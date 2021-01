PÅ HBO NORDIC FRA 23. JANUAR: «It’s a Sin» er en aldeles nydelig serie full av latter, herlige personligheter, provoserende stigmatisering og tårevåte avskjeder. Anført av et glimrende skuespillergalleri males det et skarpt og dypt menneskelig bilde av hvordan aidsepidemien rammet Storbritannia på 80-tallet. Serieskaper Russell T. Davies («Dr. Who», «A Very English Scandal», «Years and Years») skildrer med stor kjærlighet kontrasten mellom den berusende frihetsfølelsen London tilbød unge homofile på 80-tallet, og den overhengende frykten som en ukjent og livsfarlig sykdom skapte. Musikken, dansegulvene, den frekke britiske humoren og den rå selvrealiseringstrangen gir serien en drivende oppstemt puls som gjør at det sprudler på skjermen. Og selv om konservativ homofobi og flere dødsfall river i hjertet underveis, så mister aldri serien sin ukuelige livsglede. ANMELDELSE: One Night in Miami – Intense scener med gnistrende dialog GO FOR BARNEY: Neil Patrick Harris gjør en liten birolle som en mild og god kollega i en butikk som selger herreklær. Stephen Fry dukker også opp på rollelisten. FOTO: HBO Nordic Et herlig rollegalleri Handlingen starter i 1981. Studievennene Jill (Lydia West) og Ritchie (Olly Alexander) har skaffet seg en stor leilighet, og fyller opp rommene med en gjeng 18-åringer som alle er på søken etter seg selv og sitt liv. Vi følger våre venners opp- og nedturer utover tiåret, samtidig som vi merker aidsepidemiens utvikling. Fra at den blir sett på som en tullete konspirasjon mot homofile og en amerikansk sykdom, til noe som etter hvert blir en rekke begravelser og en kamp for borgerrettigheter. Våre hovedpersoner er kule, sjarmerende og rause, men det er plass til nyanser – og vi ser noen av dem bli egoistiske og direkte farlige i sine fornektelser. Vi møter politifolk, leger og kolleger som ødelegger for medmennesker i sin ignoranse. Og vi møter foreldre. Noen går fra omsorgsfulle engler til konservative monstre, andre går fra dyp skam til stor stolthet. Alt fremføres av en gjeng skuespillere som fanger den komplekse tematikken og de menneskelige skiftene på ypperlig vis. Olly Alexander og Lydia West leder an i antall minutter på skjermen, men her skal hele rollelisten ha skryt. Det gjelder også noen store stjerner som dukker opp i mindre roller. Neil Patrick Harris og Stephen Fry krydrer begge denne serien med personligheter i hver sin ende av sympatiskalaen. ANMELDELSE: Looking S02 – Lun mannekos i hverdagsvakker dramedie SKAPER ET HJEM: Det er en lun og livlig kollektivstemning i leiligheten hvor våre hovedpersoner holder hus. FOTO: HBO Nordic Historisk viktig og glødende engasjert Det er et viktig og opprørende stykke samfunnshistorie som presenteres i «It’s a Sin». Et virus bryr seg ingenting om hvem det rammer, og det er både skremmende og provoserende å se hvordan hivviruset ble brukt til å henge ut og undertrykke homofile. Nevene knytter seg også av skildringen av en medisinindustri som både tok seg god tid og godt betalt for å hjelpe til. Samtidig som viktigheten av forskningen og all lærdommen som kom ut av kampen mot epedemien skinner gjennom. ANMELDELSE: WandaVision – Gøyal TV-historie fra Marvel Serieskaper Russell T. Davies har en god evne til å blande inn små sosialrealistiske oppgjør i manuset. Poengterte sidespor som fanger opp flere aspekter av den urettferdigheten og den misforståtte omsorgen som preget britenes syn på homofili på 80-tallet. Det gjelder personlige historier om forsoning, men også større borgerrettighetsspørsmål hvor advokater tordner inn på kontor for å stille folk til veggs. Og det er klart, med en pågående pandemi utenfor ytterdøren, er det en del av betraktningene rundt smittevern, frykt for virusets oppførsel og sosial stigmatisering av ulike samfunnsgrupper som gir serien et ekstra lag av aktualitet. ANMELDELSE: Night Stalker – Fascinerende skildring av etterforskningen ET HERLIG ROLLEGALLERI: «It’s a Sin» begeistrer med et rikt rollegalleri som gjør at vi virkelig får kjenne på både gleder og sorg gjennom seriens fem episoder. FOTO: HBO Nordic Et friskt og musikalsk formspråk «It’s a Sin» er frisk og musikalsk i formspråket, og spesielt bruker regissør Peter Hoar og manusforfatter Russell T. Davies montasjen til stor effekt. Seksuelle erobringer, morgenrutiner i kollektivet og karusellen av sykebesøk skildres alle med en velkomponert tematisk stabling av fengende scener. Flere ganger inneholder disse sekvensene også noen rørende eller triumferende høydepunkt, som gjerne gir forløsning til et av sideplottene. Det er imponerende effektiv fortellerkunst. Seriens kjappe stil gjør at noen vendepunkt og avrundinger kommer litt brått på. Her er det flere av de korte handlingstrådene som hopper rett til desserten. Jeg merker at jeg savner substansen fra hovedrettens kjøtt og poteter i noen av disse, men det er jo meget tilfredsstillende at oppgjørene kommer såpass hyppig – og det er vanskelig å være særlig misfornøyd når de saftige punktumene er så velsmakende som her. Serien bergtar også med flere kunstferdige øyeblikk. En mors sykebesøksherjinger, fremført med trippende føtter som hovedinstrument, er rett og slett en opplevelse. Og jeg har vel sjeldent sett britisk høflighet være så utsøkt giftig og ubarmhjertig som når en herreekviperingsforretning skal sparke en av sine selgere. Russell T. Davies har skapt en knallgod miniserie som både beveger, gir innsikt og underholder. Og vi lettrørte får skylt godt gjennom tårekanalene. «It’s a Sin» har premiere på HBO Nordic lørdag 23. januar. Anmeldelsen er basert på alle fem episodene.

Om SERIEN It's a Sin

Slippdato: 23.01.2021

Sesong: 1

Utgiver: HBO Nordic

Serieskaper: Russell T. Davies

Sjanger: Drama, Historisk, TV-Serie



