På Netflix: «How to Sell Drugs Online (Fast)» er en tysk liten serieskatt på Netflix. Krimkomedien er løst basert på en sann historie fra Leipzig i 2015, og første sesong handlet om hvordan 17-åringene Moritz og Lenny brukte en app de utviklet for et skoleprosjekt til å selge MDMA på nett. Det ble en festlig, smart og kult klippet sesong krydret med typete typer, saftige skoleintriger og en fengende spiral nedover i moderne europeisk narkotikabransje. Andre sesong plukker sømløst opp tråden, og fyller på med seks nye halvtimesepisoder. Fremdeles bortimot kjemisk fri for moraliserende pekefingre, men herlig kjapp, drivende godt fortalt og full av pikante og morsomme forviklinger. *Herfra og ut vil det avsløres handling fra sesong 1.* ANMELDELSE: The Outpost – Intens og usminket krigsfilm fra Afghanistan STRESSENDE STUDENTJOBB: Narkotikabransjen er fremdeles en krevende bransje med mange uforutsette problemer for Lenny (Danilo Kamperidis ) og Moritz (Maximilian Mundt ). Foto: Netflix En skolebedrift i oppløsning Moritz (Maximilian Mundt) var drevet av en farlig miks av sjalusi og kjærlighetssorg i sesong 1. Det var derfor han bestemte seg for å kuppe barndomsvennens Lennys (Danilo Kamperidis) komplekse kode, og gjøre om skolebedriften deres fra salg av digitale spillgjenstander til salg av dop. En avgjørelse som ga mye bitcoin på bok, men som også førte til en generelt utrygg situasjon da de to, og klassekameraten Daniel (Damian Hardung), forstyrret det lokale kriminelle økosystemet. I sesong 2 har gjengen både lyst og mulighet til å komme seg ut av bransjen, men en ny grådighet og et usunt behov for anerkjennelse driver Moritz til flere dårlige avgjørelser. Igjen sviker han sine nærmeste. Igjen lyver han for alle. Igjen tenker han veldig mye på Lisa (Anna Lena Klenke). Og igjen må han grave seg lengre ned i gjørma for å komme forbi stadige små humper i MDMA-bransjens kronglete landskap. ANMELDELSE: Cursed – Dårlige visuelle effekter og pregløse skuespillere VI SKULLE GJERNE VASKET NOEN KRONER: Dopsalget går vilt bra, men det er ikke bare bare å få bitcoin inn på konto for Lenny (Danilo Kamperidis ), Daniel (Damian Hardung) og Moritz (Maximilian Mundt) Foto: Netflix Lenny gir serien et stort hjerte Moritz er en nevemagnet av en hovedperson. En fyr så egoistisk og manipulerende at det er lett å ønske han rett i kasjotten. Men Moritz sitter ikke alene i båten. Lennys skjebne er knyttet til Moritz sin suksess, og derfor får serien et komplekst driv. For Lenny heier vi på. Danilo Kamperidis spiller det godhjertede kodetalentet med en lunhet og en keitete selvsikkerhet som går rett hjem hos meg. Lennys tragiske bakgrunn, dødssyk og bundet til rullestol, ga rollefiguren umiddelbar sympati og et herlig fandenivoldsk driv i sesong 1. Denne sesongen er det mer håp og lykke rundt Lenny. Det setter virkelig ting på spill, og det gir nye lag og ny energi til relasjonen mellom de to outsiderne i hovedrollene. Flere av sesongens aller beste scener kommer i samspillet mellom Lenny og hans venninne Kira (Lena Urzendowsky). Hun tar steget fra nettbekjentskap til fysisk oppmøte og kommer seilende inn med kvasse replikker, en sår forhistorie og noen ferdigheter som gir serien flere koder å spille på. ANMELDELSE: Stateless – Stjernespekket og sint på systemet KULT TILSKUDD: Lena Urzendowsky er knakende god som sesongen nye hackerbekjentskap, Kira. Foto: Netflix Krimkomedien løftes av en leken stil Det er en smak av 90-tallets stilige krimkomedier i «How to Sell Drugs Online (Fast)», en lekenhet arvet fra Quentin Tarantino og Guy Ritchie, uten at serien kopierer sine inspirasjonskilder. Klipprytmen er dynamisk og gir serien en deilig kjapp puls. Her deles skjermen ofte, fortellerstilen varierer og den tradisjonelle TV-ruta blir krydret med troverdig mobilbruk, psykedeliske montasjer og noen meget effektive gjentagelser. Heltene våre er kriminelle, men ofte med godt kalibrerte moralske kompass. Og volden, og skurkene som utfører den, har en tilskrudd side som balanserer det smått groteske med det lettbente. Alt er redigert med en fingerspissfølelse for miljøene som skildres og den historieeffektiviteten som svinger hos et ungt og serievant Netflix-publikum. Det blir aldri anstrengt kult. Og når serien trenger skjermen og roen til å fortelle med kameraets fulle oppmerksomhet og tradisjonelle vinkler, så tar den seg tid til det. Å kalle serien innovativ vil være en overdrivelse, for vi har sett disse elementene mange ganger før. Men det er en serie som benytter og behersker et variert filmspråk som treffer tidsånden ganske så godt i 2020. Sånt kan fort bli datert, og det er ikke sikkert «How to Sell Drugs Online (Fast)» vil se like bra og smart ut om fem år. Men denne sommeren er dette absolutt en krimkomedie verdt å bruke skjermtiden på. Sesong 2 av How to Sell Drugs Online (Fast) har premiere på Netflix 21. juli.

Om SERIEN How to Sell Drugs Online (Fast)

Slippdato: 21.07.2020

Sesong: 2

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Philipp Käßbohrer og Matthias Murmann

Aldersgrense: 16 år

Sjanger: Drama, Komedie, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.