PÅ TV 2 SUMO FRA 29. JANUAR: Chuck Norris er kjent som en av 80-tallets slagkraftige filmhelter. En type så tøff at han har sin egen vitsekategori med «Chuck Norris facts».

Han var kamerat med Bruce Lee, han trente Hollywood-stjerner i kampsport og han traff publikum med suksesser som «Code of Silence», «Missing in Action»-filmene og ikke minst, TV-serien «Walker, Texas Ranger».

Sistnevnte er en serie som har snurret godt på norsk TV, og mange som vokste opp rundt årtusenskiftet har et nostalgisk forhold til Walker.

Det er derfor ikke rart at målgruppejegerne i The CW Network («Riverdale», «The Vampire Diaries») gjenoppliver serien, og denne gangen er det «Supernatural»-stjernen Jared Padalecki som skal holde lov og orden i Texas.

Resultatet er omtrent akkurat som forventet. «Walker» byr på enkel og helamerikansk krimunderholdning krydret med kjerneverdier, cowboyhatter og lun kjekling på kontoret.

Men selv om Padalecki surfer greit på sjarmen, så er det rundsparkformede actionhullet etter Chuck Norris altfor stort å fylle for den tidligere demonjegeren.

LUN GRUNNTONE: Til tross for litt gnisninger på jobb, og alkoholproblemer på privaten, er det en lun tone i serien. FOTO: TV 2 Sumo

Altfor lettløste forbrytelser

Serien starter i Texas-solen med en smilende Cordell Walker kjørende langs en humpete landevei. Men innen noen minutter har en familietragedie knust idyllen.

11 måneder senere er det en brennevinstørst Texas Ranger som kommer hjem etter å ha flyktet fra sin kones død og inn i et langvarig jobboppdrag.

Nå må Cordell skjerpe seg. Bli en god far for sine to barn, løse lokale krimsaker og finne ut hva som egentlig skjedde da hans livs kjærlighet ble skutt og drept.

Jepp, så enkelt og greit er det for en mann med beltespenne og cowboyhatt, og dette er en serie som vandrer langs de mest opptråkkede stiene i amerikansk samlebåndskrimlandskap.

De første to episodeoppdragene byr på altfor lettløste forbrytelser og altfor dårlige skurker. Hvis dette er nivået på krimmysteriene, så blir «Walker» fort et stort sofasnork.

Det er også overraskende få rene actionscener, og det er lite trøkk i nærkampene.

Men manusforfatter Anna Fricke skal ha ros for å riste litt i Texas sine konservative røtter når det gjelder religion, legning og innvandring.

Der settes det opp noen treffsikre gnisninger innad i rollegalleriet, og det er som familiedrama serien har sine sterkeste kort.

BEST SOM FAMILIEDRAMA: Walker (Jared Padalecki) må erkjenne at barna, her ved sønnen August (Kale Culley), har blitt neglisjert etter morens død. Da hjelper det med noen helamerikanske klapp på skulderen. FOTO: TV 2 Sumo

Klarer ikke å fylle cowboystøvlene til Chuck Norris

Det er store cowboystøvler Jared Padalecki prøver å fylle når han tar over rollefiguren Cordell Walker.

Chuck Norris spilte med en sindig tøffingaura som er vanskelig å gjenskape, og som ren actionhelt blir Padalecki flere nummer for liten sammenlignet med den gamle kampsportmesterens evne til å dele ut kvalitetsdeng.

Men slåsskampferdigheter er ikke alt, og femten sesonger med «Supernatural» har gitt den tidligere monsterslakteren flere kvaliteter å spille på.

Padaleckis anselige sjarm og tilsynelatende glede over å få lov til å fikle med cowboyhatter og whiskyflasker gjør det lett å like denne politimannen.

Han er også god til å få frem passe doser av sorg, savn og selvoppofrelse, uten at det kommer i veien for humør og handlekraft.

Lindsey Morgan («The 100») fenger umiddelbart som Walkers rettskafne og sympatiske partner Micki Ramirez. Som kvinne med røtter fra Mexico, er hun en underdog som aldri har hatt privilegiene som rancharvingen Cordell nyter godt av på det mannsdominerte Ranger-kontoret.

Denne sosiale skjevheten gir en ekstra dimensjon til den lune «buddy cop»-kjeklingen.

Det er også en bonus for seriefans at Padalecki har fått med seg «The X-Files»-favoritten Mitch Pileggi i rollen som sin far – serieveteranen spilte Padaleckis bestefar i «Supernatural».

Rollegalleriet gir «Walker» flere strenger å spille på som krimdrama. Men selv om traileren lover noen cowboystunts, så blir det nok aldri helt Texas i dette milde og trauste TV-formatet.

Walker har premiere på TV Sumo fredag 29. januar. Det slippes to episoder på premieredagen, så følger ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på de to første episodene.