På HBO Nordic fra 18. april 2021: HBO Nordic har samlet talenter fra hele Norden i sin nye storsatsing «Velkommen til Utmark».

Dansken Kim Fupz Aakeson («Kraftidioten», «En ganske snill mann») står for manuset, islandske Dagur Kári har regi («Norskov», «The Good Heart»), mens produksjonsselskapet Paradox er norsk.

Det er også de fleste skuespillerne i dette tilskrudde serieuniverset, som er satt til et fiktivt, norsk tettsted et eller annet sted ved grensa til Finland.

«Velkommen til Utmark» har et stort ensemble av dyktige skuespillere som blant andre Tobias Santelmann, Marie Blokhus og Stig Henrik Hoff – og det er virkelig gøy å følge denne gjengen i det som er en sorthumoristisk krim som låner tungt fra «Fargo» og «Twin Peaks».

Har du sansen for sære einstøinger i snåle utkantstrøk, er du anlagt for å kose deg med «Velkommen til Utmark», men dette er likevel en godbit som kan bli i det seigeste laget for mange. Åtte episoder er litt mye å bite over her.

ÅPENT LANDSKAP: Naturen er sterkt tilstedeværende i «Velkommen til Utmark». FOTO: HBO Nordic.

Betent nabokrangel

En liten plass i Troms og Finnmark, der vidda strekker seg på alle kanter, er det full nabokrig mellom den alkoholiserte sauebonden Finn (Tobias Santelmann) og den knallharde samen Bilzi (Stig Henrik Hoff).

Finn har sauer på beitet, Bilzi har en bikkje som må få gå fri – for selv om han Horagallis dreper en sau i ny og ne, kan man jo ikke legge bånd på naturen.

Når Finns kone Siri (Marie Blokhus) i tillegg bestemmer seg for å gå fra Finn til fordel for Bilzi, må datteren deres Marin (Alma Günther) forsøke å navigere seg gjennom en voksenverden hun egentlig ikke burde vært nødt til å takle.

Dette dramaet er hovedkjernen i en fortelling som vever seg gjennom et kriminelt landskap av smuglersprit, menneskehandel, korrupsjon og ulovlig gambling. Med en svipptur innom den lokale dagligvarehandelen, der eieren er besatt av ånden til sin døde ektemann.

Puh!

UTRO Kone: Maria Blokhus er god i rollen som Siri i «Velkommen til Utmark». FOTO: HBO Nordic.

Åpenbare inspirasjonskilder

Det er ingen hemmelighet at «Fargo» og «Twin Peaks» har vært inspirasjonskilder for serieskapere Kim Fupz Aakeson og Dagur Kár, og du trenger ikke å være noen ekspert for å legge merke til dette i «Velkommen til Utmark» heller.

Med pussige og karikerte portretter av typete typer, og kriminelle beskjeftiger i grisgrendte strøk, er «Fargo»-referansene åpenbare. Og overnaturlige hendelser i sær, avsidesliggende småby skriker David Lynch.

Dessverre er ikke «Velkommen til Utmark» hverken like smart som førstnevnte, eller like urovekkende som sistnevnte, og serien når aldri opp på samme kvalitetsnivå som titlene den hyller.

Likevel så koser jeg meg i serielandskapet som males her. Det svinger godt av historietråder om russisk smuglersprit på vei gjennom Finland, en menneskehandlende hallik med sorgproblemer og en korrupt lensmann med Crohns sykdom og en stadig økende pokergjeld.

Men seriens overnaturlige elementer oppleves som malplasserte. Den besatte butikkdama, som riktignok er artig spilt av Ingunn Beate Øyen, får ikke nok tid i TV-ruta til at hun blir noen ny «log lady» akkurat.

Og det virker litt som om serieskaperne ville ha med «noe overnaturlige greier», nettopp for å følge i «Twin Peaks» sine uglespor, og det blir for tilgjort.

I PAKT MED NATUREN: Stig Henrik Hoff spiller Belzi i «Velkommen til Utmark», som er svært opptatt av sin samiske arv. FOTO: HBO Nordic.

Fra humor til alvor

Manuset til Kim Fupz Aakeson er full av herlige replikker som for eksempel «Æ les naturen som en nordmann les avisa», eller «Æ mener alltid det æ sier. Mine ord er hugd i stein».

Og har du sansen for svulstige monologer slik som meg, så er det jo forferdelig artig med Stig Henrik Hoffs lange utgreiinger om hardhausen Belzis forhold til naturen.

Serien veksler mellom bekmørk humor som fleiper med alt fra mislykka selvmord og partnervold, og et mer realistisk alvor om ensomhet og identitet.

Dyktige sminkører har gjort alkoholens herjinger tydelig i Tobias Santelmann sitt ansikt, og han klarer å formidle selvforakten gjennom Finns blodskutte øyne på glitrende vis.

Santelmann har flere vonde og gode scener sammen med Alma Günther, som spiller datteren Marin, og det er her seriens hjerte virkelig ligger.