Prime Video)

Titus Weliver har grodd sammen med Harry Bosch Mye av denne seriens suksess hviler på skuldrene til Titus Weliver. Han er en glimrende skuespiller som har begeistret med minneverdige biroller i fanfavorittserier som «Deadwood» og «Sons of Anarchy», men i Harry Bosch har han virkelig funnet sin hovedperson. Welivers tolkning har nærmest vokst sammen med den litterære figuren, og er nå for meg nesten uadskillelig fra den personen Michael Connelly har formet og utviklet gjennom drøyt tjue bøker. ANMELDELSE: Bosch S01 – En hardkokt politietterforsker det er lett å bli glad i Det hjelper også at Weliver selv har blitt stemmen til romanfiguren i lydbokform. Han har virkelig klart kunsten å fange Harrys lynne, hans komplekse kjerneverdier og hans personlighet med en nydelig innlevelse. Når en så fullstendig og rik hovedrolle i tillegg flankeres av Haiti-gangstere som leser Marcel Proust på kontoret, politimenn som diskuterer Lee Marvin-filmer over pulten og gatepredikanter som ser ut til å ha blitt snytt ut av en Coen-film, ja – da får «Bosch» det lille ekstra. «Bosch» har på seks år rukket å bli strømmetjenesten Amazon Prime Videos lengstlevende originalserie. Et perfekt liten storbystorm av godt kildemateriale, kløktige manusforfattere og helt riktige skuespillere. Jeg gleder meg veldig, men med et lite kulturvemod, til seriefinalen kommer neste år. Da med bokfavoritten «The Concrete Blonde» (1994) som en av hjørnesteinene. «Bosch» sesong 6 har premiere på Amazon Prime den 17. april og på HBO Nordic den 18. april. Sesong 1-5 er også tilgjengelig på Viaplay. Anmeldelsen er basert på 5 av 10 episoder.

Om SERIEN Bosch

Slippdato: 17.04.2020

Sesong: 6

Utgiver: Amazon Prime Video

Serieskaper: Michael Connelly og Eric Ellis Overmyer

Sjanger: Action, Drama, Krim, TV-Serie



