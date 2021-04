Hollywood trosset koronapandemien for å feire seg selv under Oscar-utdelingen natt til mandag. På grunn av smittevernstiltak foregikk utdelingen på både Union Station i Los Angeles, og på det tradisjonelle Dolby Theatre. Stjernene hadde selvfølgelig fått på seg finstasen for anledningen, og gull var en gjenganger på den røde, eller rettere sagt rosa, løperen i år. Dette er årets Oscar-vinnere GULL: Carey Mulligan gikk for gull fra Valentino på den rosa løperen. FOTO: Chris Pizzelo-Pool/Getty Images/AFP/NTB. GULL: Leslie Odom Jr. ankom Oscar-utdelingen i en silkedress, som ifølge ham selv var dyppet i 24K gull. FOTO: Chris Pizzello / Pool / AP Photo / NTB. GULL: Skuespiller og forfatter Paulina Porizkova gikk for gull da hun og Aaron Sorkin debuterte som par på rosa løper. FOTO: Chris Pizzello / Pool / REUTERS / NTB. Skuespiller og forfatter Paulina Porizkova gikk for gull da hun og Aaron Sorkin debuterte som par på rosa løper. Og Leslie Odom Jr. ankom Oscar-utdelingen i en silkedress, som ifølge ham selv var dyppet i 24K gull. QUESTLOVE: Maske i fjeset… FOTO: Chris Pizzello, AP Photo / Pool / NTB. MEN GULL PÅ FØTTENE: Questlove gikk for Crocs under Oscar-utdelingen. FOTO: Chris Pizzello / AP Photo / Pool / NTB. Questlove gikk for maske i fjeset… Men gull på føttene! GULL: Andra Day (nominert for beste kvinnelige skuespiller for «The United States vs. Billie Holiday») gikk for hud og gull under Oscar-utdelingen. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB. Okey, Zendaya gikk riktignok for gul kjole, men denne Valentino-kjolen var som gull på «Euphoria»-stjerna. GULT GULL: Zendaya i gull fra Valentino. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP NTB. Groovy finstas WOW: LaKeith Stanfield var uten tvil den kuleste fyren på årets Oscar-utdeling. FOTO: Alberto Pezzali / Pool / Getty Images / AFP / NTB. FOTO: Den svenske låtskriveren Rickard Goransson gikk for hatt. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB. LILLA BLIKK: Artisten H.E.R. stilte i blålilla fra topp til tå. FOTO: Chris Pizzello / Pool / REUTERS / NTB. Solbriller, hatt og kappe. LaKeith Stanfield, den svenske låtskriveren Rickard Göransson og artisten H.E.R, var ganske så kule i finstasen. Rødt på rosa løper Rød var også en farge som gikk igjen på den rosa løperen for årets Oscar-utdeling. Angela Bassett tok oss med storm med sitt intense blikk og store puffermer, mens Reese Witherspoon gikk for en kjole som var som tatt rett ut fra «300». Og Amanda Seyfried bar en fantastisk kreasjon designet av Giorgio Armani selv. RØDT: Angela Bassett, fantastisk i rødt. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB. RØDT: Reese Witherspoon i rød chiffong med lærbelte i midjen. FOTO: Chris Pizzello / POOL / AFP / NTB. RØDT: Amanda Seyfried i en rød chiffongdrøm fra Armani. FOTO: Chris Pizzello / Pool / REUTERS / NTB.

