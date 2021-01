På Netflix fra 22. januar: «The White Tiger» er en fortelling om livets harde realiteter, og handler om hvordan en fattig gutt i India karret seg opp til å bli en vellykket entreprenør.

Filmskaper Ramin Bahrani skildrer historien uten frykt for å krenke noen, og slår til med satirisk brodd og tidvis brutal realisme.

Han har med dette skapt en film som ikke bare kritiserer kastesystemet i India, men som kan overføres som en kritikk av det kapitalistiske systemet verden rundt.

Hovedrolleinnehaver Adarsh Gourav har et glimt i øyet og en tilstedeværelse som gjør at jeg fortsatt har sympati for ham, selv når albuene blir ekstra spisse opp den sosioøkonomiske rangstigen.

DRØMMEJOBBEN: Balram føler han har kapret drømmejobben når han får bli sjåfør for Pinky og Ashok i «The White Tiger». FOTO: Tejinder Singh Khamkha/Netflix.

Fattiggutten som ble entreprenør

«The White Tiger» er basert på Aravind Adigas roman med samme navn, og er en mørk, men humoristisk skildring av klasseskiller i India på slutten av 2000-tallet.

Vi møter entreprenøren Balram Halwai (Adarsh Gourav), som skriver et brev til den kinesiske statsministeren før en delegasjon fra regjeringen skal besøke India.

Gjennom å fortelle historien om sitt eget liv, vil Balram forklare for statsministeren hvorfor den voksende økonomien i India er noe å satse på.

Dette er rammefortellingen for handlingen, som via en serie tilbakeblikk følger Balram, som på listig vis klarer å få seg jobb som sjåfør for sønnen til en rik landeier i landsbyen. Sønnen Ashok (Rajkummar Rao) og kona Pinky (Priyanka Chopra-Jonas), har nettopp kommet tilbake etter lang tid i USA.

De regner seg selv som moderne mennesker og ser problemene med det rigide og urettferdige kastesystemet i India. Men når en forferdelig hendelse setter deres egen fremtid i fare, er det ikke da bedre å la landsbygutten ta støyten?

ET RIGGA SYSTEM: Adarsh Gourav ​er god i rollen som Balram, som forstår at han er fanget i et rigga system i «The White Tiger». FOTO: Tejinder Singh Khamkha/Netflix.

Provoserende tematikk

Det er fort gjort å tenke på «Slumdog Millionaire» når man hører om handlingen i «The White Tiger», men Bahranis film har en ganske annen tone enn Danny Boyles fattigdomsporno fra 2009.

Filmen er tidvis lun og morsom, men der «Slumdog Millionaire» fremstår som et slags eventyr, er «The White Tiger» en kynisk kamp for overlevelse.

Der Danny Boyles film var en rørende historie om den renhjertede helten som kommer seg opp av rennesteinen ved hjelp av en god dose flaks, er dette sylskarp kritikk av et system som er rigga for at de rike skal fortsette å være rike.

De beste scenene i «The White Tiger» springer nettopp ut ifra samspillet Balram har med sine rike herrer. Balram spiller rollen som den lojale tjeneren, som ofrer alt for sin herre med et smil om munnen. Og Adarsh Gourav imponerer med sin evne til å la oss forstå konflikten som foregår bak blikket, selv om gliset er klistra om kjeften.

For Balram forstår etter hvert at han er en fange i et bur. Og det er provoserende å se hvordan Pinky og Ashok, nytenkende og progressive mennesker som ønsker en endring for India, er fullstendig blinde for privilegiene som følger med når du står på utsiden av buret.

Ideen om at hvem som helst kan dra seg selv opp av rennesteinen så lenge de jobber hardt nok, får det til å koke under topplokket når man ser hvilket fengsel den rennesteinen i praksis er.

KORRUPSJON: Den røde pengesekken fraktes mye rundt i Dehli i «The White Tiger». FOTO: Tejinder Singh Khamkha/Netflix.

Et rettmessig raseri

Denne universelle tematikken kan lett hentes ut av Indias kastesystem for å problematisere klasseskillene vi ser i for eksempel USA.

For hvordan kan du klare å kare deg ut av fattigdommen, når systemet er rigga mot deg? I et system som er rigga må du selv bli korrupt for å finne veien ut, konstaterer Balram i løpet av filmen.

Og her ligger kjernen i samfunnskritikken fra forfatter Adarsh Gourav og regissør Bahrani. Filmen gjennomsyres av et underliggende sinne mot systemet, som etter hvert kjemper seg opp til overflaten og krever vår oppmerksomhet.

Det er et rettmessig raseri som gjør at man ikke bebreider Balram for de brutale valgene han tar underveis, men som bare understreker de store urettferdighetene i dagens samfunn.

«The White Tiger» ser du på Netflix fra 22. januar.