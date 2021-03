PÅ KINO FRA 12. MARS: «Breaking News In Yuba County» er en stjernespekket og lettbent krimfortelling om en forsvunnet bankmann og selvhjelpstankegods på ville veier. Alltid sylskarpe Allison Janney («The West Wing» og «I, Tonya») leverer en kvikk rolleprestasjon som ignorert og opportunistisk forstadsfrue. Og Awkwafina («Crazy Rich Asians» og «The Farwell») scorer høyt på Coen-brødrenes kulhetsbarometer med sin underspilte småbygangster. Og apropos Coen-brødrene. Det er tydelig at regissør Tate Taylor har sett «Den Store Lebowski» og «Fargo» og ønsker å få til en sorthumoristisk forviklingskrim som både skal underholde og avkle sider ved USAs fokus på fasade og selvrealisering. Men dette er en mild og harmløs satire, som kun i enkeltscener blir den filmen den ønsker å være. ANMELDELSE: Delete Me – Rå og vond virkelighet PÅ JAKT ETTER SANNHETEN: Regina Hall og T.C. Matherne spiller detektivene som er på sporet av Sue Buttons hemmeligheter. FOTO: SF Studios Litt oppmerksomhet, takk Sue Buttons (Allison Janney) har en utro ektemann (Matthew Modine), en egoistisk søster (Mila Kunis) og en selvhjelpslydbok som skal hjelpe når det gjør vondt i oppmerksomheten. Men da en rekke uheldige omstendigheter gjør at hun kan bli rikskjendis, ved å bare lyve litt om hva som har skjedd med ektemannen, så vrir hun selvhjelpsrådene til motivasjon for et storstilt bedrag. Kast inn hvitvasking av penger, en yrkeskriminell svoger, to skeptiske detektiver og to journalister som slåss om å gjøre Sues historie til en tåredryppende seermagnet – ja, da har vi nevnt omtrent halvparten av deltagerne i denne farseaktige krimkomedien. Fra Juliette Lewis sin utstudert falske barmhjertighetsjournalist til Regina Halls skarpe detektivblikk – det er rikelig med velspilte rollefigurer i alle filmens krinker og kroker. Men med unntak av Allison Janney og Awkwafina, så gjør alle stort sett akkurat som forventet i en film som ikke er i nærheten av å være så smart, sløy, raffinert og sammensatt som den oppfører seg som. Det er ikke det at filmen bommer i sin kritikk av realiseringsbehov, fremmedgjøring, smålighet og totalhavarert medielogikk, det er bare så utmattende lite originalt utført. Og oppbyggingen av Sue Buttons vendepunkt har verken den fandenivoldskheten eller finessen som kunne fått hennes kriminelle opprør til å svinge saftig mellom vinglass og kakestykker. ANMELDELSE: Coming 2 America – Bør helst sees med lave forventninger VELFRISERT KYNISME: Juliette Lewis spiller den meget kyniske journalisten Gloria Michaels, som kun plukker de tristeste og mest dramatiske sakene til sitt personfokuserte show. FOTO: SF Studios En blek 90-tallsetterligning Det er få direkte hyllester og poengterte referanser til 90-tallets sorthumoristiske og kule krimforviklingsfilmer i «Breaking News In Yuba County», men det ligger en eim av blek kopi over alt fra manus, rollefigurer og voldsestetikk. Det er mediesatire, tarvelig forstadssjalusi, sympatiske gangstere, konfliktsky politifolk og en bag med penger på avveie. Ingredienser Coen-brødrene og Quentin Tarantino hadde storkost seg med for 25 år siden. Men ut fra den ingredienslisten får ikke Tate Taylor mer enn blasse etterligner ut på kinolerretet. Han tilfører ikke et grann personlighet eller stilmessig egenart til dette sjangerlandskapet. «Breaking News In Yuba County» fremstår som en algoritmebasert gjenskapning av en fordums suksessformel. Et påkostet og velfrisert lystspill uten substans og skarpe kanter. «Breaking News In Yuba County»har kinopremiere fredag 12. mars.

Om FILMEN Breaking News In Yuba County

Slippdato: 12.03.2021

Regi: Tate Taylor

Utgiver: SF Norge

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Drama, Komedie, Krim



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.