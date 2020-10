På HBO Nordic: Jeg er meget disponert for å sette pris på «The Good Lord Bird», for dette er en serie som treffer smaksløkene mine med krutt, komikk og tematikk.

Miniserien er en gjørmete, blodig og morsom western satt til angrepet på Harpers Ferry i 1859 – en av de sentrale hendelsene som var med å starte den amerikanske borgerkrigen.

På rulleteksten står Blumhouse Productions, som også har stått bak treffsikre filmer som «Blackkklansman» og «Get Out».

Her serveres stilgrep, kapittelinndelinger og sort humor som sender tankene til favoritter som Spike Lee, Coen-brødrene og Quentin Tarantino.

På lydsiden smelter gospel, blues og en soulperle fra Nina Simone sammen for å forsterke stemninger og budskap.

Ethan Hawke er gnistrende karismatisk som den maniske og rause slaverimotstanderen John Brown. Og Joshua Caleb Johnson er knallgod som vår hardt skvisede hovedperson og fortellerstemme, Little Onion.

Denne hissige westerngryta kan bli litt seig, og den oser ikke alltid av originalitet, men den er underholdende, velspilt og brennaktuell.

FORNUFTENS RØST I GALSKAPENS TID: Joshua Caleb Johnson storspiller som vår hovedperson og fortellerstemme i «The Good Lord Bird». FOTO: HBO Nordic

En saftig frigjøringskamp som smeller godt på skjermen

John Browns angrep på våpendepoet i Harpers Ferry, var et tidlig forsøk på å starte et slaveopprør i Sørstatene. En hendelse som er omtalt som en slags generalprøve for den amerikanske borgerkrigen som begynte halvannet år senere.

«The Good Lord Bird», som er basert på boken med samme navn, skildrer begivenhetene som ledet opp mot dette historiske angrepet.

Det er en reise gjennom et splittet USA hvor berømte historiske skikkelser som Robert E. Lee, Harriet Tubman og Frederick Douglass beveger seg i ytterkantene.

Når det gjelder den historiske nøyaktigheten, så begynner hver episode med følgende beskjed: «All of this is true. Most of it happened.» Så dette er en dramatisering som tar seg en del friheter.

Serien har et klart fokus på Brown og hans innbitte, religiøst motiverte og særdeles voldelige kamp for å frigjøre alle slaver på amerikansk jord. Og her er det en god del som stemmer ganske godt med historiebøkene.

Men den faktiske hovedpersonen er en oppdiktet ung gutt ved navn Henry, med kallenavn den lille løken. Gjennom hans blikk, som papirløs og svart i Kansas på 1850-tallet, får vi sett USA på sitt rasistisk verste, sitt medmenneskelige beste og sitt aldeles hyklerske – alt med en skarp, saftig, smart og ofte ganske så popkornvennlig stil.

GODE INTENSJONER OG BRUTALE METODER: Det er langt fra noen ukritisk helteskildring av John Brown vi serveres i «The Good Lord Bird». FOTO: HBO Nordic

Ethan Hawke tyter ut av skjermen

Ethan Hawke leverer et forrykende portrett og lar John Browns personlighet tyte ut av blodsprengte øyne og fråde ut av munnvikene.

Bak et kraftig skjegg kanaliserer Hawke skuespillerkollega Nick Noltes buldrende galskap som sitt åndedyr.

Dette er en rolletolkning som med humor, råskap og overspill definitivt sørger for at publikum vil huske denne skjermversjonen av John Brown.

Fra første monolog viser også serien at den er klar over hvor problematisk det er å skulle fremstille John Brown som enten helt eller skurk. Dette er en serie som er klar over problemene rundt amerikanske «white saviour»-myter, og som både hyller Browns idealer og blottstiller hans grusomheter og religiøse vrangforestillinger.

Hvis serien hadde befolket resten av rollegalleriet med like karikerte typer, så kunne denne serien fort blitt en merkelig historisk sketsj. Men Hawkes sydende mani balanseres fint opp mot Henrys (den lille løkens) mer pragmatiske livsanskuelse og galgenhumor.

Fortellerstemmen er i overkant glad i avslørende frempek. Og det er noen steder i serien hvor overgangene mellom komedie, alvor, teater og western strekkes litt langt.

I episode tre utspiller det seg et kammerspill hjemme hos Frederick Douglass (Daveed Diggs) i New York, hvor skuespill og forviklinger sklir ut mot farsens tullete overdrivelser.

Men stort sett sitter overgangene, og jeg lar meg begeistre av både rørende scener som river i brystet og noen utsøkte skråblikk som spiller ut nybyggertidens småligheter og en ung nasjons lovmessige komplikasjoner.

«The Good Lord Bird» har et tydelig slektskap til «Watchmen» og «Lovecraft Country». Serier som også ser tilbake på den amerikanske rasismen med friske vinkler og et tydelig mål om å skape en større innsikt. Serier som bruker sjangerunderholdning, humor og skarpe blikk til å skildre uretten med poengtert og aktuell samfunnsbrodd.

Dette har serieskaperne Mark Richard og Ethan Hawke også lyktes med i «The Good Lord Bird».

Resultatet er en fengende, provoserende og, med litt faktahjelp fra nettleksikonet, lærerik historietime for TV-skjermen.

«The Good Lord Bird» har premiere på HBO Nordic mandag 5. oktober med ukentlige episoder. Denne anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.