På Discovery+: Enten det er den syke festen som ble til et heidundrande nach der leiligheten ble rasert, den lange, fine sommernatta som endte opp med et nattbad, eller den supermerkelige fyren som ble med hjem den gangen – et nachspiel rommer mye.

Derfor er også nachet en god ramme for å fortelle historier, og det er nettopp det serieskapere Ernst De Geer og Mads Stegger gjør i sin nye serie.

Over en en rekke fuktige kvelder forteller «Nach» en historie om sjalusi, vennskap og identitet, satt til den tiden der du liksom har blitt voksen, men likevel ikke har peiling på det du holder på med.

Det er en liten og nær historie, som likevel rommer større spørsmål, og serien tar oss på troverdig vis inn i en fase av livet som alle har vært, eller skal gjennom.

FASADE: Ingrid Giæver spiller Elin, som holder hardt på fasaden om at livet er perfekt i «Nach». FOTO: Discovery Networks.

Flytter inn hos søsteren

«Nach» følger de to søstrene Elin og Selma, spilt av Ingrid Giæver og Sarah Francesca Brænne.

På 17. mai blir Selma kastet ut av venninnen hun bor hos, og tropper opp på trammen til Elin og kjæresten hennes August, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen.

De har et ledig rom i kollektivet, men Elin er ikke spesielt gira på å få halvsøsteren i hus. Stemningen mellom dem er anspent, og vi aner at det har vært mye sjalusi og misunnelse begge veier i forholdet opp gjennom oppveksten.

De to er rake motsetninger. Energiske Selma er festens midtpunkt, men et fullstendig kaos. Elin har livet på stell, men er pertentlig og forknytt.

Når August og Selma begynner å få et godt øye til hverandre, er det også duket for et trekantdrama i det lille kollektivet.

KAOTISK: Sarah Francesca Brænne spiller Selma som sliter med å finne ut av voksenlivet i «Nach». FOTO: Discovery Networks.

Ekte og troverdig

Selv om dette trekantdramaet er sentral for handlingen i «Nach», er det Selma og Elins søsterskap som er hjertet i fortellingen.

Sarah Francesca Brænne og Ingrid Giæver overbeviser begge som to søstre som på hver sin måte forsøker å finne ut av hvem de vil være, og dynamikken mellom dem er god i alle de ulike trinnene av forholdet deres.

Ingrid Giæver lar en sårbarhet og nysgjerrighet skinne gjennom Elins pertentlige fasade på en måte som føles ekte, og Sarah Francesca Brænne har en naturlig sjarm som kler rollefiguren godt.

Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen er god i rollen som den perfekte kjæresten som kanskje ikke er så perfekt likevel, og han klarer å formidle frustrasjonen August sliter med på en troverdig måte.

TREKANTDRAMA: Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen og Sarah Francesca Brænne har god kjemi i «Nach». FOTO: Discovery Networks.

Når livet er kaos

Med åtte episoder spredt over åtte nachspiel fra mai til august, er det en fragmentert historie som fortelles i «Nach».

Men med et velfungerende manus fra serieskaperne, stødig regi av Fanny Ovesen og en god klipperytme som syr det hele sammen, blir det likevel en helhetlig fortelling.

Ernst De Geer og Mads Stegger klarer å skape et realistisk bilde av hvordan det er å være en ung voksen som forsøker å finne ut av hva livet skal være. Og hvor vanskelig det kan være når livet tok en annen retning enn det du hadde tenkt.

Nachspielet er en ramme som skildrer denne fasen av voksenlivet godt. Det kan være en periode full av dumme feilskjær, men det er også en tid man kan skape minner for livet. «Nach» fanger essensen av dette på nært og gjenkjennbart vis.

Alle episodene av «Nach» slippes på Discovery+ 25. mars, og får premiere på TVNorge samme dag.