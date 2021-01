På Disney+ fra 15. januar 2021: Hvis du er Marvel-mett kan du forberede deg på å bli fullstendig fullstappa i 2021. I tillegg til filmene som er på vei, lanserer Disney+ nemlig en hel rekke nye serier som skal inngå i Marvel Cinematic Universe.

«The Falcon and The Winter Soldier» har premiere 19. mars, «Loki» dukker opp på skjermen i mai, og «Ms. Marvel» og «Hawkeye» kommer mot slutten av året. Og det er bare noe av det som er på vei!

Men først ut er «WandaVision», en absurd og morsom reise inn i sinnet til Wanda Maximoff aka Scarlett Witch. Eller.. det er i hvert fall noe i den duren jeg tror «WandaVision» er.

Denne serien fremstår som en sitcom, en sjarmerende lek med amerikansk TV-historie. Skjermen er full av simpel, men småskrudd og vittig humor – og et hint om at noe ikke er helt som det skal.

De tre første episodene som er gjort tilgjengelig for anmelderne, er ikke nok til å si helt hvor denne serien er på vei, men de halvtimes lange episodene er virkelig fornøyelig metaunderholdning i TV-ruta.

GAMMELT TV-FORMAT: «WandaVision» tar deg med på en reise i TV-historien, med alt som hører med. FOTO: Disney+.

En reise i TV-historien

Serieskaper Jac Schaeffer («Black Widow», «The Hustle») og regissør Matt Shakman («Game of Thrones», «Mad Men», «It’s Always Sunny in Philadelphia») har laget et skrudd og stilsikkert univers som fenger.

«WandaVision» er ved første øyekast en komedie om ekteparet Wanda (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), som forsøker å leve et vanlig forstadsliv i Westview, USA.

Her må de forsøke å virke som et normalt ektepar som hverken har telekinetiske evner, eller er en «synthezoid»-androide lagd av millioner av nanobots som må endre utseendet sitt før han går ut av døra.

Første episode ser ut som en situasjonskomedie fra 50-tallet, med svart-hvitt-bilder og 4:3-format, med forviklinger og slapstick-humor som står i stil.

Her møter vi den surrete husmoren, den nysgjerrige og lett alkoholiserte nabokona, den sjarmerende, men klønete ektemannen og den sinte, strenge sjefen.

FARGE-TV: I tredje epiosde av «WandaVision» får vi eventyret i farger. FOTO: Disney+.

Absurd og gøy

Serien er en hommage til klassiske amerikanske TV-serier og skifter uttrykk og stil i hver episode. Komplett med artige TV-reklamer for alt fra Stark Industries-brødrister, til Strucker-klokke og velværeproduktet Hydra Soak. Sånt liker vi Marvel-fans!

Når vi kommer til tredje episode, blir «WandaVision» sendt i full farge-TV, med 70-tallsestetikken som hører med.

Det er gøy, det er rart og det er merkelig, men hva i all verden har dette med Marvel Cinematic Universe å gjøre, lurer du kanskje på? Og hvordan har det seg at Vision er med her?

A GLITCH IN THE MATRIX: Av og til får Wanda følelsen av at det er noe som skurrer u «WandaVision». FOTO: Disney+.

Hva skjedde med Vision?

For nei, du kan ikke se «WandaVision» uten å ha sett «The Avengers»-filmene. Og nei, du husker ikke feil, Vision døde i «Avengers: Infinity War».

Wanda kom derimot tilbake med et knips i «Endgame», og det kan se ut som at serien forteller om hennes forsøk på å få kjæresten sin tilbake igjen.

For det er noe som skurrer i TV-serieuniverset. Av og til skjer det små ting som får Wanda til å stusse over tilværelsen. Vi som seer aner at verdenen hun lever i ikke er ekte.

Men hvis Wanda befinner seg i et slags TV-serienes The Matrix: Er dette en plass hun har rømt inn i for å leve drømmelivet med en fantasimann som er død? Eller kan det være at Visions bevissthet er fanget en plass det er mulig å bringe ham tilbake fra?

Jeg aner ikke, for i løpet av de tre episodene jeg har sett, er det kun snakk om sekunder med små drypp som hinter om hva serien egentlig handler om. Men dette skal det bli spennende å utforske videre.

NYDELIG KJEMI: Det er gøy å se Elizabeth Olsen og Paul Bettany sammen i TV-ruta i «WandaVision». FOTO: Disney+.

Underholdende moro

Til nå er det for lite av historien som er avslørt til at jeg vet hvilken serie «WandaVision» egentlig blir. Men selv om den reelle handlingen fortsatt ligger skjult storkoste jeg meg med de første episodene.

Hvis du er glad i TV-serier og TV-historie, så er formspråket underholdende i seg selv, og det skinner gjennom TV-ruta at Elizabeth Olsen og Paul Bettany har hatt det gøy med innspillingen.

De to har knallgod kjemi og komisk timing, og det er gøy med den outrerte stilen som både parodierer og hyller gamle slagere på skjermen.

Det dukker også opp flere vittige biroller, godt spilt av blant andre Kathryn Hahn («Hvordan bli dumpet på 10 dager», «Transparent»), Debra Jo Rupp («That 70’s Show») og ikke minst Teyonah Parris, som gjentar sin rolle som Monica Rambeau fra «Captain Marvel».

Litt usikker er jeg på om én episode i uka er det mest optimale tempoet for å fortelle denne historien, men det vil tiden vise. Jeg gleder meg i hvert fall til å bli med videre på denne reisen i TV-historie, samtidig som jeg er nysgjerrig på det virkelige mysteriet.

«WandaVision» har premiere på Disney+ med to episoder 15. januar, og publiseres deretter med én episode i uka.