PÅ KINO 25. DESEMBER: «Memories of Murder» fra 2003 er en poetisk, morsom, mørk og røff seriemorderjakt fra Oscar-vinneren Bong Joon-Ho. Dette er regissørens andre spillefilm, og den er inspirert av den da uløste saken hvor ti unge kvinner ble drept mellom 1986 og 1991, i landbruksbyen Hwaseong i Sør-Korea. I tillegg til å være en film som jakter morderen med magekriblende spenning, klarer Bong Joon-Ho å speile politiets metoder og samfunnets reaksjoner med saftig satirisk brodd. Det er en smart og sorthumoristisk krimperle som nå endelig får sin kinopremiere i Norge – 17 år etter verdenspremieren. Likhetene til hans Oscar-vinnende film «Parasitt» er mange. Dette er også en film som bugner av Bong Joon-Hos opprørske blanding av underholdning, medmenneskelighet og sosial kommentar. ANMELDELSE: Parasitt – en fryd å være med på EN UJEVN GJENG: En vanskelig etterforskning gjøres enda vanskeligere av at politifolkene som etterforsker ikke er helt samstemte i metoder og mistanker. FOTO: Arthaus Litt av en gjørme En seriemorder kveler unge kvinner på den Sørkoreanske landsbygda, og politiet henger bokstavelig fast i gjørma. Etterforskningen sklir raskt ut med feilaktige arrestasjoner, PR-kåte politifolk og kraftig bevisforspillelse. Noe som resulterer i at hovedstaden sender den kløktige etterforskeren (Kim Sang-kyung) for å bistå den lokale politibøllen Park Doo-mans (Song Kang-ho). Jakten på morderen, som kun slår til på regnfulle netter, er rik på symbolikk og tematiske baktepper. Her settes by opp mot bygd, omdømmefrykt opp mot rettssikkerhet og instinkt opp mot logikk. Politisk uro skimtes gjennom gatedemonstrasjoner og knappe ressurser. Og politiets voldsbruk og vilje til å leve med feil gjerningsmann brukes som drivstoff til utviklingen av våre to hovedpersoner. Publikums glupske krimappetitt blir også speilet på ubehagelig treffsikkert vis. Og tortur, karaoke, tofotstaklinger i brysthøyde, oppkast og gladvoldelige barslagsmål minner oss stadig på at dette er en film fra en av Sør-Koreas frilynte regissører. ANMELDELSE: Your Honor – Glitrende spilt krimdrama BRUKER ELEMENTENE: Regnet står sentralt i «Memories of Murder» og brukes både direkte i handlingen og i mer poetiske og overførte betydninger. FOTO: Arthaus Ikke rart Tarantino elsker filmen «Memories of Murder» er en sånn film som gjør meg nyforelsket i film som fortellerkunst. Den er en adrenalintur av sjeldent vakre bilder og fortryllende eksempler på hvordan sanseinntrykkene våre kan forsterkes gjennom et nysgjerrig kamera og medrivende klipping. Bildekomposisjonene og den gjennomvåte noirpaletten er en gave til kinopublikummet. Overflatene er originale, stilsikre og fulle av små detaljer som løfter opplevelsen. Det er ikke rart regissørkollega Quentin Tarantino har denne Bong Joon-Ho-filmen som en av sine favoritter. Her er det mye som inspirerer og begeistrer. Og dette er akkurat en slik film som Tarantino elsker å låne elementer fra. «Memories of Murder» er ikke like renskåren i tematikken som den klasseskilleskildrende Oscar-vinneren «Parasitt». Det gjør at de mange sosiale poengene og kommentarene fremstår litt mindre helhetlige og tydelig spisset i denne filmen. Den elastiske sjangerforståelsen gjør også at filmens «true crime»-historie ikke nødvendigvis vil være tilfredsstillende for krimfans som foretrekker konsentrert spenningsjag og realismens nøkternhet. Men Bong Joon-Ho bruker filmens formspråk og kommunikasjonsmuligheter på mesterlig vis til å fortelle innsiktsfullt om forbrytelse og samfunnets behov for straff. En moderne krimbragd som nå er til glede for det norske kinopublikum. «Memories of Murder» har kinopremiere 25. desember.

Om FILMEN Memories of Murder

Slippdato: 25.12.2020

Regi: Bong Joon-Ho

Utgiver: Arthaus

Originaltittel: Sarin ui che-eok

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Historisk, Komedie, Krim



