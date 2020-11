PÅ KINO 20. NOVEMBER 2020: Brillebjørn har vært en populær figur på NRK Super og to tidligere kinofilmer, så det er ikke rart at han dukker opp igjen, nå i en ny julefilm.

Den lille bamsen må imidlertid finne seg i å spille andrefiolin i «Brillebjørn feirer jul», for hovedpersonen er Johannes (Johannes Svalastog), en superskjønn liten gutt som sjarmerer publikum i senk og forårsaker akutt hjertesmelt.

Regissør Maiken Marstrander, som også sto bak «Brillebjørn på bondegården» (2018), har laget en trygg og god barnefilm med hjertevarm julestemning for de aller yngste. Samtidig har den også noen alvorlige drag som foreldrene deres vil kunne kjenne på.

ANMELDELSE: Lady Di gjør sitt inntog i «The Crown» S04

Johannes (Johannes Svalastog) hjelper bestmoren (Anne Marie Ottersen) til å forberede jula i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Spark/Selmer Media

Må ta over som julegeneral

Johannes (Johannes Svalastog) blir med hjem til bestemor (Anne Marie Ottersen) for å gjøre forberedelser til en annerledes julefeiring. Bestefaren døde nemlig tidligere på året, og nå må Johannes ta over hans plass som julegeneral i huset.

Han blir umiddelbart bekymret, fordi han oppdager at ingen julepynt er hengt opp, det er ingen tegn til nisseaktivitet på gården, og hvor er egentlig de særdeles viktige julelyktene?

Sammen med Brillebjørn og bestemor lager Johannes en liste over alt som må gjøres for at det skal bli jul i år, også.



Dette er mitt første møte med Brillebjørn, og jeg lurer på om de unge seerne reflekterer over hvorfor han tydeligvis skifter eier fra film til film?

Uansett, kunne han knapt havnet i bedre selskap denne gangen, for Johannes er en fantastisk hovedperson. Enten er lille Johannes Svalastog et naturtalent, eller så har regissør Maiken Marstrander og dukkeskuespiller Thomas Hildebrand lagt forholdene smart til rette for naturlig lek foran kamera.

Kanskje er det en kombinasjon, for Johannes ser ut til å ha en svært nær og god kontakt med Brillebjørn gjennom hele filmen, slik at skillelinjene mellom barnlig fantasi og virkelighet viskes ut.

ANMELDELSE: «Jingle Jangle» er en oppfinnsom, smellvakker og sprudlende julemusikal

«Brillebjørn feirer jul». Foto: Spark/Selmer Media

Vil klappe av begeistring

«Brillebjørn feirer jul» fortelles kanskje forholdsvis enkelt, forsiktig og tradisjonelt, uten de villeste formgrepene eller sprellene, men man må huske at målgruppa tross alt er tre-fire-åringer.

De vil klappe av begeistring over Brillebjørns fantasimagi og man kan levende forestille seg hvilket leven det kan bli hver gang han henvender seg direkte til dem med enkle spørsmål, nedtelling eller oppfordring til juledans.

En annen av filmens kvaliteter er hvordan den tør fortelle en historie med sorg og savn etter en besteforelders død som bakteppe. Det gir historien en ekstra dimensjon som også eldre kinogjengere vil kunne sette pris på, med en nydelig kulminasjon som vil kunne fremkalle en og annen tåre i øyekroken.

ANMELDELSE: «Dragevokterens jul» er et fint outsider-eventyr for de minste

Johannes (Johannes Svalastog) og Brillebjørn (Thomas Hildebrand) pynter treet i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Spark/Selmer Media

Samspillet mellom Johannes Svalastog og Anne Marie Ottersen er varmt og vennlig. Innimellom får vi også noen småmorsomme innhopp av Einar Tørnquist og Gjert og Tone Ingebrigtsen, selv om det føles litt «random».

Det blir ordentlig liv i filmen når den vittige onkelen (Håvard Lilleheie) kommer på julaften sammen med Johannes sine foreldre (Knut Aslak Svalastog og Cathrine Frøiland, som er Johannes sin far og mor på ordentlig) og lillesøsteren Astrid.

Her pøser Marstrander på med alle juleklisjeene på en gang, men det føles rett og rimelig sett i lys av Johannes sin kamp for å lykkes med sine ambisjoner, så får heller andre julefilmer utmerke seg med måtehold og subtilitet.

«Brillebjørn feirer jul» er rett film til rett tid for det rette publikummet, og hadde barna mine fremdeles vært i tre-fire-fem-årsalderen, hadde den definitivt fått høy prioritet på kino denne vinteren.

NORGESPREMIERE PÅ KINO: 20. november 2020.