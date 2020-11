På HBO Nordic nå: Forfatter Philip Pullmans «His Dark Materials»-trilogi er et av de vakreste eventyrene fra nyere tid.

Lyra Belacquas kamp mot overmakta i et parallelt univers ikke så altfor ulikt vårt, tok meg med storm da jeg leste bøkene på 2000-tallet.

Derfor ble jeg litt skuffet da serien basert på bøkene ikke klarte å stå helt til forventningene da den kom i fjor. Den første sesongen i BBC og HBO sin samproduksjon var åpenbart laget med kjærlighet for originalverket, men serien klarte ikke å gjenskape magien.

Nå som universet har satt seg har ikke serieskaperne like store utfordringer med å etablere historien eller verdenen den utspiller seg i.

Den nye sesongen klarer derfor å skape en eventyrfølelse som nærmest gnistrer ut av TV-ruta fra første sekund.

Anmeldelse: «His Dark Materials» S01 – Filmatisert med stor kjærlighet.

BYEN PÅ KLIPPEN VED HAVET: Cittàgazze ser flott ut i «His Dark Materials». FOTO: HBO Nordic.

Et parallelt univers

Der første sesong var basert på boken «Northern Lights», samt litt av «Det Subtle Knife», er det nå sistnevnte som er hovedfokus. Men også denne gangen hentes det litt handling fra neste bok i rekken, altså «The Amber Spyglass».

Historien plukker opp der vi slapp sist. Lyra har fulgt etter Lord Asriel gjennom riften han laget i himmelen og befinner seg nå i et annet univers.

I sorg etter Rogers død, men likevel fast bestemt på å finne ut hva Støv er, oppdager hun byen vi kunne skimte gjennom nordlyset i forrige sesong. Høyt på en ensom klippe ligger Cittàgazze, en by som virker å være fullstendig forlatt.

Her møter hun Will, som også forlot sin verden i forrige sesong. Begge er redde og stoler ikke helt på den andre, men etterhvert begynner et tentativt vennskap å utvikle seg.

GOD KJEMI: Amir Wilson og Dafne Keen spiller godt sammen i «His Dark Materials». FOTO: HBO Nordic.

Et vakkert vennskap

Vennskapet mellom Lyra og Will er en av de største grunnene til at jeg setter Pullmans bøker så høyt. Det er en ærlighet og sårbarhet i deres forhold som griper tak i deg og virkelig lar deg kjenne kjærligheten de har for hverandre dypt i hjertet.

Lettelsen var derfor så stor at tårene kom her i gården, da det ble tydelig at Dafne Keen og Amir Wilson har strålende kjemi sammen. De er naturlige og troverdige i sin frykt for svik, samtidig som trangen til å finne noen å stole på er stor.

Wilson viste allerede i forrige sesong at han har mye å spille på. Han klarer å balansere sårbarhet og usikkerhet med den veslevoksne væremåten en ungdom vant med å ta vare på andre kan utstråle.

Dafne Keen er fortsatt sjarmerende som den viljesterke Lyra, og hun ser ut til å ha fått et bedre grep om rollefigurens mer sårbare sider.

Der Lyras daimon Pantalaimon i stor grad ble brukt for at hun skulle ha noen å si tankene sine høyt til i forrige sesong, har han fått litt større plass denne gangen.

Pantalaimon er en del av Lyras sjel, som kan uttrykke følelser hun ikke engang vet at hun har, noe som kommer bedre frem i denne andre delen av eventyret.

SØTT SJELEDYR: Vi får se mer til Pantalaimon i sesong 2 av «His Dark Materials». FOTO: HBO Nordic.

Spektakulært

Cittàgazze er spektakulær der den klamrer seg til klippen med sine høye tårn, som en uoppdaget renessanseby i Italia.

Og serien ser virkelig fantastisk ut, enten det er på himmelen i Lee Scoresbys luftballong, eller det er i Magistratets mørke, strenge omgivelser, der Mrs. Coulter forsøker å manøvrere ting til sin fordel.

I Wills verden er det forskeren Dr. Mary Malone som står for det eventyrlige. Simone Kirby («Peaky Blinders», «Artemis Fowl») spiller Mary, som forsker på mørk materie, med en nysgjerrighet og eventyrlyst som smitter gjennom TV-ruta.

SMITTENDE ENGASJEMENT: Simone Kirby spiller Dr. Mary Malone i «His Dark Materials». FOTO: HBO Nordic.

Mer action og fremdrift

Det er et større fokus på handling og action i sesong to enn i den første sesongen, som brukte mye tid på å forklare ting. Det betyr at det er mer rom for spenning og eventyr, men samtidig mindre plass til å bygge opp forventninger.

Dermed er det spesielt én avsløring her som kanskje vil komme litt bardus på seere som ikke har lest bøkene, men jeg tror ikke det er noe som vil ødelegge seeropplevelsen.

Det var med et sukk av lettelse jeg så de fem første episodene av sesong to av «His Dark Materials». Serien klarte virkelig å skape magi denne gangen, og jeg gleder meg stort til å se fortsettelsen på eventyret utover høsten og vinteren.

«His Dark Materials» slippes ukentlig, hver tirsdag på HBO Nordic. Anmeldelsen er basert på 5 av 8 episoder.