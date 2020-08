PÅ HBO NORDIC: «Lovecraft Country» er en av seriene vi har sett mest frem til i 2020. Den bokbaserte HBO-serien er produsert av blant andre J. J. Abrams (Star Wars) og Jordan Peele («Get Out»), og er satt til et amerikansk 50-tall hvor segregering og faktiske monstre skaper stor utrygghet. Og forventningene våre blir innfridd. Dette begynner som en sjangerleken, smart og elegant sammenskrudd skrekkdramaserie, full av samfunnsbrodd – samt med en stor dose oppriktig kjærlighet til skrekk og science fiction. Pilotepisoden «Sundown» er skrevet av serieskaper Misha Green sammen med Jordan Peele, og den er en drivende godt skildret road trip gjennom et nostalgisk vakkert og vemmelig rasistisk USA. *Denne anmeldelsen er kun av pilotepisoden. Vi kommer med en full anmeldelse av «Lovecraft Country» når sesongen er ferdig.* ANMELDELSE: Watchmen – Superheltsjangeren har fått sitt prestisjedrama VELDIG GOD KJEMI: Courtney B. Vance, Jonathan Majors og Jurnee Smollett-Bell har veldig god kjemi i hovedrollene som George Black, Atticus Black og Letitia Dandridge. Foto: HBO En road trip gjennom Jim Crow-æraens segregeringsholdninger Faren (Michael K Williams) til soldaten Atticus Black (Jonathan Majors) har forsvunnet og etterlatt sin sønn et merkelig brev. Sammen med onkelen George (Courtney B. Vance), som gir ut en Green Book-reiseguide for svarte amerikanere, og en gammel klassevenninne (Jurnee Smollett-Bell), setter Atticus ut på en biltur fra Chicago til Ardham, Massachusetts for å finne faren. Det er en reise hvor kontrastene er store mellom det koselige, det fartsfylte og det provoserende. En elegant montasje tonesatt av James Baldwins debattinnlegg fra 1965, om at den amerikanske drømmen er på bekostning av svarte amerikanere, forteller oss alt vi trenger å vite om hverdagsrasismen. En særdeles gufset og ekkel oppdagelse på et spisested forteller oss alt vi trenger å vite om hvor alvorlig disse pittoreske småbyene tar segregeringen. Og et brekkekkelt møte med en tilgjort hyggelig politimann, forteller oss alt vi trenger å vite om hvem politiet er der for å beskytte. Selv om faktiske monstre dukker opp etter hvert, i all sin herlig nostalgiske B-filmprakt, så er det disse skildringene av menneskets ondskap, undertrykkelse og fremmedfrykt som virkelig får det til å vri seg i mellomgulvet. «Lovecraft Country» spenner også effektivt opp Koreakrigen og forfatter H.P Lovecrafts skapninger og menneskesyn som en del av bakteppet. Det utvider seriens klangbunn av samfunnskritikk, og spisser noen perspektiver som er egnet til å gi innsikt i flere fasetter av rasismen i USA. ANMELDELSE: How to Sell Drugs Online (Fast) – en tysk liten serieskatt på Netflix EN GOD ROAD TRIP TRENGER EN GOD BIL: Bilen Woodey blir viktig for trioens farefylte ferd gjennom den amerikanske Midtvesten. Foto: HBO Veldig god kjemi blant hovedrollene Det er mye lun sjarm i «Lovecraft Country», og mye av den kommer fra en helt nydelig kjemi mellom de tre hovedpersonene. Spesielt Courtney B Vance i rollen som den leseglade, kloke og varme onkel George setter tonen for det menneskelige dramaet på en måte som umiddelbart fenger. Vi aner familietrøbbel, gamle hemmeligheter og gryende konfrontasjoner – ingredienser som gjør denne serien enda saftigere. Og Jurnee Smollett-Bell viser frem et register av kvaliteter som bør gjøre henne til en av høstens store TV-stjerner. Musikkbruken er full av kledelige soulperler og tidskoloritten, i alt fra biler til klær og gatekjøkken, gjør det lett å leve seg inn i denne verdenen. Jeg er veldig spent på hvor serieskaper Misha Green skal ta oss med videre. Her er det rom for både eventyr, skrekk, splatter, romantikk, magi og oppgjør med hatideologi. Pilotepisoden «Sundown» er uansett en meget lovende start. Og i tråd med seriens tematiske eleganse – en episodetittel med en ubehagelig dobbeltbetydning. «Lovecraft Country» har premiere på HBO Nordic den 17. august med nye episoder hver uke. Denne anmeldelsen er basert på den første av i alt ti episoder.

Om SERIEN Lovecraft Country

Slippdato: 17.08.2020

Sesong: 1

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Misha Green

Sjanger: Drama, Eventyr, Horror, Krim, Romantikk, TV-Serie



