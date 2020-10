På kino: «Shirley» er et kunstferdig og fengende biografidrama om forfatteren Shirley Jackson – kjent blant annet for klassikeren «The Haunting of Hill House» (1959).

Det er et dirrende, svett og urolig thrillerdrama som smelter fakta, fiksjon og en av forfatternes bokplott sammen til et saftig og sjangeroverskridende portrett av hvem Shirley var, hvordan hun levde og hvordan hun skrev sine bøker.

Elisabeth Moss er glimrende i hovedrollen, og regissør Josephine Decker serverer humør, syrlighet og alkoholmarinerte kunstnermyter i et psykologisk spill som oser av mystikk, sex og sjalusi.

SCENER FRA ET GIFTIG EKTESKAP: Stanley (Michael Stuhlbarg) og Shirley (Elisabeth Moss) gjør mye godt for hverandres arbeid, men som privatpersoner er det også skadelige for hverandre. FOTO: Mer Filmdistribusjon

En folkesky forfatter med skrivesperre

Vi møter en suksessrik, men plaget Shirley Jackson som sliter med depresjon, alkoholisme og skrivesperre.

Hennes mann, Stanley (Michael Stuhlbarg) skaffer hjelp i form av sin unge universitetskollega Fred (Logan Lerman) og hans gravide kone Rose (Odessa Young).

Det unge paret flytter inn hos Jackson-ekteparet, men raskt utvikler det seg et ubehagelig spill i det gamle huset.

Elisabeth Moss spiller Shirley med en giftighet og en skadefryd som balanseres fint opp mot hennes plagede kunstnerambisjoner og usikkerheter.

I samspill med Michael Stuhlbarg («Call Me By Your Name») freser det av ekteskapets destruktive duellkraft – og de to er et syn i sine stuekrangler.

Og mot Odessa Youngs omsorgsfulle og standhaftige Rose, får vi se Moss åpne opp en mer sårbar, nysgjerrig og leken side av skrekkforfatterens personlighet.

ET FILMFOTO SOM BEGEISTRER: Sturla Brand Grøvlen er en særegen og svært talentfull filmfotograf som sørger for at «Shirley» blir en visuell opplevelse. FOTO: Mer Filmdistribusjon

Sturla Brandth Grøvlen begeistrer

Sturla Brandth Grøvlen («En natt i Berlin» og «Stabukker») viser i «Shirley» at han er en av de mest spennende filmfotografene om dagen.

Hans lett bevegelige kamera har en utsøkt evne til å komme akkurat for nærme. Akkurat der det blir veldig intimt og ganske uoversiktlig. Akkurat der filmen lar deg tolke og føle nesten like mye som du ser.

Det oppstår flere fantastiske øyeblikk når så dyktige skuespillere som Moss, Stuhlbarg og Young lar seg jage og erobre av Brandth Grøvlens kamera. Enten det er i knappe dialoger i for trange trappeoppganger, på morbide soppturer eller når en gammel gris med eggrester i skjegget skal demonstrere sin makt og manglende selvinnsikt.

«Shirley» er en film som mates av den psykologiske thrillerens tvetydighet, noe som åpner opp for flere tolkningsmuligheter og historier i historien.

Spenningstoppene oppleves ganske milde når filmen trekkes mot et sjangerlandskap som innehar thrillerens forventninger om magekriblende ubehag, gys og forløsning.

Men fortellergrepene holder helt inn, og dermed blir dette fantasirike portrettet en underholdende blanding av Shirley Jacksons liv og Shirley Jacksons ånd.

«Shirley» har kinopremiere fredag 09.10.2020.