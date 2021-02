PÅ NETFLIX 10. FEBRUAR 2021: Det er aldri bortkastet å tilbringe to timer i selskap med Tom Hanks, heller ikke når filmen «bare» er en ganske god sjangerøvelse med en viss grad av forutsigbarhet.

«News of the World» er en westernfilm med en historie som foregår i skyggen av den amerikanske borgerkrigen. Den har de tvilsomme figurene, den moralske dualiteten, de brå voldsutbruddene og de store prærietablåene vi kjenner fra sjangeren.

Dette er altså ingen nyskapende film, men den har utvilsomt et bankende hjerte. «News of the World» er en brukbar western, og Tom Hanks har ingen problemer med å bære den på sine skuldre ved hjelp av like deler karisma og rutine.

PÅ VEI: Johanna (Helena Zengel) og Kidd (Tom Hanks) reiser sørover i Texas i «News of the World». Foto: Bruce W. Talamon/Universal Pictures/Netflix

Lang og farefull reise

Kaptein Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) reiser fra by til by i Texas og leser aktuelle nyheter mot betaling for et lydhørt publikum som ikke kan lese selv.

På veien finner han den foreldreløse jenta Johanna (Helena Zengel), som ble kidnappet av en Kiowa-stamme som liten. Hun ble reddet av soldater og var nå på vei til slektninger lenger sør da vogna ble angrepet og kusken drept.

Kidd tar på seg oppgaven med å frakte henne sørover, men reisen er lang og farefull, og det blir ikke enklere av at Johanna bare snakker kiowa. Samtidig blir det klart at Kidd har ei kone i samme retning som han kvier seg for å reise hjem til, enda det har gått fem år siden borgerkrigen tok slutt.



Samspill gjør inntrykk

Filmen er regissert av britiske Paul Greengrass, som kanskje er mest kjent for «United 93», «Green Zone», «Captain Phillips» og tre «Jason Bourne»-filmer, frenetiske actionfilmer og thrillere der kameraet sjelden står i ro.

Han fører et helt annet filmspråk i «News of the World», der fotograf Dariusz Wolski får god tid til å dvele ved både ansikter og omgivelser i majestetisk cinemascope, akkompagnert av James Newton Howards sveipende præriemusikk.

Tom Hanks har et godt ansikt å dvele ved, fullt av varme og menneskelighet, men også voldsom besluttsomhet når det trengs. Her har han godt selskap i det tyske talentet Helena Zengel, som fikk et fantastisk gjennombrudd som rabiat barnvernkasus i «Systemsprengeren» (2019), og hun tar med seg noen av trekkene derfra til sin nye rolle.

Johanna har nemlig vært så lenge hos Kiowa-stammen at hun anser dem som sin rette familie, og viser ikke rent lite utagerende aggressivitet overfor de ukjente som vil bestemme hennes skjebne. Her spiller Helena Zengel godt med et uttrykksfullt ansikt, og det gjør inntrykk å se hvordan Kidd og Johanna gradvis finner tonen gjennom strabasene.

OMRINGET: Kaptein Kidd (Tom Hanks) og Johanna (Helena Zengel) er i trøbbel i «News of the World». Foto: Bruce W. Talamon/Universal Pictures/Netflix

Detaljert og overbevisende

«News of the World» gir gode beskrivelser av hvordan sørstatssamfunnet fremdeles er i uorden, fem år etter at de tapte borgerkrigen. Byene er skitne, innbyggerne slitne og urbefolkningen ser vi stort sett bare som vandrende skygger over slettene i bakgrunnen. Historiens bakteppe er detaljert og overbevisende.

Det finnes imidlertid scener som motvirker inntrykket filmen forsøker å skape av kaptein Kidds klokskap og årvåkenhet. I en sekvens fyrer han løs helt på slump mot tre forfølgere, enda han vet han bare har 20 kuler, og kan ikke sløse.

I en annen del av filmen trosser han makta i en liten by og skaper opprør blant arbeiderne, enda han måtte vite at det ville sette både ham og Johanna i stor fare, noe som også skjer.

Det er få overraskelser i filmens siste del, der det går som det må gå. «News of the World» følger kanskje kjente stier, og man kan nok forstå hvorfor Universal valgte å selge filmen til Netflix fremfor å vente til verdens kinoer er åpne som normalt igjen. Det er likevel ingen tvil om at Tom Hanks og Paul Greengrass har laget en trygg, god og strømmevennlig western som sjangerens tilhengere kan sette pris på.