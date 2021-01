På Amazon Prime 15. januar 2021: De beste historiske filmene har ofte en moderne relevans. Det er også tilfelle for «One Night in Miami», der regissør Regina King formidler svart borgerrettighetskamp anno 1964 med en temperatur og en tematikk som like gjerne kunne gjelde USA anno 2021.

Dette er et kammerdrama med fire sterke personligheter på et hotellrom, og forskjellene mellom dem, og uenighetene som oppstår, resulterer i flere intense scener med gnistrende dialog.

«One Night in Miami» er godt skrevet, svært velspilt og har en klar fremdrift gjennom både stille øyeblikk og voldsomme utbrudd. Den gir også klare indikasjoner på hvordan kampen disse figurene var involvert i på 1960-tallet fremdeles pågår.

ANMELDELSE: «Night Stalker» er en fascinerende seriemorderjakt

GITARKAMERATER: Aldis Hodge og Leslie Odom Jr. i «One Night in Miami». Foto: Patti Perret/Amazon Studios via AP

Opphetet diskusjon

Filmen er basert på et teaterstykke av Kemp Powers, som også har skrevet manuset. Vi møter aktivisten Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), bokseren Cassius Clay/Muhammad Ali (Eli Goree), NFL-spilleren Jim Brown (Aldis Hodge) og soulstjerna Sam Cooke (Leslie Odom Jr.).

De samles på et hotellrom i Miami 25. februar 1964, samme kveld som Clay har blitt verdensmester i tungvektsboksing. Feiringen blir i stedet en opphetet diskusjon om politikk, religion og de svartes situasjon i USA.

Spesielt Malcolm X har sterke synspunkter på hvordan kameratene burde bruke sine unike posisjoner til å påvirke sortes borgerrettigheter, men får svar på sine provokasjoner.

ANMELDELSE: «Lupin» er en fengende fransk mestertyv



Formidable skuespillere

«One Night in Miami» er inspirert av virkelige hendelser. De fire storhetene var samlet på et hotellrom i 1964, men hva som egentlig skjedde der, er ikke kjent. Kemp Powers har i hvert fall konstruert meninger, diskusjoner og konflikter som føles sanne.

Inntrykket filmen gir av hovedpersonene stemmer godt overens med den begrensede kunnskapen jeg har om dem, og jeg greier ikke å avgjøre hvem av de fire formidable skuespillerne som er best.

De formidler elegant både sinne og frustrasjon over hva det vil si å være svart i et rasediskriminerende land, og Regina Kings effektive fortellerteknikk gjør at engasjementet smitter over på seeren.

Hun er kjent som skuespiller fra blant annet «Ray», «If Beale Street Could Talk» og «Watchmen», men viser nå et svært lovende talent som regissør i sin imponerende debut. «One Night in Miami» er kanskje et lite kammerdrama, men filmen er både stor og viktig.