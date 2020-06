På C More og Sumo: Hvordan er det å være en muslimsk millennial i dagens USA? Ganske komplisert, skal vi tro dramakomedien «Ramy». Serien følger Ramy, sønn av egyptiske innvandrere. Han sliter med å finne ut av hva det vil si å være en god muslim og hvordan han best skal leve for å tilpasse seg forventninger fra familien, det muslimske samfunnet, og ikke minst seg selv. «Ramy» er en smart, vittig og poengtert serie, som kanskje kan fylle tomrommet som «Master of None» etterlot i hjertene våre. «Ramy» gir et etterlengtet perspektiv på en kultur og en religion som sjeldent får nok oppmerksomhet og nyanse i vestlige serier. Sesong 1 var svært god. Sesong 2 er enda bedre. ANMELDELSE: Normal People – Bergtar fra første stund POSITIVT PORTRETT: Det er deilig å se en serie med en såpass positiv fremstilling av islam. Foto: C More Holder ikke tilbake Serien er skapt av hovedrolleinnehaver Ramy Youssef, og mange av episodene er også skrevet og regissert av ham. «Ramy» sentrerer seg rundt en fiktiv versjon av den amerikanske komikeren selv. Det oppleves som nært og ekte. Figuren Ramy sliter med å ta valg, og med å navigere moralske gråsoner. I denne sesongen skal han bli tvunget til å ta et steg ut av seg selv, for å vurdere sin egen ansvarsfraskrivelse og manglende evne til å ta tak. Det komplekse forholdet Ramy har til religionen sin, blir godt skildret i serien. På en side har han sex utenfor ekteskap, men på den annen side dømmer han faren for å drikke alkohol, og moren for å ikke kjøpe halal-kjøtt. Serien balanserer på linen mellom humor og alvor på mesterlig vis. Den bruker det ene til å forsterke det andre, og resultatet blir noe som får en til å reflektere. Sesong 2 er en del mer seriøs enn den første. Noen ganger tør den å bli rett og slett ubehagelig, og det gjør serien viktig. ANMELDELSE: Hjerteslag S02 – Treffer rett i hjertet NYE VENNER: MaameYaa Boafo spiller Zainab, Sheikhens datter, som etterhvert får en viktig rolle i Ramys liv. Foto: C More Gir ny tyngde Den to ganger Oscar-vinnende skuespilleren Mahershala Ali («Moonlight», «Green Book») dukker opp i en sentral rolle i denne sesongen. Han er den mest kjente og anerkjente skuespilleren på prosjektet, og hans inntreden er hjertelig velkommen. Ali spiller Sheikh Malik, en muslimsk lærd, som leder en ny «kul og radikal» moské som Ramy blir med i. Sheikhen tar Ramy under sine vinger når Ramy forsøker å finne retning og mening gjennom en strengere religiøs praksis. Ikke overraskende, spiller Ali fantastisk godt i rollen som den stoiske læreren med den umulige eleven. Serien er såpass godt skrevet at den fortjener en skuespiller av hans gravitas og rekkevidde. Til tross for at Ali er så kjent, glir han godt inn, og blir en helt naturlig og selvsagt del av universet. ANMELDELSE: Master of None – Mesterlig av Aziz Ansari EN PRØVELSE: Sheikh Malik (Mahershala Ali) prøver å hjelpe Ramy til et bedre liv, men han skal han få en stor utfordring i eleven sin. Foto: C More Morsom, varm, drøy og alvorlig Å sammenligne serien med «Master of None» er ikke så feil. På samme måte som Aziz Ansaris Netflix-suksess, sentrerer serien seg rundt sex, kjærlighet og det å være minoritet i USA. På mange måter kaprer «Ramy» den samme følelsen som «Master of None» gjorde. Følelsen av at man er løsrevet fra omgivelsene sine, uformet og flytende. «Ramy» er en serie alle bør se, da den er morsom, varm, drøy og alvorlig. I tillegg til det er den viktig. Endelig får vi mer representasjon og mangfold på TV-skjermen. Dette er en skikkelig god skildring av det å være menneske i det 21. århundret. «Ramy» S02 har premiere på C More og TV 2 Sumo fredag 19. juni. Der ligger også sesong 1. Anmeldelsen er basert på alle 10 episodene.

Om SERIEN Ramy

Slippdato: 19.06.2020

Sesong: 2

Utgiver: C More og TV 2 Sumo

Serieskaper: Ramy Youssef

Sjanger: Drama, Komedie, TV-Serie



