På TV 2 Sumo: Når unge Mio (Thea Sofie Loch Næss) oppdager at hun er gravid etter et one night stand, mener alle at hun selvfølgelig skal ta abort. For Mio er ikke valget like enkelt.

Det blir ikke lettere av at hun og barnets far, Anders (Vebjørn Enger), begynner å falle for hverandre.

Første sesong var preget av fargede lyspærer, diskokuler og hverdagsdrikking. Den klassiske studenttilværelsen satt sammen med den komplekse problemstillingen rundt abort, gjorde «Hjerteslag» til en innbydende historie å følge.

Rollelista er sparsom og episodene korte. Det virker som om ressursene har vært knappe og det er derfor ekstra imponerende at «Hjerteslag», både sesong 1 og 2, har klart å gjøre så mye med så lite.

*Anmeldelsen vil herfra inneholde spoilere fra sesong 1.*

Thea Sofie Loch Næss og Vebjørn Enger har god kjemi som det unge paret og kommende foreldre. (Foto: Andris Visdal/TV 2)

Fra neonlys til blek hverdag

Mio har bestemt seg for å beholde barnet, og hun og Anders er forelska. Utover i sesong 2 skal virkeligheten sette inn for alvor.

«Hjerteslag» fortsetter å vise hvor skjør tillitt kan være. Det er vanskelig nok å skulle bli foreldre. Enda verre er det når man ikke egentlig kjenner eller er trygge på hverandre. Serien portretterer hvordan irrasjonelle følelser og små feilgrep blir vanskelige å håndtere.

Den nye sesongen tar også delvis en vending i formen. Det flotte håndholdte kameraet vedvarer, men farger og diskolys blir i stor grad byttet ut med en blekere virkelighet.

Jeg savner de påtrengende neonlysene og drømmende diskolampene, men det gjør nok sikkert Mio og Anders også, og akkurat det gjør det så fint.

Neon og glitter er byttet ut med en blekere hverdag. Både seriens uttrykk og Mio som figur er mer strippet og nøktern i denne sesongen, noe som støtter den presise historiefortellingen. (Foto: Andris Visdal/TV 2)

Slår sprekker i illusjonen

I sesong 2 av «Hjerteslag» blir vi igjen møtt av flott skuespill. I tillegg til Vebjørn Enger («Askeladden-filmene»), som gjør en flott Anders, vil jeg trekke frem Eili Harboe («Thelma») som spiller utrolig overbevisende og uanstrengt som Anders sin ekskjæreste, Alisa.

Jeg liker veldig godt at vi får se mer av Harboes skuespill og Alisas historie.

Det gir en velkommen dybde til Anders sin rollefigur, og slår sprekker i illusjonen om den «perfekte Anders» og Alisa som den «bitre, crazy ekskjæresten».

Thea Sofie Loch Næss («Natt til 17.») er sjarmerende og troverdig som den gravide og kjærlighetsforvirra Mio, til tross for noen stive replikkleveringer.

Næss er en god skuespiller, og jeg føler veldig med Mios kvaler.

Jeg er med på spekteret av følelser som blir portrettert, men noen ganger blir jeg dratt ut av det. Enten på grunn av hvordan replikkene er skrevet, eller på grunn av hvordan de blir levert av Næss.

Kompleksiteten i forholdet mellom Mio (Næss) og Anders (Enger) er interessant å observere. De er tidlig i forholdet og nyforelska, men så er de på samme tid etablerte og forpliktet til hverandre på en veldig seriøs måte. (Foto: Andris Visdal/TV 2)

En svært medrivende serie

Det skal godt gjøres å se bare én episode, og det er ikke vanskelig å bli veldig investert i forholdet til Mio og Anders. «Hjerteslag» holder koken, også i sesong 2.

Det er fristende å sammenligne «Hjerteslag» med serier som «Skam» og «Blank», og det er kanskje ikke helt feil, men den sammenligningen er heller ikke helt dekkende.

«Hjerteslag» har noe fint og eget utover å være en tenåringsserie i moderne format. Den kommer til å treffe deg rett i hjertet.

For meg gikk «Hjerteslag» sesong 1 helt under radaren, noe jeg har inntrykk av at den gjorde for flere.

Det er synd, fordi den fortjener så mye mer oppmerksomhet. Men det er jo heldigvis ikke for sent.

«Hjerteslag» sesong 2 har premiere på TV 2 Sumo fredag 12. juni. Der ligger også sesong 1. Anmeldelsen er basert på alle 12 episodene.