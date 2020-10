På kino og Apple TV+: Det er aldri bortkastet å tilbringe tid sammen med Bill Murray, selv når filmen han spiller i er liten, pludrete og tilsynelatende av mindre vesentlig betydning. I «On the Rocks» gjenforenes han med Sofia Coppola, som også skrev og regisserte «Lost in Translation» i 2003.

Akkurat som i den filmen, fungerer Murray best med en drink i hånda, slepen dialog og en tørrvittig personlighet.

Det avslappede samspillet med Rashida Jones («Parks and Recreation») skaper en behagelig og stressfri atmosfære. Samtidig gjør det historiens emosjonelle kjerne mindre slagkraftig, og hindrer det komplekse i det sentrale far-datter-forholdet å få nok spillerom.

«On the Rocks» er likevel en fornøyelig film, der Coppola bruker Murray, Jones og New York effektivt til å formidle noe gjenkjennelig om mellommenneskelige forhold, der man ikke alltid makter å sette de riktige ordene på ting.

Dean (Marlon Wayans) foran nok en jobbreise bort fra Laura (Rashida Jones) og barna i «On the Rocks». Foto: A24/Apple TV+

Ekteskap i tvil

Forfatteren Laura (Rashida Jones) sliter med å skrive sin nye roman, samtidig som ektemannen Dean (Marlon Wayans) er svært opptatt med sitt nye firma. Hun får mistanke om at hans vakre kollega Fiona (Jessica Henwick) er den egentlige årsaken til at han er så mye borte fra henne og barna.

Faren Felix (Bill Murray) kommer plutselig inn i bildet som en reddende engel, eller kanskje sjarmerende djevel, og tvinger henne med på en slags etterforskning av mannen/svigersønnen.

I løpet av denne prosessen blir det imidlertid klart at Lauras tvil om sitt ekteskap kanskje henger sammen med farens handlinger i fortiden.



Forfriskende ukorrekt

Figurene i «On the Rocks» er hyggelige og sympatiske hverdagsmennesker med ganske universelle problemer og utfordringer. Laura og Deans nedprioriterte samliv på grunn av travle dager som foreldre og karrieremennesker er noe mange kan kjenne seg igjen i.

Så kommer altså Bill Murray inn som en forfriskende ukorrekt farsfigur, åpenbart godt bemidlet og verdensvant, med fine vaner og god kontakt med alle hovmestere og hotellportierer. Dean har flere morsomme betraktninger rundt mannsrollen og ekteskap som kanskje er enkle og banale i all sin kynisme, men har en kime av sannhet i seg.

Det ligger også en underholdningsverdi i å se hvordan Laura etter hvert avslører hykleriet som ligger i farens selvsikre holdninger og meninger.

Laura (Rashida Jones) og Felix (Bill Murray) i en forfølgelse i «On the Rocks». Foto: A24/Apple TV+

Gjenkjennelige reaksjoner

«On the Rocks» kaster sine hovedfigurer ut på ville veier som kanskje ikke fremstår veldig troverdige, og sliter litt på karakteristikkene de er blitt tillagt tidligere i filmen, spesielt når det gjelder Lauras forsiktige fornuft.

Sofia Coppolas manus og regi holder imidlertid på den avvæpnende stemningen gjennom hele spilletiden, med en gjennomført stilsikkerhet og et velskrevet manus med skarp og velplassert dialog.

Man føler at man opplever gjenkjennelige reaksjoner og handlingsmønstre, filtrert gjennom en uhøytidelig linse med lun humor. Det kunne vært fordelaktig med et sterkere og tydeligere oppgjør mellom far og datter, for det føles som at filmen bygger opp til noe som aldri materialiserer seg fullt ut.

«On the Rocks» har likevel nok av sjarmerende kvaliteter til å more med mening og underholde med underfundighet. Og bare for å understreke det: den har Bill Murray!

(«On the Rocks» vises på Cinematekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Lillehammer, samt på Vega Scene i Oslo fra 2. oktober. Deretter får den premiere på Apple TV+ 23. oktober.)