PÅ NRK TV 11. MARS 2021: Regissør Steve McQueens nye antologiserie henter tittelen fra låta «Small Axe» av The Wailers, der teksten sier at om du er det store treet, er vi den lille øksen som skal hogge deg ned. «Du» i denne konteksten er det britiske samfunnets strukturelle rasisme, mens øksen er de som kjemper mot diskrimineringen.

Serien består av fem frittstående filmer i varierende lengde og format som kan sees hver for seg, men først sammen gir de et helhetlig bilde av kampene som Londons vestindiske miljøer måtte utkjempe på 1970- og 80-tallet.

McQueen («Hunger», «Shame», «12 Years a Slave», «Widows») levendegjør de åpenbare problemstillingene gjennom intense skuespillerprestasjoner, stemningsrike miljøskildringer med en fenomenal tidskoloritt og en gjennomgående følelse av kampvilje mot uretten.

Av og til overdrives den tilskrudde og bokstavelig talt sort-hvite fremstillingen av frontene, men det er umulig å stille seg likegyldig til en opplysende filmserie som er rasende godt fortalt og som dessverre føles aktuell.

FENGSLET: Sheyi Cole spiller tittelrollen i episoden «Alex Wheatle» i filmserien «Small Axe». Foto: BBC Studios/ Will Robson-Scott © McQueen Limited

Avdekker fordommer

De fem filmene er basert på virkelige personer og hendelser i tidsrommet 1968-1982, og skildrer ulike sider ved den inngrodde rasismen i det britiske samfunnet.

I «Mangrove» ser vi hvordan politiets innbitte trakassering av en restaurant, som fungerer som et vestindisk samlingspunkt, resulterer i en avdekking av rettssystemets fordommer. «Lovers Rock» er en livsbejaende skildring av en organisert hjemmefest, der man innser at deltagerne kommer dit fordi de ikke slipper inn andre steder.

«Education» viser hvordan innvandrerbarn diskrimineres i skoleverket, «Alex Wheatle» skildrer en ung manns kulturelle oppvåkning i forkant av Brixton-opprøret i 1981, mens «Red, White and Blue» forteller hvordan Leroy Logan (John Boyega) ble politimann for å endre politiets holdninger fra innsiden.

Spiller i fyr og flamme

Serien preges av sterke personligheter, som den prinsippfaste restauratøren Frank Crichlow (Shaun Parkes), den smarte, men dyslektiske skoleeleven Kingsley (Kenyah Sandy), den rotløse rebellen Alex (Sheyi Cole) og idealistiske Leroy (John Boyega).

Alle har til felles at de motarbeides på hver sin front av et system der diskrimineringen stikker dypt og virker normalisert. Samtlige i det enorme ensemblet spiller i fyr og flamme, selv i birollene som for eksempel Leroys politihatende far (Stephen Toissant) og Kingsleys rettferdighetssøkende mor (Sharlene White).

Til tross for at persongalleriet er så sterkt, faller Steve McQueen for fristelsen til å bruke overdrevne karakteristikker av de som utøver rasismen. Mange av dem ligner sleipe skurker fra en sjangerfilm, som dommeren i «Mangrove», sjefen i «Lovers Rock», rektoren i «Education» og den blonde politibetjenten i «Red, White and Blue».

Det virker etter hensikten hvis målsettingen bare er å sette sinnene i kok, men en mer realistisk tilnærming til figurene ville kanskje ha gjort skildringene av diskriminering enda mer hårreisende.

FESTSTEMT: Amarah-Jae St. Aubyn og Shaniqua Okwok spiller venninner i partystemning i episoden «Lovers Rock» i filmserien «Small Axe». Foto: BBC Studios/ Will Robson-Scott © McQueen Limited

Hyller de som tok kampen

«Small Axe» er åpenbart et personlig verk fra Steve McQueen, som forteller om miljøet han selv vokste opp i. Det er tydelig at han vil sette rasismeskapet på plass og påpeke den strukturelle urettferdigheten som vestindiske innvandrere ble utsatt for av sine tidligere koloniherrer.

Serien er også en kjærlighetserklæring til den vestindiske kulturen, med et ufattelig kult lydspor med klassisk reggaemusikk, og det er kanskje derfor festepisoden «Lovers Rock» er så sexy, stemningsfull og livsbejaende. Gled deg til den utrolige sekvensen der dansegulvet simpelthen nekter å gi slipp på 1979-låta «Silly Games» av Janet Kay.

Det meste av «Small Axe» er imidlertid preget av berettiget harme, og Steve McQueen forklarer bakgrunnen for raseriet med stilsikker regi av knivskarpe manus som han har skrevet sammen med Alistair Siddons, Courttia Newland og Rebecca Leniewicz.

Resultatet er en stor finger til systemet og en hyllest til de som tok opp kampen mot det. Disse fem filmene er noe av det beste og viktigste du kan se i år!

