På Netflix: USAs tidligere førstedame blottlegger seg i «Michelle Obama – Min historie», men ikke mer enn hun absolutt må. 8 år i Det hvite hus har lært henne å vokte sine ord, i visshet om at en hel verden lytter. Regissør Nadia Hallgren har fulgt Obama tett på en turné i forbindelse med hennes memoarer, «Min historie», som også ble utgitt i Norge i 2018. Gjennom 90 minutter forteller hun om sine erfaringer som førstedame, veivalgene som førte henne dit, og hvordan hun skal stake ut kursen videre. Michelle Obama deler kloke tanker, ideer og refleksjoner som mange kan finne inspirerende, og filmen er en påminnelse om hvorfor hun traff så mange hjerter verden over. Samtidig kan man ikke fri seg helt for mistanken om at den største årsaken til filmens eksistens, er at hun har bøker å selge. «Michelle Obama – Min historie» slippes tross alt globalt på Netflix, er produsert av ekteparets eget selskap Higher Ground, og fremstår som en PR-agents våte drøm. ANMELDELSE: Det er vanskelig å føle sympati for hovedpersonen i «All Day And a Night» Michelle Obama signerer sine memoarer i en bokhandel i Chicago i november 2018. (Foto: REUTERS/Kamil Krzaczynski) Fremmer et enkelt budskap Filmen viser klipp fra noen av hennes opptredener på bokturneen, der hun intervjues i fullsatte arenaer av blant andre Oprah Winfrey, Gayle King og Stephen Colbert. Vi følger henne også i biler, bakrom, konferanser og møter, både med sine trofaste assistenter og tilhengere av alle kjønn og farger som åpenbart er ville av begeistring over å møte henne. Hengivenheten er varm, ekte og umulig å forfalske, og viser en imøtekommende og lyttende Michelle Obama som virker oppriktig interessert i deres historier. Samtidig ser filmen bakover på hennes egen oppvekst, forholdet til foreldre og søsken, utfordringene i skoleverket og det livsomveltende møtet med Barack Obama. Hun ser ut til å fremme et enkelt budskap om at du må troen på deg selv. Hvis hun kunne kjempe seg frem mot alle odds, så kan du.

Oppfattes som en ren hyllest Dersom du elsket Michelle Obama mens hun var førstedame, vil du finne flere gode grunner til å savne henne i denne filmen. Hun fremstår som en like interessant og imponerende person som sin ektemann (som vi også får noen glimt av). Dersom du ikke var blant hennes sympatisører, vil du savne et kritisk blikk på hennes politiske innflytelse og funksjon, for det er totalt fraværende. Regissør Nadia Hallgrens kamera følger nemlig en person som fremdeles er svært skjermet. Obama er til enhver tid omgitt av assistenter, sikkerhetsvakter og klarerte tilhengere, altså «ja»-mennesker. Det blir kun referert til hennes meningsmotstandere i noen korte nyhetsklipp. Dermed oppfattes denne dokumentarfilmen som en ren hyllest til Obama, der Hallgren nærmest setter henne på en pidestall. Kanskje ER Michelle Obama virkelig et førsteklasses menneske med kun positive egenskaper, men dokumentaren kan beskyldes for å være i overkant vennlig innstilt til sitt subjekt. ANMELDELSE: «Upload» er satire fra det digitale etterlivet Michelle Obama intervjues av Gayle King i State Farm Arena i Atlanta, 11. mai 2019. (Foto: Paul R. Giunta/Invision/AP) Pen og pyntelig avskjed «Michelle Obama – Min historie» gir et sympatisk bilde av henne, uten å gå særlig dypt bak den private fasaden. Hun gir små drypp om hendelser som har formet henne, som skolerådgiveren som ikke hadde troen på henne, den skjulte rasismen i sør-Chicago og ekteskapsproblemene med Barack Obama, men her kommer det ikke ny informasjon som vil endre seerens oppfatning av henne. Den som venter i spenning på at hun skal si noe spesifikt om etterfølgerne i Det hvite hus, vil kanskje bli skuffet, selv om det kanskje ligger noe mellom linjene når hun snakker om sitt håp for fremtiden og kritiserer de som unnlot å stemme ved forrige valg. Det gir mening når hun forteller hvorfor hun synes at plattformen hun har fått må brukes til noe nyttig, spesielt til å inspirere unge mennesker, samtidig som hun innrømmer at hun ikke har tenkt å bruke den til evig tid. «Michelle Obama – Min historie» er i så fall en pen og pyntelig avskjed med henne som offentlig person. (Filmen har premiere på Netflix 6. mai)

Om FILMEN Michelle Obama – Min historie

Slippdato: 06.05.2020

Regi: Nadia Hallgren

Utgiver: Netflix

Originaltittel: Becoming

Aldersgrense: 7

Sjanger: Dokumentar



