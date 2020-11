På HBO Nordic: «The Flight Attendant» er en morsom, men hektisk krimdramakomedie med en ny vri på tropen «plaget detektiv».

Kaley Cuoco er både sjarmerende og irriterende som den vimsete og alkoholiserte hovedrollen Cassie, og miniserien gir meg et hjerte for denne flyvertinnen som på ingen måte har livet på stell.

«The Flight Attendant» er basert på Chris Bohjalians roman med samme navn. Krimhistorien er kanskje ikke den mest originale, men serien klarer å holde på min interesse gjennom de fire episodene jeg fikk se.

Og selv om jeg tror historien nok kunne gjort seg bedre som en film enn en miniserie på åtte episoder, så er denne mørke komedien absolutt en severdig liten godbit.

Anmeldelse: «The Undoing» – Gnistrende god Grant i krimdrama fra HBO.

FLYVERTINNE PÅ FLUKT: Kaley Cuoco spiller Cassie i «The Flight Attendant». FOTO: HBO Nordic.

Flyvertinne på flukt

Kaley Cuoco har lagt Penny fra «The Big Bang Theory» på hylla. I «The Flight Attendant» spiller hun Cassie Bowden, en flyvertinne som fester seg fra by til by og har et høyt forbruk av de små vodkaflaskene i flyskapet.

Hun flykter fra traumer fra barndommen og døyver følelser hun ikke kan takle med alkohol og en evigvarende strøm av one night stands.

Etter en fantastisk kveld på byen med kjekkasen fra 3C på første klasse, våkner hun opp på et hotellrom i Bangkok med tidenes blackout. Alex (Michiel Huisman) ligger brutalt myrdet ved siden av henne i senga og Cassie får fullstendig panikk.

I sjokktilstand og med tanker om Amanda Knox og tilstanden på thailandske fengsler i hodet, rydder hun opp og stikker fra åstedet – uten å tilkalle politiet.

I løpet av den lange flyturen på vei hjem til New York har imidlertid politiet kommet på banen. Et par FBI-agenter venter på flyplassen, og nå må Cassie reinvaske seg selv, samtidig som hun forsøker å takle en heftig dose posttraumatisk stress.

Anmeldelse: «Des» – David Tennant er skremmende god som seriemorder.

FRA FLIGHT TIL FORHØR: Cassie blir forhørt av to FBI-agenter, godt spilt av Merle Dandridge og Nolan Gerard Funk. FOTO: HBO Nordic.

Sårhet og dybde

Den alkoholiserte detektiven med en trøblete bakgrunn er en figur vi kjenner godt. Det er morsomt at detektiven denne gangen er en flyvertinne som forsøker å etterforske drapet hun selv er mistenkt for å ha begått.

Fans av «The Big Bang Theory» er allerede kjent med Kaley Cuocos gode komiske timing, men denne gangen viser hun også at hun har større dybde som skuespiller.

I løpet av serien får vi servert små drypp fra hennes traumatiske barndom, en barndom som hun har fortrengt. Og Cuoco evner å formidle denne underliggende sårbarheten på troverdig vis.

Når ting blir for vanskelig og tankene spinner ut av kontroll, flykter Cassie inn i sitt eget hode og tilbake til hotellrommet fra den skjebnesvangre natta.

Her forsøker hun å finne ut av hva som egentlig skjedde, med god hjelp fra manifestasjonen av henne minne om Alex. Samspillet mellom Cuoco og Michiel Huisman («Game of Thrones») er upåklagelig i disse absurde sekvensene. Og det er både merkelig og gøy at en av rollefigurene jeg får størst hjerte for i serien, er fyren som egentlig er død.

LEVENDE LIK: Michiel Huisman spiller Alex i «The Flight Attendant». FOTO: HBO Nordic.

Litt heseblesende

Serieskaper Steve Yockey har laget en serie med et høyt tempo, som bruker elementer fra heist-sjangeren til å skape et visuelt uttrykk og en klipperytme som står i stil med Cassies hektiske liv.

Tidvis blir det litt for heseblesende, og jeg rekker å bli oppgitt over mengden dårlige valg Cassie rekker å gjøre i løpet av en episode.

Drukning av sorger i bar og mannfolk gjentar seg litt for mange ganger, og jeg ser for meg at en god runde i klipperommet kunne ha gjort «The Flight Attendant» bedre som en film.

DRIFTIG MAFIAFORSVARER: Zosia Mamet er kul i rollen som Cassies advokatvenninne Annie i «The Flight Attendant». FOTO: HBO Nordic.

Artige rollefigurer

Likevel er det såpass mye som skjer at jeg aldri rekker å kjede meg. Det er noen kule sidespor i handlingen som fungerer godt, og serien har flere fine rollefigurer jeg gjerne kunne ha blitt bedre kjent med.

Zosia Mamet («Girls») er underholdende i rollen som Cassies advokatbestevenn, som ikke har noen skrupler mot å representere folk fra New Yorks mer lysskye sider. Og Rosie Perez er nydelig som den ensomme flyvertinnen Megan, som har mer i bagasjen enn det kan virke som.

For å rettferdiggjøre historien som en miniserie fremfor film, skulle jeg ønske serieskaper Yockey hadde tatt seg mer tid til å fylle ut disse birollene. Men jeg er bare halvveis i «The Flight Attendant», så hvem vet hvordan dette utvikler seg.

Uansett, så er dette en underholdende og fengende fortelling jeg ser frem til å få se fortsettelsen på.

«The Flight Attendant» har premiere på HBO Nordic torsdag 26. november, og slippes med tre og to episoder ukentlig fremover.