Borat Subsequent Moviefilm

På Amazon Prime Video: Sacha Baron Cohen er tilbake med en ny runde smakløse misforståelser, drøye sexvitser og merkelige utkledninger i Borat-film nummer to. Oppfølgeren er rik på politisk brodd, men er ikke like frisk og avslørende som det originalfilmen fra 2006 var i sin tid. Den overhengende fiksjonshistorien rundt Borats USA-comeback har en del omstendelige partier, det sparkes ikke bare oppover og det er en del lavthengende humorfrukt som kastes i trynet på publikum for å skape enkel latter. Men på sitt beste er dette pinlig og poengtert satire som det er ubehagelig morsomt å se på. ANMELDELSE: Social Distance – Treffsikre karantenenoveller FRIGJRØINGSREISE: Borats datter Tutar (Maria Bakalova) opplever en ny frihet i USA. Og vitsene på både USA og Kasakhstans bekostning kommer tett. FOTO: Amazon Studios En road trip gjennom politikk og pandemi Bakgrunnshistorien for denne oppfølgeren er ganske enkel. I hvert fall hvis vi skjærer bort en del av de innledende forviklingene. Borat (Sacha Baron Cohen) sendes tilbake til USA for å gi sin 15-år gamle datter Tutar (Maria Bakalova) i gave til en av Donald Trumps nære venner. Målet er at Trump skal innlemme Kasakhstans president i den nye kule vennegjengen de tror Donald har sammen med blant andre Vladimir Putin og Kim Jong-un. Det betyr en road trip innom alt fra skjønnhetssalonger, kristenkonservative leger og dekorglade kakebutikker. Alt med små kontroversielle vrier som avslører fordommer, elendig menneskesyn og den amerikanske handelsstandens manglende moralske ryggrad. ANMELDELSE: Brüno – Det er ikke lett å le av alt Filmen er en blanding av skuespillere med manus og virkelige mennesker som ikke vet hva de er med på. At Rudy Giuliani og sikkerhetsvaktene til Mike Pence ikke visste hva som foregikk, er opplagt. Men det er en del av de andre situasjonene hvor det er vanskeligere å skille den helregisserte mockumentaryen, fra de mer dokumentaristiske dekkoperasjonene. Siden Borat nå er kjendis og lett gjenkjennelig i USA, så må mye av filmen skje i nye forkledninger. Det gjør at «Borat 2» ligner mye på Cohens satireserie «Who is America?» som kom i 2018. Her reiste han rundt som ulike figurer for å lage humor på USAs fordommer og ubehagelige sannheter. Og det er mye av den samme type forkledningstyper vi serveres her. Fra artisten Country Dave til den mer fornemme Cliff Safari. ANMELDELSE: Et glass til – Tester norsk alkohol-teori WHO IS BORAT? Siden Borat er lett gjenkjennelig, blir det mange ulike forkledninger i denne oppfølgeren. I så måte minner filmen mye om Cohens forrige satireserie «Who is America?», som kom i 2018. FOTO: Amazon Studios Peker mer enn den avslører Sacha Baron Cohen imponerer nok en gang stort med den dedikasjonen og den skuespillerkunsten han legger i sitasjonene han oppsøker. Han er en uredd satiriker som har en unik evne til å holde masken og drive frem pinligheter og skjulte holdninger. Og hans fysiske komedie er en stilstudie i timing og tilforlatelig sosial keitethet. Maria Bakalova er også god i rollen som Borats datter Tutar. Hennes frigjøringsreise byr på noen av filmens beste scener hvor det pirkes treffsikkert i blant annet i kvinnesynet en kan finne i deler av USA. Men det er også her filmens lek med stereotypier og fordommer mot gamle Sovjet-stater og Kasakhstan er på sitt mest platte. Og de var simple allerede i 2006. ANMELDELSE: The Undoing – Gnistrende god Grant Jeg rekker å kjede meg et par steder i «Borat Subsequent Moviefilm». Likhetene med South Park sin pandemispesial, som kom ut for en liten måned siden, er flere. I tillegg til å ha nesten samme plottvri, er de begge drøye satireveteraner som kaster seg over aktuell politikk og pandemi med gamle vitser, grep og kjepphester. Veldig artig for fansen, bevares. Men begge gyver løs på ganske opplagte poeng, og er er et godt stykke unna den samme kreative og opprørske kraften som traff tidsånden så godt på 00-tallet. Selv om «Borat Subsequent Moviefilm» tar for seg deler av amerikansk politikk, menneskesyn og samfunnsliv som er urovekkende, så er det langt mellom de store overraskelsene og oppdagelsene her. Filmen peker mer enn den avslører, og Cohens limpinner er dårlig egnet til å gi særlig innsikt i problemene og holdningene han lokker frem. Borats yrke som journalist hadde også vært en glimrende anledning til å bore ned i hva det er som skjer med USAs holdning og tiltro til media, journalistikk, informasjonskløfter og folkeopplysning i 2020. Men også den tematikken holdes på overflaten. «Borat Subsequent Moviefilm» er ute til strømming på Amazon Prime Video.

Om FILMEN Borat Subsequent Moviefilm

Slippdato: 23.10.2020

Regi: Jason Woliner

Utgiver: Amazon Prime Video

Sjanger: Dokumentar, Komedie



