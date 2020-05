På HBO Nordic: Miniserien «I Know This Much Is True» er en tung og sorgfull familieskildring som begeistrer med flere glimrende skuespillerprestasjoner.

Mark Ruffalo («Avengers», «Spotlight») er den store stjernen i den doble hovedrollen som Dominick Birdsey og hans schizofrene tvillingbror Thomas. Spesielt rollefiguren Dominick er et helstøpt portrett av et sint og omtenksomt menneske som virkelig må kjempe med alt han har for å holde tilværelsen sammen i sømmene.

Rosie O’Donnell, Imogen Poots, Juliette Lewis, Melissa Leo, Kathryn Hahn og Marcello Fonte spiller figurer som kommer inn fra ulike kanter i Dominicks liv. Mennesker som støtter, sviker og belyser nyansene i livets turbulente omveltninger.

Vi mennesker velger ikke vår egen familie, og her utforskes identitetene som slike relasjoner kan forme i oss mennesker. Og hvordan egoisme, ansvarsfølelse, fortvilelse og kjærlighet oppfører seg når det skrues til i trykkokeren.

Dialogene står sentralt for både handling og følelser, men regissør Derek Cianfrance («Blue Valentine», «The Place Beyond the Pines») fyller mye grå hverdagsluft inn mellom samtalene, og gir serien en puls av uttrykksfulle nærbilder og miljøskildrende hvilenoter.

Omsorgsarbeideren Lisa Sheffer (Rosie O’Donnell) prøver å hjelpe Dominick (Mark Ruffalo) da hans bror blir innlagt for å ha skadet seg selv. (Foto: HBO Nordic)

Mye tragedie, lite melodrama

«I Know This Much Is True» er basert på Wally Lambs roman med samme navn fra 1998. Handlingen starter med at 48 år gamle Thomas Birdsey skader seg selv på et offentlig bibliotek i hjembyen Three Rivers i Connecticut.

Politiet blir innblandet, og samtidig som vi ser Dominick Birdsey febrilsk forsøker å holde sin tvillingbror unna en tvangsinnleggelse, så fortelles historien om brødrenes oppvekst og omgivelser.

Gjennom seks episoder får vi avslørt stadig mer av en familiehistorie som inneholder ødeleggende hemmeligheter, masse kjærlighet, flere personlige tragedier og solide doser høyspent dramatikk.

Regissør Derek Cianfrance varierer filmspråket og blander Dominics nøkterne fortellerstemme og tilbakeskuende tidskoloritter sammen med den realistiske tonen i seriens hovedhandling på 90-tallet.

Han lar Gulfkrigen henge som en tematisk klangbunn som skimtes i nyhetssendinger og replikker, og det skapes troverdige miljøskildringer enten vi er på sykehusbesøk eller vi minnes opprivende barndomsminner.

Det er ikke alle tilbakeblikkene som føles like nødvendige. Og dessverre er det et par av de mest spenningsfylte sideplottene som ikke får de tilfredsstillende avslutningene som en forventer fra oppbyggingen.

Men dette er et familiedrama som fenger.

Det er en sobert fortalt tragedie som ikke tyr til melodramaets enkle triks for å skape reaksjoner hos publikum. Følelsene kommer gjennom glimrende skuespill, et manus fylt med fengslende samtaler og treffsikker bruk av flere nydelige låter fra blant andre Jim Croce og Harold Budd.

Dominick (Mark Ruffalo) og samboeren Jaoy (Imogen Poots) opplever store doser motgang, både av den selvpålagte og den uforskyldte sorten. (Foto: HBO Nordic)

Mark Ruffalo havner nok på Emmy-lista

Den anerkjente forfatteren og foreleseren Robert McKee mener at for å virkelig lære en rollefigurs sanne natur å kjenne, så må figuren utsettes for veldig vanskelige valg – og så ser du hva vedkommende gjør.

Det er er rikelige med slike vanskelige valg i «I Know This Much Is True», og gjennom Dominicks reaksjoner lærer vi vi veldig mye om vår komplekse hovedperson.

Vi ser hva han gjør når han må ta sentrale livsavgjørelser på vegne av sin bror, og vi ser hva han gjør når han har mulighet til å hjelpe medmennesker som selv ikke vil ha hjelp.

Det er ikke alltid lett å like en aggressiv 3. generasjons italiensk-amerikaner som er fylt av bitterhet, sorg, vemodig kjærlighet og en stor vilje til å gjøre det rette.

Men et rikt manus og Mark Ruffalos grovkantede lunhet gjør dette til en fascinerende hovedperson å følge gjennom seks timer TV. Og jeg tror det er gode sjanser for at Ruffalo blir Emmy-nominert for denne prestasjonen.

«I Know This Much Is True» krever såpass mye tålmodighet og interesse for familiedramaet, at den definitivt ikke er for alle. Men er du disponert, er denne absolutt verdt å få med seg. Det er grått, men godt.

«I Know This Much Is True» har premiere på HBO Nordic mandag 11. mai. Denne anmeldelsen er basert på 6 av 6 episoder.