På kino: Sør-koreanske «Prinsesse i røde sko» er en lettbent animasjonsfilm som bruker gamle klisjeer fra kjente eventyr til å fortelle en enkel historie om forfengelighetens dårskap og om at skjønnheten kommer innenfra. Her parodieres Snehvit, Askepott, «Sverdet i stenen» og en haug med andre eventyr med lun humor, småspark i siden og noen oppdaterte perspektiver. Det blir tidvis litt morsomt, men filmen treffer ikke særlig godt med budskapet og den blir aldri bedre enn en markant dårligere Shrek-kopi. ANMELDELSE: Knerten og sjøormen – lun ferienostalgi for de minste MAGISKE HELTER: Sju prinser har blitt forvandlet til dverger. Det er ganske så grusomt for de forfengelige heltene våre. Foto: Storytelling Media Snakkende speil, giftige epler og magiske sko Syv heltemodige prinser har blitt forhekset og gjort om til dverger, og det eneste som kan redde dem er et kyss fra verdens vakreste kvinne. Vakrest i eventyrlandet er Snehvit, som tilfeldigvis akkurat har rømt fra sin onde stemor og tilfeldigvis er på jakt etter noen helter som kan redde hennes far. Stemoren er tilfeldigvis også en heks med et magisk snakkende speil og uendelig med giftige epler. Og hun overtaler den forfengelige og brekkekle Prins Ordinær til å fange Snehvit og de syv prinsedvergene. Og ja, Snehvit har et par magiske sko. Det er skoene som gjør henne så vakker. Og det er disse røde skoene stemor vil ha. I denne sausen av usjarmerende skjønnhetsjag er det ikke alltid lett å få øye på budskapet om at utseende ikke betyr noe. Og da holder det ikke at filmen er tydelig i siste akt. ANMELDELSE: The Old Guard – Hardtslående Charlize Theron SETT DET FØR: Selv parodien på heksen med eplet har blitt gjort bedre før. For eksempel i «Enchanted» fra 2007. Foto: Storytelling Media Denne har du sett før En velplassert og frisk parodi er topp underholdning, men «Prinsesse i røde sko» er en blek kopi av tidligere parodisuksesser. Og den kommer aldri ut av «Shreks» skygge. Her er også helten grønn og prinsessens utseende skiftende. Vitsene er stort sett varianter av de samme eventyrklisjeene, og Prins Ordinær er bare en vassen variant av den adskillig bedre komponerte Prins Sjarmerende. Filmens utseende og strek er gjennomført solid, uten at det har den samme visuelle prakten som Pixar og Dreamworks har på sine beste eventyr. Men det er morsomt å se regissør Sung Ho Hong trekke på både anime og amerikanske tradisjoner i sin utforming av de syv prinseheltene og i noen av actionsekvensene. Det er vel det mest originale ved hele filmen, og et spennende skritt på veien mot en lovende stilblanding. For et filmsultent familiepublikum er det fullt mulig å få noen enkle kinogleder ut av «Prinsesse i røde sko». De norske stemmene leverer en god oversettelse, og ablegøyene til en gigantisk kanin og tre herlige oppfinnere er artige høydepunkt. Men denne filmen har du sett gjort bedre før. «Prinsesse i røde sko» har kinopremiere fredag 24. juli.

Om FILMEN Prinsesse i røde sko

Slippdato: 24.07.2020

Regi: Sung Ho Hong

Utgiver: Storytelling Media

Originaltittel: Red Shoes and the Seven Dwarfs

Aldersgrense: 6 år

Sjanger: Animert, Barn, Eventyr



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.