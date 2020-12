PÅ KINO 25. DESEMBER 2020: De fleste kjenner «Pinocchio» gjennom Walt Disneys tegnefilmversjon fra 1940. Regissør Matteo Garrone («Gomorra», «Tale of Tales», «Dogman») har laget en filmatisering som ligger langt nærmere kilden, nemlig Carlo Collodis roman «Le avventure di Pinocchio» fra 1883.

Dette er et visuelt slående eventyr som også tør være ganske mørkt og dystert. Garrone går ikke av veien for å vise det stygge og heslige i et eventyr med en gammeldags moral, men med fantasifulle figurer og utfordringer.

«Pinocchio» kan kanskje bli et hakk for skummelt for de aller yngste, men litt større barn og voksne vil kunne sette pris på en storslagen film med flere helt avsindig vakre bilder, uventede innslag av humor og en nydelig hovedfigur som bokstavelig talt er en treskalle.

RØVERE: Pinocchio (Federico Ielapi) blir lurt av Katten (Rocco Papaleo) og Reven (Massimo Ceccherini) i «Pinocchio». Foto: AS Fidalgo

Spikker tredukke av vedkubbe

Du kjenner sikkert historien om den fattige, ensomme og barnløse treskjæreren Geppetto (Roberto Benigni) som spikker tredukken Pinocchio (Federico Ielapi) av en magisk vedkubbe. Farslykken er imidlertid kortvarig, for sønnen stikker av og blir kidnappet av et omreisende dukketeater, drevet av skumle Mangiafuoco (Gigi Proietti).

Det blir starten på litt av et eventyr, der Pinocchio møter flere tvilsomme figurer underveis, blant andre røverne Katten (Rocco Papaleo) og Reven (Massimo Ceccherini – som også har skrevet filmens manus sammen med regissøren), den gode Feen (Marine Vacth) og den lille rakkeren Lucignolo (Alesso Di Domenicantonio).

Han møter mange utfordringer og problemstillinger på sin reise, mens han drømmer om å bli en ekte gutt. Først må han finne ut hva det egentlig vil si å være et menneske. Samtidig er Geppetto på desperat leting etter ham, og finner veien ut mot havet.



Lærer noen lekser om livet

Historien om Pinocchio ble opprinnelig publisert som en serie i det italienske barnemagasinet Giornale per i bambini i 1881, og det forklarer romanens og filmens episodiske struktur. Pinocchio reise går fra det ene tablået til det andre, uten nødvendigvis å ha en veldig synlig rød tråd.

Filmen viser hvordan den lille og naive dukken lærer noen lekser om livet, som å ikke la seg narre av Katten og Reven, ta medisinen som Feen gir ham, være flink på skolen og gjøre som pappa Geppetto sier.

Den underliggende tematikken er å ta ansvar for egne handlinger og sette andres interesser foran sine egne. Matteo Garrone formidler dette effektivt, uten å hamre inn budskapet, men lar det sive gjennom de eventyrlige bildene og spektakulære situasjonene.

RAKKERUNGER: Lucignolo (Alesso Di Domenicantonio) og Pinocchio (Federico Ielapi) blir gode venner i «Pinocchio». Foto: AS Fidalgo

Vidunderlig eventyrstund

«Pinocchio» er virkelig en kinofilm for de store lerreter, for fotograf Nicolai Brünel har «malt» store, vakre bilder i deilig cinemascope. Lytt også til musikken av Dario Marianelli, som støtter det visuelle med nydelige toner som klinger himmelsk.

Dette er en vidunderlig eventyrstund som det kan bli vanskelig å overgå, men to store forsøk er underveis. Selveste Guillermo Del Toro jobber med en ny stop-motion animert versjon med blant andre Ewan McGregor, Cate Blanchett og Tilda Swinton på rollelista. Og Robert Zemeckis skal lage en ny versjon for Disney med Tom Hanks som Geppetto.

Det er gode krefter, men de skal slite med å overgå den italienske autentisiteten i Matteo Garrones flotte film.