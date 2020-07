På kino: «The Outpost» er basert på virkelige hendelser og forteller historien om Combat Outpost Keating, en av de mest utsatte militærbasene USA hadde i Afghanistan. Fotograf Lorenzo Senatore får virkelig brukt det ugjestmilde fjellandskapet, som gjorde basen så åpen for angrep, til å fange publikum i en klaustrofobisk krigsopplevelse. Og selv om regissør Rod Lurie ikke helt makter å gi tyngde og nyanser til filmens kritiske budskap, så er dette en film som treffer hardt som skildring av soldatenes oppofrelse. Og i tillegg viser frem hvor jævlig det det må være å bli fanget og bombardert nederst i en fjellgryte. ANMELDELSE: King of Staten Island – Sjarmerende feelgood fra Judd Apatow SOM FAR SÅ SØNN: Scott Eastwood, sønn av legenden Clint Eastwood, har som sin far et godt håndlag med blandingen av patriotisme og solid filmhåndverk. Foto: Another World Entertainment Soldatskildringen oppleves ekte «The Outpost» skildrer Outpost Keating som en særdeles utrygg plass under stadige avstandsangrep fra Taliban. Gjennom en elegant kapittelinndeling forteller filmens første del om hvordan basen stadig mistet sine militære ledere. Det skjedde enten gjennom idiotiske oppdrag eller gjennom konflikter med lokalbefolkningen. Dette lar oss også bli godt kjent med soldatene på basen. Rollegalleriet i leiren er stort og gjennomført solid, og gryende stjerner som Caleb Landry Jones og Scott Eastwood gjør seg bemerket som to helter med svært ulik tilnærming til soldatlivet. Autentisiteten i filmen forsterkes gjennom at fire av de faktiske soldatene fra basen er med foran kamera. I alt fra breial militærsjargong, soldatenes vemod og deres uforbeholdne lojalitet, framstår «The Outpost» som en troverdig skildring av livet i leiren. Filmens siste halvdel er slaget som oppsto da flere hundre Taliban-soldater angrep basen, like før den skulle forlates, den 3. oktober 2009. Her kombineres en sober bruk av spesialeffekter og kreative kamerakjøringer med en brutal nærhet som gir et intenst og usminket bilde av det nesten totale kaos. ANMELDELSE: Ramy – En serie alle bør se INTENST OG USMINKET: I den lange slagscenen holdes vi tett og intenst på kaoset og desperasjonen som oppstår når kuler og eksplosjoner smeller rundt ørene på soldatene. Foto: Another World Entertainment Kritisk til krig, men mangler brodd og nyanser Krigen i Afghanistan har passert Vietnamkrigen som USAs lengst pågående militære konflikt, og har i likhet med sin forgjenger blitt en militærpolitisk hengemyr. «The Outpost» er på mange måter en kritisk krigsfilm. Den stiller spørsmål ved målene bak flere oppdrag og mer spesifikt de valgene som ble tatt av den militære ledelsen for å opprettholde Outpost Keating. Men denne kritikken mangler brodd. Her plasseres skylden i en vag retning oppover i militærsystemet. Det mangler tydelighet i hva filmen egentlig er kritisk mot, og det brukes ikke nok tid til å gi ordentlig dybde og slagkraft til disse perspektivene. Uten den presisjonen, får ikke regissør Rod Lurie helt til balansen mellom en antikrigsfilm som vil vise frem hvor meningsløs krig kan være, og en patriotisk hyllest av de amerikanske soldatene som kjempet, døde og klarte seg mot alle odds. Og så klinger det dårlig i et krigsdrama, basert på virkelige hendelser og med litt selvransakelse på agendaen, at både den afghanske lokalbefolkningen og Taliban fremstilles bortimot like flate som 80-tallets B-filmskurker. «The Outpost» har kinopremiere 17.juli.

Om FILMEN The Outpost

Slippdato: 17.07.2020

Regi: Rod Lurie

Utgiver: Another World Entertainment

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Historisk, Krig



