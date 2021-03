På Disney+ fra 19. mars: Da «WandaVision» startet fase fire av Marvel Cinematic Universe i januar, begynte det som en absurd reise inn i amerikansk TV-historie.

Bare to uker etter sesongfinalen er det nå klart for neste kapittel i MCU, «The Falcon and the Winter Soldier». Denne gangen er det et mer tradisjonelt Marvel-eventyr som fortelles.

Etter den første episoden kan jeg konstatere at premieren føles helt i tråd med det vi har sett fra dette universet tidligere, uten at det føles oppbrukt.

«The Falcon and the Winter Soldier» gir deg det du forventer av luftig action, bygger opp til en kamp mot både terror og indre demoner, og ser ut til å få rasisme som et viktig tema.

Denne smakebiten på 42 minutter og 33 sekunder (uten rulleteksten) gjorde meg absolutt sulten på mer.

INDRE DEMONER: Bucky (Sebastian Stan) sliter fortsatt med traumer etter tiden som hjernevaska supersoldat i «The Falcon and the Winter Soldier». FOTO: Disney+.

Stabler livet på beina

«Hvordan føles det?» «Som om det tilhører noen andre.»

Utvekslingen mellom Steve «Captain America» Rogers og Sam «Falcon» Wilson, på slutten av «Avengers: Endgame», ligger som et slør over «The Falcon and the Winter Soldier».

Steve ønsket at Sam skulle ta over etter ham som Amerikas store helt, men dette er ikke et ansvar Sam føler seg verdig til å ta.

Serien starter noen måneder etter hendelsene i «Endgame», og vi får se en verden som forsøker å stable seg på beina igjen etter fem år med unntakstilstand.

Både Sam og Bucky gikk i oppløsning da Thanos knipset med fingrene, og det er ikke bare, bare å plukke opp livet igjen der de forsvant.

Samtidig som de to forsøker å få livet på stell, er det nok av folk som vil utnytte kaoset verden fortsatt befinner seg i. En terroristgruppe som kaller seg «The Flag-Smashers» ønsker å frigjøre jordens befolkning fra de nasjonale styrers undertrykkelse. Og den første episoden hinter her om en skurk fra tegneserieuniverset.

DYNAMISK DUO? Vi får ikke se Anthony Mackie og Sebastian Stan sammen i premieren på «The Falcon and the Winter Soldier». FOTO: Disney+.

Godt selskap

I likhet med «WandaVision», kan det være greit å ha noen av filmene fra MCU relativt friskt i minne før du begynner på serien. Spesielt er det nok ikke så dumt med et gjensyn med «Avengers: Infinity War», hvis det er lenge siden sist.

Her fikk vi se Sam og Buckys litt motvillige samarbeid, som la grunnlaget for den serien vi nå skal få servert.

I sesongpremieren er de to figurene opptatt på hver sin kant, og jeg har derfor ikke sett dem sammen i aksjon enda. Men skal vi tro teaserne som er sluppet i forkant, vil vi få mer av den småkranglete dynamikken som fikk oss til å le i «Infinity War».

Både Anthony Mackie og Sebastian Stan har for lengst bevist at de er gode skuespillervalg for rollefigurene de portretterer. Sesongpremieren gir meg ingen grunn til å tvile på at de blir et godt selskap fremover.

Vi stifter også bekjentskap med flere andre rollefigurer jeg håper blir med på veien videre.

PÅ SETT: Anthony Mackie sammen med regissør Kari Skogland og Adepero Oduye som spiller Sams søster Sarah i «The Falcon and the Winter Soldier». FOTO: Disney+.

Spennende tematikk

Dette fine selskapet får vi i en actionspekket innpakning som ser bra ut i TV-ruta.

Det er selvfølgelig ikke brukt like mye penger og ressurser på å få actionsekvensene til å bli like storslagne som i de største Marvel-filmene, men det skorter ikke på underholdende action i sesongpremieren.

Serien både ser og føles som en naturlig forlengelse av fortellingen vi har sett utspille seg i filmene så langt.

Selv om det åpenbart vil være et fokus på action og humør i «The Falcon and the Winter Soldier», ligger det også et alvor over første episode som gjør at serien føles aktuell.

Hvordan arbeiderklassen blir overlatt til seg selv av myndighetene i en økonomisk vanskelig tid, oppleves som svært relevant problematikk for dagens samfunn i USA, og ikke minst virker det som om rasisme vil bli et overhengende tema for serien.

Helt på tampen av sesongpremieren kommer det en avsløring som får det til å knyte seg i magen på meg, og som virkelig fokuserer på de store problemene man har med systemisk rasisme i USA.

Jeg synes det er spennende at Marvel ser ut til å være villige til å sette dagsorden med «The Falcon and the Winter Soldier», og jeg er spent på hvordan de vil takle denne tematikken utover i sesongen.

«The Falcon and the Winter Soldier» har premiere fredag 19. mars, og slippes med én episode i uka på Disney+.