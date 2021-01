PÅ APPLE TV+ 29. JANUAR 2021: Det har ikke akkurat flommet over av originale filmer fra strømmetjenesten Apple TV+. Derfor er det gledelig at de nå kommer med noe godt.

Justin Timberlake gjør nemlig sin hittil beste filmrolle i «Palmer», regissert av Fisher Stevens etter et manus av Cheryl Guirrero.

Historien mangler kanskje originalitet, men filmen hever seg over premissets banalitet med godt skuespill og ærlige emosjoner, og blir derfor et hjertevarmt og ektefølt drama som kan fremkalle både snørr, tårer og en klump i halsen.

KIRKETID: Eddie (Justin Timberlake), Sam (Ryder Allen) og Vivian (June Squibb) i «Palmer». Foto: Apple TV+

Kommer hjem etter fengselsdom

Eddie Palmer (Justin Timberlake) flytter hjem til bestemora Vivian (June Squibb) etter å ha tilbragt mange år i fengsel. Han forsøker å starte på nytt i småbyen Sylvain, der ikke alle er like glade for hans gjenkomst.

Samtidig blir han ufrivillig nødt til å ta seg av nabogutten Sam (Ryder Allen) når den dopavhengige mora Shelly (Juno Temple) drar på en langvarig rangel.

Eddie er preget av sine uheldige livsvalg og tøffe fengselsår, og har egentlig ingen forutsetninger for å være en farsfigur for noen. Sams naive åpenhet og lystige vesen kan imidlertid være det som skal til for å få ham til å åpne seg litt.



Spiller behersket og tilbakeholdent

Filmens viktigste element er også det beste, nemlig samspillet mellom Justin Timberlake og Ryder Allen. Timberlakes rolle minner mye om Ben Fosters figur i «Leave No Trace», som slett ikke er en dårlig sammenligning.

Han spiller behersket og tilbakeholdent og man kan ane Eddies vonde fortid gjennom hans resignerte holdning og sorgtunge øyne. Det gjør desto større inntrykk å se ham prøve å komme seg på beina.

Ryder Allen spiller en gutt med uklar kjønnsidentitet som elsker rosa prinsesser. Filmens skildring av hans utfordringer i skole- og nærmiljøet er kanskje preget av enkle klisjeer, men Allen spiller med en sjarmerende naturlighet som gjør Sam til en god kontrast til Eddies innbitthet.

ENGASJERT LÆRER: Maggie (Alisha Wainwright) blir en interessant brikke i «Palmer». Foto: Apple TV+

Spennende fremdrift

«Palmer» fører oss rett inn i et småby-Amerika der dop, fattigdom og et trangt arbeidsmarked preger de som befinner seg nederst på den sosiale rangstigen.

Den kommenterer også fordommene og dobbeltmoralen som rammer de som på en eller annen måte ikke passer inn i den konforme strukturen i et lite samfunn, i dette tilfelle en eks-kriminell og et kjønnskreativt barn.

Handlingen har en rolig, men likevel spennende fremdrift, der Sams lærer Maggie (Alisha Wainwright) blir en interessant brikke. Utfordringene som bringer disse figurene sammen, utspilles med stort engasjement og et vidt spekter av følelser.

Bare noen få tilfeller av overspill i noen mindre roller, samt enkelte manusklisjeer gjør at «Palmer» ikke havner helt i toppsjiktet. Dette er likevel et severdig drama, der Justin Timberlake viser at han også kan skinne uten å måtte ty til sitt musikalske talent.