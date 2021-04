PÅ AMAZON PRIME VIDEO 30. APRIL 2021: Tom Clancy har vært en stødig leverandør av handlingsmettede agentthrillere, både i bøker, filmer, serier og spill. «Without Remorse» er opprinnelseshistorien til John Clark, en gjenganger i Clancys såkalte «Ryanverse», spunnet rundt Jack Ryan fra bøker og filmer som «Jakten på Rød Oktober», «Patriotenes spill» og «Overhengende fare». Den nye filmens oppdaterte handling skiller seg kraftig fra boka som kom i 1993, men noen elementer er fremdeles de samme. Det handler om svik og bedrag i USAs hemmelige tjenester og et storpolitisk spill mellom stormaktene som kan få alvorlige konsekvenser. Dessverre er «Without Remorse» en humørløs agentthriller på det jevne, med enkelte hardtslående actionsekvenser, men med et grått persongalleri som aldri utmerker seg, selv ikke med en kapasitet som Michael B. Jordan i hovedrollen. ANMELDELSE: Fortsatt kvalitet i alle ledd i «The Handmaid’s Tale» S04 FLAMMENDE: John (Michael B. Jordan) konfronterer en tvilsom type i «Without Remorse». Foto: Nadja Klier © 2020 Paramount Pictures Brikker i sinnrik plan Filmen introduserer hovedfiguren mens han ennå heter John Kelly, og er på et spesialoppdrag i Syria som en del av en Navy SEALs-tropp. I etterkant blir medlemmer av troppen angrepet av ukjente krefter i USA, John opplever et enormt tap og blir besatt av å finne ut hvem som står bak og hvorfor. Han samarbeider med en tidligere Navy SEALs-kollega, løytnant Karen Greer (Jodie Turner-Smith), og CIA-offiseren Robert Ritter (Jamie Bell) med støtte fra forsvarsminister Thomas Clay (Guy Pearce). De oppdager at de er brikker i en sinnrik plan som har skremmende intensjoner med internasjonale implikasjoner. Dessverre er det ekstremt lett å forutse hvem som er den store, stygge ulven, slik filmen har få overraskelser å by på.

Todimensjonale karikaturer Michael B. Jordan er den sympatiske og karismatiske skuespilleren fra filmer som «Creed» og «Black Panther», og han har ingen problemer med å fremstå troverdig som hardtslående og snarrådig actionhelt. Problemet er at verken han eller de andre figurene i filmen får tid og rom til å være mer enn todimensjonale karikaturer. Utover den enkle handlingsoppbyggingen mellom actionsekvensene, har de få muligheter til å gjøre figurene særlig interessante. De fungerer som brikker i et større spill, men hver gang filmen har anledning til å utbrodere deres personligheter, haster den i stedet over til neste spenningstopp. Det sørger for at «Without Remorse» aldri er direkte kjedelig, men man blir heller ikke spesielt engasjert i Johns personlige kamp. ANMELDELSE: «Det finnes ingen djevel» er en knallsterk film om dødsstraff i Iran MÅ SAMARBEIDE: CIA-offiseren Robert Ritter (Jamie Bell) og løytnant Karen Greer (Jodie Turner-Smith) i «Without Remorse». Foto: Nadja Klier © 2020 Paramount Pictures Noen tøffe scener Regissøren er Stefano Sollima, mannen bak «Suburra», «Gomorrah» og «Sicario 2: Soldado». Han viser god actionteft i sekvenser der kuler flyr og bomber sprenges, selv om man kan stille spørsmålstegn ved sannsynligheten av overlevelse ved flere anledninger. John fremstår nærmest som en superhelt som tydeligvis kan overleve alt, og planlegge spektakulære stunts i full visshet om at ingenting biter på ham. Det resulterer i noen tøffe scener, men gjør også at hovedfigurens menneskelighet blir stadig tynnere. Dersom «Without Remorse» blir en suksess, noe som ser tvilsomt ut, kan det komme flere filmatiseringer av Tom Clancy-bøker (og følg med på rulleteksten), men starten sliter med å bli mer enn overfladisk og lettkonsumert agentaction.

