PÅ KINO 5. NOVEMBER 2021: Det kan være befriende å se en velskrudd sjangerfilm uten større ambisjoner enn å underholde med enkle figurer i en tøff historie. «Copshop» beveger seg innenfor svært rettlinjede og forutsigbare grenser, men gjør det med et stilsikkert blikk og effektive virkemidler, og innfrir de fleste forventninger til hva en slik film skal være.

Regissør Joe Carnahan har lyktes godt med samme tilnærming tidligere, i filmer som «Narc», «Smokin’ Aces» og «The A-Team».

I «Copshop» har han alliert seg med barskinger som Gerard Butler («300», «Olympus has Fallen», «Greenland») og Frank Grillo, som også spilte i Carnahans «The Grey» og «Boss Level». Resultatet er en tøff liten film som verken skyver på grenser eller utfordrer sjangerkonvensjoner, men den underholder som en voldsom actionthriller med et aldri så lite glimt i øyet.

BARSKING 2: Frank Grillo spiller suspekte Teddy Murretto i «Copshop». Foto: SF Studios

Rømmer fra leiemorder

Teddy Murretto (Frank Grillo) er på rømmen gjennom Nevada-ørkenen med leiemorderen Bob Viddick (Gerard Butler) i hælene, og kommer seg i sikkerhet når han lar seg arrestere av politikvinnen Valerie Young (Alexis Louder).

Han blir satt i varetekt på en avsidesliggende politistasjon, men hadde ikke forutsett at Viddick følger samme plan, og blir satt i nabocella. Mens Viddick pønsker ut en plan for å få has på Murretto, kommer enda en leiemorder inn i bildet som en kompliserende faktor, nemlig Anthony Lamb (Toby Huss).

Det skal bli en heftig natt på jobben for Valerie og hennes kolleger, der ikke alle skal vise seg å være like lovlydige.



Sorthumoristisk tone

«Copshop» er en pandemiproduksjon, der nesten alt foregår innenfor et avgrenset område med smittevernsvennlig avstand mellom de fleste figurene, men bærer ikke preg av å være basert på kompromisser. Den har den samme fortettede atmosfæren som i filmen den slekter mest på, nemlig John Carpenters «Assault on Precinct 13» fra 1976 (og for så vidt Jean-François Richets nyinnspilling fra 2005).

Den er også tydelig inspirert av 1970-tallets estetikk, både når det gjelder figurer, interiør, musikk og historiefortelling, selv om handlingen ser ut til å foregå i en tid som ligner vår egen.

Samtidig har manuset, skrevet av Kurt McLeod og Joe Carnahan, basert på en historie av Mark Williams, en gjennomgående sorthumoristisk tone som iblant kan minne om noe Tarantino kunne ha gjort, bare noen hakk mindre sofistikert.

Det er ikke det samme som å si at manuset er dårlig, det bare lener seg på velkjente troper og klisjeer som fungerer godt nok gjennom de involvertes kapable håndtering av dem, både foran og bak kamera.

BARSKING 3: Toby Huss spiller den lystige leiemorderen Anthony Lamb i «Copshop». Foto: SF Studios

Upretensiøse roller

Det går selvsagt an å innvende at «Copshop» tråkker i gamle spor, men den treffer en sjangernerve som gjør den lett å like, der både Gerard Butler, Frank Grillo og Toby Huss spiller velfungerende og upretensiøse roller. Ekstra ros går til Alexis Louder, som gjør en veldig kul rolle som Valerie, som holder stand uten å mukke som eneste kvinne blant alle mannfolka.

«Copshop» har riktignok noen logiske brister som krever en viss overbærenhet hos seeren. Den innfrir heller ikke alle lovnader som den voldsomme tonen legger opp til. Hvorfor blir noen sentrale figurer skuffende nok drept off-screen? Hvorfor er det plassert en enorm gasstank rett utenfor politistasjonen hvis den ikke skal eksplodere? Og hvorfor ligger egentlig stasjonen så avsidesliggende til ute i ørkenen?

Dette er sant nok spørsmål som virker overflødige når det gjelder en film som dette. «Copshop» er skapt som tankeløs underholdning, og gjør jobben mer eller mindre så godt som det er lov å forvente.