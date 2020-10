På Netflix: Serieskaperne Jenji Kohan og Hilary Weisman Graham har tatt med seg stilen og det medmenneskelige blikket fra «Orange Is the New Black» over i karanteneserien «Social Distance».

I åtte uavhengige episoder besøker vi USA våren 2020 og ser familier, par, venner og enslige prøve å gjøre det beste ut av et liv som er snudd på hodet og fylt med engstelser og praktiske utfordringer.

Dette er små poengterte novellefilmer som klarer å kombinere smarte manus med noen virkelig minneverdige rolleprestasjoner.

Stort sett holdes humøret oppe gjennom skråblikk, galgenhumor, omsorg og hjertevarme, men her serveres det både frustrasjoner, frykt og samfunnsproblemer som henger igjen lenge etter at rulleteksten har forlatt skjermen.

IKKE HELT LUKE CAGE: Mike Colter («Luke Cage» spiller en tørrlagt alkoholiker som sliter kraftig med å holde seg i aktivitet under lockdown. Men Instagram kan være sosialt. FOTO: Netflix

Koronaskapte hverdagskomplikasjoner

«Social Distance» presenterer et bredt utvalg av hverdagslige situasjoner som krever alternative løsninger på grunn av korona.

Her er det begravelse via videokonferanse, en ektefelle må flytte ut i campingvognen og en sykepleier må tenke veldig kreativt for å finne barnevakt da hun blir satt i jobbkarantene.

Dette er alle godt fortalte småhistorier som er smekkfulle av vittige observasjoner, treffsikker sosialrealisme og vanskelige problemer.

Spennet er stort, men alle temaene håndteres med respekt og innsikt. Det gjelder både diskusjoner om BLM-demonstrasjoner, forviklinger med muteknappen og smittediskusjon med apptilkalt sexpartner.

Episoden som fester seg sterkest hos meg er historien om Ike (Mike Colter). En frisør og nylig tørrlagt alkoholiker som er i karantene og kun har drikkekamerater på kontaktlisten.

Det er en nydelig og vemodig liten historie om kreativitet, håp, anstendighet og skjørheten i digitale selvbilder.

Og Mike Colter («Luke Cage») mestrer balansen mellom det tragiske, det ærlige og det sorgmuntre i denne tilskrudde, men troverdige, situasjonen.

Det er et par av historiene som blir knappe og slutter litt brått på sine 20 minutter. Men de tematiske og formmessige broene mellom episodene gjør at en raskt kommer inn i rytmen på neste historie.

EKSPERIMENTERER MED FORMEN: Stort sett foregår alt gjennom skjermer og kamera, men «Social Distance» tar seg til å leke med formen når et barn lurer på hvorfor viruset er så farlig. FOTO: Netflix

Godt serieselskap

For å øke karanteneopplevelsen, benytter «Social Distance» seg nesten utelukkende av de kameraene og de skjermene vi omgir oss med i våre hjem.

Det gir serien en visuell signatur som er preget av middels gode utsnitt, en del dårlig oppløsning og et monotont formspråk med store begrensinger på hvor kameraet kan settes. Det gjør også serien litt slitsom å se på.

Men gevinsten er en serie som skaper veldig tette bånd mellom tema og form. Her forankres karantenelivet og den sosiale distansen gjennom skjermene som brukes til å formidle historiene.

Og når dette grepet brytes en sjelden gang, så er det også med stor effekt.

I en episode møter vi en far som dikter opp en forklaring til sin sønn om hvorfor gutten ikke kan gå inn på soverommet til sin syke mor.

Denne skrønen presenteres gjennom animasjoner og gir dermed publikum den samme lille virkelighetsflukten som en far så desperat prøver å gi sin engstelige sønn.

Det er langt fra Norge til USA, men dette er historier som kjennes relevante og gjenkjennelige også sett med norske øyne.

Stengte arbeidsplasser, nye tidsklemmer, uenighet om hva som eventuelt kan legitimere smittevernsbrudd, stor usikkerhet og ensomhet er ting veldig mange av oss har kjent på, og derfor treffer denne serien ganske nært våre egne liv.

Det kan godt være at «Social Distance» kommer for tidlig. Dette er problemer som fremdeles preger hverdagen vår.

Det er derfor viktig å kjenne etter om dette er en tematikk en er klar for å utsette seg for gjennom TV-underholdning.

Men for dem som ønsker å oppleve et sosialt distanserte samhold gjennom TV-skjermen, om koronavirusets innvirkning på våre sosiale liv, så er det mye godt serieselskap i «Social Distance»

«Social Distance» har premiere på Netflix den 15. oktober. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.