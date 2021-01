PÅ NETFLIX FRA 15. JANUAR: «Outside the Wire» blander engstelser for dronekrig, atomkrig og kunstig intelligens til en helt middels actionfilm.

Regissør Mikael Håfström («Escape Plan») tegner hele tiden godt innenfor sjangerstreken, og byr på få overraskelser når han serverer karikerte østeuropeiske skurker, to handlekraftige amerikanske soldater og en drøss av skyteglade roboter.

Håfström kan sitt fag godt, og serverer flere scener med humør, kule nærkamper og god «buddy cop»-kjekling mellom de hovedrollene.

Men innimellom disse popkorngledene er det mye seig kneip.

ANMELDELSE: One Night in Miami – Intense scener med gnistrende dialog

AKTUELLE DRONEUTFORDRINGER: Krigsherjinger utført fra kontorstolen er en viktig del av det tematiske bakteppet, og Damson Idris gjør en god jobb med å formidle en troverdig distanse rundt sine skarpe droneoppdrag. FOTO: Jonathan Prime, Netflix

Inspirert av ex.phil. og «Terminator»

Året er 2036, mennesker og roboter slåss side om side og den amerikanske dronepiloten Harp (Damson Idris) sendes ut i felten for å lære. Hans etiske vurderinger er nemlig ikke i tråd med ordrene han får.

Felten betyr her en borgerkrig i Øst-Europa, og Harp blir satt til å følge kaptein Leo (Anthony Mackie) på et farlig oppdrag. Kapteinen er sikker på at krigsherren Viktor Koval (Pilou Asbæk) jakter gamle hemmelige atomanlegg i Ukraina, og han må stoppes for enhver pris.

ANMELDELSE: Lupin – fengende fransk mestertyv

Kontrasten mellom den godterispisende dronepiloten som fyrer av raketter fra kontorstolen på basen, og soldatene som ofrer liv og oppdragets mål for hverandre på bakken er godt egnet til sette følelser og refleksjoner i sving.

Og den selvsikre, men nysgjerrige spillestilen til Damson Idris («Snowfall») passer godt til å utforske kollisjonene mellom personlig moral og filosofiske betraktninger rundt «the greater good».

Her legger «Outside the Wire» opp til en del interessant tankegods. Inspirasjonen spenner fra ex.phil. via «Harry Potter» til sjangerforbilder som «Westworld», «The Rock» og «Terminator».

Manuset til Rob Yescombe klarer dessverre ikke å løfte disse elementene slik at de styrkes og får kraft fra handlingen og rollefigurenes utvikling.

Her klemmes de fleste gode ideer i hjel mellom karikerte skurker, tamme sideoppdrag og altfor enkle løsninger.

ANMELDELSE: Escape Plan – Ingen drøm av en film

DANSK DYNAMITT: FOTO: Pilou Asbæk opparbeidet seg god skurkekarisma i «Game of Thrones» – den får han brukt som østeuropeisk krigsherre i «Outside the Wire». Jonathan Prime, Netflix

Grei oppvarming for Captain America-etterfølgeren

Til å være en militær sci-fi-action med stjernekraft fra Hollywood, er ikke dette en spektakulær film. Den visuelle stilen en er bygd for TV-skjermen med et nært fokus på spenstig nærkamp og generiske skytesekvenser.

Det er tre store actionsekvenser i filmen, og den i midten er desidert best – her leveres det mye kul slåssing.

Med «John Wick»-filmene som ledestjerne får Anthony Mackie dratt på med en rekke kjappe og rytmisk koreograferte kamper hvor det danses sømløst mellom fysisk vold og bruken av skytevåpen.

Det blir aldri hakeslepp i sofaen, men det svinger godt av beinbrekkende B-filmglede i noen minutter. Og det er grei oppvarming som lover godt for en skuespiller som om noen måneder skal svinge Captain America-skjoldet i «The Falcon and the Winter Soldier».

Smadringen av østeuropeiske skurker og russiske roboter er høydepunktet i denne filmen, som ellers durer gjennom Hollywoods standardiserte hinderløype som en 80-tallshelt på repøvelse.

Og ja, dette er en slik film hvor en amerikansk offiser sier «Jesus Christ» når han oppdager hvor alvorlig situasjonen faktisk er.

«Outside the Wire» har premiere på Netflix fredag 15. januar.