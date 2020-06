På kino: Den japanske regissøren Makoto Shinkai har ungdom og voksne som den største målgruppen for sine animasjonsfilmer, og imponerte oss i Filmpolitiet med «Your Name», som ble vist på norske kinoer for tre år siden.

Nå gjør han det samme med «Weathering With You», en nydelig, ettertenksom og stemningsfull skildring av en ung gutts vennskap med en spesiell jente.

Det er flere oppfinnsomme grep her som bokstavelig talt løfter historien til nye høyder, uten at filmen noen gang forsvinner helt ut i det fantastiske. Den holder seg rotfestet i reelle utfordringer i mellommenneskelige forhold.

«Weathering With You» er kanskje en av de vakreste filmene du kan se på kino denne sommeren.

Hodaka (Kotaro Daigo) ankommer Tokyo i øsende regnvær i «Weathering With You». Foto: Arthaus

Rømmer til Tokyo

16 år gamle Hodaka (Kotaro Daigo) rømmer fra sitt hjemsted på en øy til Tokyo, akkurat når byen er inne i en ekstrem regnværsperiode.

Båten rammes av uværet, og Hodaka reddes av Keisuke (Shun Oguri), som senere gir ham jobb i sitt lille firma, der han blir kjent med Sugas niese Natsumi (Tsubasa Honda).

Samtidig møter Hodaka den foreldreløse jenta Hina (Nana Mori), som viser seg å ha spesielle egenskaper. Hun kan nemlig fremkalle godt vær ved bønn, og de starter en forretningsvirksomhet med stor suksess.

Det skal imidlertid vise seg at Hinas egenskaper kan medføre mørke konsekvenser som kan sette en stopper for en gryende romanse.



Rørende vennskap

Makoto Shinkai har laget flere filmer med figurer i skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet, som «5 Centimeters Per Second» (2007), «Children Who Chase Lost Voices» (2011), «The Garden of Words» (2013) og før nevnte «Your Name» (2016).

Også «Weathering With You» handler om ungdommer i samme overgangsfase, der Hodaka og Hina finner et fellesskap i hverandres søk etter en retning i livet. Det er et rørende vennskap Shinkai maner frem, der han effektivt tar i bruk animasjonsfilmens egenskaper til å fremheve og tydeliggjøre emosjonelle aspekter.

I klassisk japansk fortellertradisjon er det likevel tidvise scener der føleriet kan virke litt overdrevent, sett med norske øyne. Shinkais klokt skrevne manus gjør det imidlertid åpenbart at historiens utvikling innebærer en klar risiko for hovedfigurene, noe som hever dramatikken.

«Weathering With You» har fått aldersgrense 9 år for det Medietilsynet beskriver som «partier med mørk stemning og enkelte kortvarige og lite nærgående voldsinnslag». Filmen er ikke dubbet til norsk, men vises med original japansk tale, som videre signaliserer at dette ikke nødvendigvis er en barnefilm.

Mørke, stemningsfulle Tokyo-bilder i «Weathering With You». Foto: Arthaus

Utrolige stemningsbilder

Animasjonen er rett og slett førsteklasses, med utrolige stemningsbilder og uttrykksfulle figurer. Det er lekkert å se mørke, regntunge scener som sveiper over Tokyos neonbelyste gater. Her får jeg sterke assosiasjoner til futuristisk science fiction som for eksempel Ridley Scotts banebrytende «Blade Runner» (1982).

Den har også luftige sekvenser med drømmeaktige bilder og tablåer som gir fantasien fritt spillerom, samtidig som historien skildrer virkelighetsnære problemstillinger man kan relatere seg til. Mest av alt handler dette nemlig om utfordringene med å finne vennskap, tilhørighet og identitet når man nærmer seg slutten av tenårene.

«Weathering With You» er et vakkert kunstverk av en animasjonsfilm, med mange av kvalitetene som gjør at japansk animasjon stadig har en høy stjerne hos norske kinogjengere.

(Norgespremiere på kino fredag 19. juni 2020)