På Paramount+: Awkwafina («The Farewell», «Crazy Rich Asians») har virkelig vokst seg til å bli et kjent navn i Hollywood de siste åra.

Komikeren, skuespilleren og rapperen – som fikk sitt gjennombrudd på YouTube helt tilbake i 2012, har de siste åra blitt et velkjent navn i Hollywood.

I januar hadde hun premiere på sin egen serie på den amerikanske TV-kanalen Comedy Central. Tittelen «Awkwafina is Nora from Queens», sier litt om hvilken anseelse hun har begynt å få. Og dette var også en av de ti seriene vi i Filmpolitiet gledet oss aller mest til i år.

Jeg hadde med andre ord skyhøye forventninger til «Awkwafina is Nora from Queens», og serien klarer ikke å leve opp til disse i de tre første episodene har sett.

Men har du sansen for Awkwafinas klønete sjarm og flåsete humor, så kommer du garantert til å kose deg med denne lettsette komedien i 20-minuttersformatet.

Anmeldelse: «The Farewell» – Varmt drama om familiebånd og kulturkollisjoner.

Lori Tann Chinn er gøyal som Noras bestemor i «Awkwafina is Nora from Queens» (Foto: Paramount+)

Inspirert av seg selv

Awkwafinas fødenavn er Nora Lum, og serien er lett inspirert av hennes liv i Queens, New York, der hun vokste opp hjemme hos far og bestemor.

Seriens Nora er straks på vei inn i trettiåra. Og selv om hun egentlig ikke stresser med at hun fortsatt bor hjemme hos faren og bestemora, ble kasta ut av tannlegeassistentstudiet, aldri har fått til noe som helst og bruker mesteparten av tida si på å dampe pott, så kjenner hun på at folk rundt henne synes hun bør få ræva i gir.

Etter en skyllebøtte fra bestemor om bomba horehus-tilstanden på rommet, bestemmer rotehuet seg for å flytte ut og få livet på stell!

Deretter følger vi Nora gjennom en serie uheldige hendelser – feilslåtte strøjobber, mislykka vennskap og knuste drømmer – ikke at Nora egentlig har så mange aspirasjoner.

Anmeldelse: «Crazy Rich Asians» – En ny romkom-klassiker!

Nora koser seg ved blackjack-bordet på kasino i «Awkwafina is Nora from Queens» (Foto: Paramount+)

Tynn handling

Det er morsomt, men tynt. I likhet med Nora oppleves serien som en litt distre og hyper sak, som ikke klarer å holde på interessen for én ting så lenge av gangen.

Serien er en sammensetning av artige enkeltscener, men mangler et ordentligt narrativ. Bortsett fra at Nora er en vandrende katastrofe er det ikke, i de tre første episodene, noen særlig rød tråd å spore.

Episodene har en kjapp klipperytme som tidvis fungerer for å understreke et komisk poeng, men som også haster gjennom scener der det er mer å hente.

Anmeldelse: «The Half of It» – Lunt og varmt om vennskap og seksualitet.

Nora og familien hennes er trivelig selskap i «Awkwafina is Nora from Queens» (Foto: Paramount+)

Nydelige rollefigurer

Selv om serien er skrevet av Awkwafina selv, sammen med Teresa Hsiao («Family Guy», «American Dad!»), to manusforfattere som begge har god erfaring med denne typen komikk, så er det lite originalitet i «Awkwafina is Nora from Queens», men serien har et rollegalleri med et knippe nydelige figurer.

BD Wong («Jurassic World», «Mr. Robot») spiller Noras far, enkemannen Wally, som fremstår som verdens triveligste fyr. Og Lori Tann Chinn («Orange Is the New Black») er en rappkjefta og fyrig bestemor.

Å lage humor på at også søte, gamle bestemødre kan være stygge i kjeften og tøffe i trynet, er ikke akkurat banebrytende, men Chinn er en god nok komisk skuespiller til å levere varene når manuset ikke gjør det.

Godt selskap

Til tross for seriens mangler, koser jeg meg likevel med de tre første episodene i serien. Jeg blir sjarmert av klisjeen rappkjefta bestemor, varm om hjertet av snill alenepappa, og Awkwafina er morsom uansett hva hun gjør.

Jeg fniste og lo av seriens vri på «jeg er snart tretti, men aner ikke hva jeg driver med»-scenarioet, og selv om tre episoder er for lite til å bedømme hvor denne serien er på vei, er Nora og familien godt nok selskap til at jeg ønsker å følge med videre.

Og hvis du i utgangspunktet er fan av Awkwafinas vimsete frekkhet og sjarm, så kommer du til å like «Nora From Queens».

