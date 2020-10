På Netflix: «Nobody Sleeps in the Woods Tonight» er kun verdt en titt for dem som elsker enkle og nostalgiske «slasher»-filmer, som stort sett handler om å følge oppskriften på gamle «slasher»-filmer.

Blodet spruter, det slites av lemmer, det glefses i kjøtt og flere av filmforbildene nevnes med navn, men det blir aldri verken skummelt, magekriblende eller særlig referansemorsomt.

Det blir rett og slett ganske kjedelig i de polske skrekkskoger. Det skyldes syltynne figurer, opplagt handling, manglende lekenhet, manglende uhygge og en del alt for lange scener.

BØ!: Monsteret har en bittelitt interessant bakhistorie, men blir aldri den fengende trusselen som trengs for at det skal bli gøy å se morderen leke med maten. FOTO: Netflix

Polsk skogskrekk etter helamerikansk oppskrift

En gjeng tenåringer sendes til skogs på avvenningsleir for å kutte ned på spill og sosiale medier.

En prest spruter vigslet vann på de konfiskerte mobiltelefonene, og ungdommen sendes på en tredagers skogsvandring for å rense systemet.

Dette er et godt utgangspunkt for en leken og satirisk splatter om teknologisamfunn og djevelens oppdaterte verk.

Dessverre er det kun plass til overskrifter når det gjelder deltagernes bakgrunnshistorier og engstelser. Så når slaktefesten begynner, er det bare så vidt vi gidder å bry oss om de to hovedpersonene våre – nerden (Michal Lupa) og den traumatiserte «Final girl» (Julia Wieniawa-Narkiewicz).

Jeg humrer litt til en selfierelatert familietragedie, og vår storvokste morder står bak et par underholdende dødsfall, men det holder ikke til 142 lange sofaminutter.

Og selv om det er antydninger til interessante samfunnskommentarer om homofobi og nasjonalisme i Polen, så strypes disse perspektivene raskere enn birollefigurer som nettopp har hatt sex.

Og ja, dette er en sånn metafilm som bruker dialog på å forklare skrekkfilmens dødssynder.

24 år etter Wes Cravens «Scream» kunne den gjerne tatt seg litt mer flid med akkurat den scenen.

UTNYTTER IKKE SKOGENS MØRKE: Til tross for innledende smart bruk av skogens størrelse, så klarer ikke regissør Bartosz M. Kowalski å utnytte naturen som kulisse. FOTO: Netflix

Netflix seigpiner meg med kjedsomhet

Det som gnager mest, er at «Nobody Sleeps in the Woods Tonight» tværer ut scenene sine til et seigt tempo uten at det tilfører verken uhygge, stemning eller komikk.

I et popkornvennlig sjangerlandskap, som er fylt til randen med sex, blodsprut, dop, idioti og fæle monster nettopp for å unngå dødtid, er dette et mislykket grep.

Skrekkfilm kan gjerne være ubehagelig, men her seigpiner Netflix meg med kjedsomhet.

Og selv om det er tydelige referanser til B-film- og lavbudsjettsestetikk, så kunne det vært lagt litt mer innsats i håndverket. Dialogen høres noen steder ut som den bare er klistret flatt på i etterarbeidet.

Skogen er veldig bra og majestetisk ut da. Og en tidlig kamerakjøring, som viser hvordan bussen med ungdommene blir spist opp og isolert av tretoppene, er både vakker og symbolsk.

Jeg skal innrømme at jeg hadde større forventninger til denne, og det er synd at regissør Bartosz M. Kowalski og Netflix ikke får mer ut av en spennende inngang, gode locations og et lovende premiss.

«Nobody Sleeps in the Woods Tonight» blir Halloween-påfyll av enkleste sort. Men den har sjangerkvaliteter som kan funke for en skrekkglad vennegjeng.

«Nobody Sleeps in the Woods Tonight» har premiere på Netflix onsdag 28. oktober. Anmeldelsen er basert på den polske originalutgaven. Filmen er også tilgjengelig dubbet til engelsk.