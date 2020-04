På HBO Nordic: Enhver produksjon med Cate Blanchett foran kamera er per definisjon severdig. Den nye miniserien «Mrs. America» er intet unntak. Her spiller hun den konservative anti-feministen Phyllis Schlafly, som var en prominent motstander av et foreslått grunnlovstillegg om likestilling på 1970-tallet.

De første 3 av totalt 9 episoder gir en interessant innføring i frontenes posisjoner, kampen mellom ulike verdisyn og mekanismer i amerikansk politikk som trolig ikke har endret seg stort de siste 50 årene.

Man blir bombardert av fakta, figurer og sammenhenger, men både manus, regi og skuespill holder så høy kvalitet at det blir alt annet enn tørt, kjedelig og forvirrende. «Mrs. America» provoserer og engasjerer, samtidig som den gir et nyansert bilde av kvinnekamp som ikke alltid får like god plass i populærkulturen.

Rose Byrne spiller den kjente feministen og aktivisten Gloria Steinem i «Mrs. America». (Foto: Sabrina Lantos/FX)

Kjemper mot likestilling

I seriens innledning ser vi hvordan forfatteren og aktivisten Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) starter en protestgruppe fra sitt hjem i Illinois. Hun kjemper mot Equality Rights Amendment (E.R.A.), et foreslått tillegg til den amerikanske grunnloven som skulle sikre like rettigheter til alle borgere, uavhengig av kjønn.

Schlafly og hennes medsøstre er slett ikke interesserte i den likestillingen som kjempes frem av blant andre feministene Gloria Steinem (Rose Byrne) og Betty Friedan (Tracey Ullman).

«Mrs. America» skildrer begge fronters kamp, der både Schlafly og Steinem må streve for å samle trosfeller som kan ha ulike motiver og interesser. Felles for begge parter, er at de må fremme sine saker i et politisk miljø tilrettelagt for – og dominert av – menn.



Serien er god på å trekke de store linjene og forklare aktørenes posisjoner. Den er blant annet effektiv på å skildre Schlaflys politiske holdninger, men den er mindre god på å forklare nøyaktig hvorfor hun er imot E.R.A. Det går frem av diskusjonene at hun føler at likestillingsforslaget truer husmødres privilegier.

Av mer konkrete eksempler, frykter hun tvangsinnføring av fellestoaletter og at kvinner må avtjene verneplikt i forsvaret, men ellers savnes gode argumenter i de tre første episodene, og man kan få inntrykk av at Schlaflys kamp handler mest om å få fotfeste i politikken. Forhåpentligvis vil de siste 6 episodene belyse dette i enda større grad.

Det som kan få Schlaflys anti-feministiske holdninger til å virke merkelige for noen, er de fleste scener der hun omgås mannlige politikere og mediepersonligheter. Det er åpenbart at de ikke tillegger henne like mye vekt, selv om det er tydelig at hun er den skarpeste hjernen i rommet.

Den britiske artisten og komikeren Tracey Ullman spiller en god dramatisk rolle som feministen Betty Friedan i «Mrs. America». (Foto: Sabrina Lantos/FX)

Cate Blanchett er et fyrtårn

«Mrs. America» fremstår tydelig som en prestisjeserie for FX og Hulu. Et smart skrevet manus gir dyktige skuespillere mye å jobbe med, satt mot en overbevisende bred tidskoloritt som likevel aldri stjeler oppmerksomheten.

Det fortelles levende og energisk om en historisk kvinnekamp, der det gjøres åpenbart hvorfor den var viktig for de involverte på begge sider. Den belyser også den polariserte debatten i amerikansk politikk, som ifølge serien var sterk også på 1970-tallet.

I sentrum av det hele står Cate Blanchett som et fyrtårn med sin sedvanlige autoritet. Hun gir Phyllis Schlafly både dybde og troverdighet i en rolle som utfordrer, irriterer og imponerer. Om hun er seriens helt eller skurk, vil komme an på dine egne politiske og personlige preferanser. Man kan ane serieskaperens ståsted, men serien virker for det meste nyansert og upartisk i de tre første episodene.

Margo Martindale spiller feministen Bella Abzug i miniserien «Mrs. America». (Foto: Sabrina Lantos/FX)

Å si at serien er stjernetung, er en underdrivelse. Ved siden av Blanchett, spiller Sarah Poulson, Melanie Lynskey og Jeanne Trippelhorn noen av hennes støttespillere, mens John Slattery spiller hennes ektemann Fred, i en rolle som gir umiddelbare assosiasjoner til hans stjernerolle som Roger Stirling i «Mad Men».

Feministene spilles av blant andre Rose Byrne, Elizabeth Banks, Margo Martindale, Tracey Ullman og Uzo Aduba.

Serien er skapt av Dahvi Waller, som har «Frustrerte fruer», «Mad Men» og «Halt and Catch Fire» på CV’n, mens episodene er regissert av Anna Boden, Ryan Fleck, Amma Asante og Laure de Clermont-Tonnerre. Anmeldelsen er basert på de 3 første episodene.

(Serien har premiere på HBO Nordic lørdag 18. april. Da slippes de første 3 episodene, mens de siste 6 kommer med en ukes mellomrom.)