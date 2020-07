På Netflix Charlize Theron spiller iskald morder med et hjerte av gull i Netflix nye storfilm «The Old Guard».

Regissør Gina Prince-Bythewood tar Greg Rucka og Leandro Fernandez sin tegneserie med samme navn til TV-ruta på underholdende vis.

Filmen mangler det lille ekstra jeg hadde forventet av en film på denne størrelsen om den var laget for det store lerretet, men jeg storkoste meg likevel med dette actioneventyret.

ISKALD: Charlize Theron er hardslående og tøff i The Old Guard. Foto: Netflix.

Udødelige krigere

The Old Guard er en gjeng med fire leiemordere som har forsøkt å redde verden i århundrer.

Av uante grunner dør ikke disse folka om de så får ei kule rett i skallen. Når noen forsøker å drepe dem helbredes kroppene deres, helt ned til regenerering av nye organer.

Den eldgamle lederen deres Andromache of Scythia, aka Andi (Charlize Theron), er lei av død, elendighet og menneskehetens stadige trang til å krige mot hverandre.

Hun har lyst til å gi opp hele greia, men når hemmeligheten deres blir avslørt under et oppdrag, må Andi og Co. eliminere de som ønsker å utnytte kreftene deres for penger.

Samtidig våkner en død marinesoldat til live igjen i Afghanistan, og Andi må finne henne før fienden gjør det.

FERSK: KiKi Layne spiller «nyfødt» udødelig i The Old Guard. Foto: Netflix.

Sjarm og god kjemi

Det er et knippe fine skuespillere som utgjør The Old Guard. Matthias Schoenaerts («The Laundromat») har en stoisk sjarm i rollen som gjengens sverdsvingende techfyr Booker, og Marwan Kenzari («Aladdin) og Luca Marinelli («Martin Eden») har god kjemi som kjæresteparet Joe og Nicky.

Kenzari og Marinelli bringer lunhet til filmen med godmodig erting og hjertevarme, mens Charlize Theron får være den mystiske lederen som er tilsynelatende iskald. Theron er en mester i å skape ørsmå nyanser i et steinhardt fjes, og hun klarer å formidle at det er mye som rører seg under overflaten hos Andi.

KiKi Layne («If Beale Street Could Talk») gjør en fin figur som Nile, en ung, idealistisk soldat, som må finne seg selv på nytt når hun blir kastet ut i en ny og ukjent verden.

I tillegg dukker Chiwetel Ejiofor opp som en tidligere CIA-agent, og Harry «Dudley» Melling er filmens antagonist, som den smågale og pengegriske vitenskapsmannen Merrick.

TRIVELIGE: Marwan Kenzari og Luca Marinelli har god kjemi i The Old Guard. Foto: Netflix.

Underholdende action

Tegneserieskurken Merrick er dessverre for unyansert og karikert til å bli troverdig. Hans eneste motivasjon bak å fakke de udødelige er penger, og han fremstår aldri som en verdig motstander til de hardtslående heltene.

Han har imidlertid et stort lager av håndlangere han kan sende mot dem. Og «The Old Guard» er en actionspekket film stappet med både ammunisjon, knyttnever og en rekke andre dødelige våpen.

Charlize Theron har ved flere anledninger vist at hun kan slåss på film, men det aner meg at ikke alle skuespillerne har hatt like lang tid til å terpe på kampferdigheter før innspillingen.

Det er flere tøffe actionscener og wow-øyeblikk å kose seg med, men de bærer preg av å ha blitt effektivt klippet, snarere enn å være et produkt av gode ferdigheter og koreografi.

Likevel, dette er nok den beste actionfilmen jeg har sett fra Netflix, og «The Old Guard» underholder fra start til slutt.

STOISK SJARM: Matthias Schoenaerts spiller Booker i The Old Guard. Foto: Netflix.

Krysser fingrene for oppfølger

Å skape spenning når heltene er udødelige er vanskelig, men dette har tegneserieskaper og manusforfatter Greg Rucka tatt seg av.

Han har lagt inn elementer i historien som gjør at man faktisk kjenner på en usikkerhet hver gang en av rollefigurene går ned for telling. Dette gir en nerve til fortellingen som gjør meg mer engasjert i det som skjer.

Filmen henter opp tegneseriens mytologi i interessante drypp her og der og gjør meg interessert i å lære mer om filmens og tegneseriens univers.

Basert på filmens slutt er det åpenbart at Netflix har en oppfølger i tankene, og til det sier jeg ja, takk.

«The Old Guard» er den type actioneventyr som glir rett ned sammen med fredagstacoen. Det er ikke en rett som overrasker eller finner opp kruttet på noen måte, men den er god nok til at du alltid vil ha en ny porsjon.