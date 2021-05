PÅ KINO 21. MAI 2021: Filmens tittel indikerer at dette er en tullete monsterfilm som ikke skal tas seriøst. «Godzilla vs. Kong» er nøyaktig det den høres ut som, og det er overhodet ikke ment i noen spesielt negativ retning.

Regissør Adam Wingard («You’re Next», «Blair Witch», «Death Note») vet nøyaktig hva han gjør når han pøser på med vanvittige effekter for å fortelle en tynn historie med sviktende logikk.

Filmen er enormt underholdende når den gang på gang overgår seg selv med spektakulær destruksjon, men også farlig nær det parodiske om man grunner for mye på det som fortelles.

Dette er ferskvare som skal oppleves på et stort lerret med høy lyd, for så å glemmes rett etterpå. «Godzilla vs. Kong» er selve essensen av en popkorn-film i 2021, og fungerer utmerket som knappe to timer lang uforpliktende eskapisme.

SVENSK HOVEDROLLE: Alexander Skarsgård spiller forskeren som vil finne titanenes kraftkilde i «Godzilla vs. Kong». Foto: SF Studios / Warner Bros.

Godzilla går til angrep

Det legendariske titanmonsteret Godzilla går tilsynelatende uprovosert til angrep på industrigiganten Apex og oppfattes som en stor trussel mot verdenssamfunnet.

Forskeren Nathan Lind (Alexander Skarsgård) blir hyret for å finne titanenes kraftkilde, som trolig er skjult i jordas indre, og kan brukes til å bekjempe Godzilla.

Han vil bruke den enorme gorillaen Kong som veiviser og får med seg hans oppasser Ilene Andrews (Rebecca Hall) og hennes adoptivdatter Jia (Kaylee Hottle) på en farlig reise fra Skull Island til Antarktis.

Samtidig oppdager en kjenning fra forrige Godzilla-film, Madison Russell (Millie Bobby Brown), at Apex-direktør Walter Simmons (Demián Bichir) har skjulte motiver for jakten på et mulig Godzilla-våpen.



Ekstreme ødeleggelser

Dette er ifølge Wikipedia den 36. Godzilla-filmen, den 12. Kong-filmen og den fjerde i filmselskapet Legendarys såkalte «MonsterVerse». Dette er nemlig en fortsettelse av «Godzilla» (2014), «Kong: Skull Island» (2017) og «Godzilla: King of the Monsters» (2019).

Felles for alle, er at de er effektdrevne monsterfilmer med fokus på ekstreme ødeleggelser forårsaket av digre skapninger i flere former.

Når filmen heter «Godzilla vs. Kong», forventer man å se gigantene brake sammen, og ingen vil bli skuffet av flere imponerende sekvenser med oppfinnsomme og godt planlagte slag, både blant skyskrapere og hangarskip.

Disse delene av filmen, som man kan argumentere er de aller viktigste, er mesterlig utført av regissør Wingard og hans hær av digitale effektmakere. Sørg også for å HØRE filmen i en kinosal med et godt lydsystem, for her har den norskætta lyddesigneren Erik Aadahl og hans team virkelig slått på stortromma, bokstavelig talt.

RAMSALT: Kong venter på Godzilla på et hangarskip i «Godzilla vs. Kong». Foto: SF Studios / Warner Bros.

Innfrir forventningene

De menneskelige figurene er av mindre betydning. Gode skuespillere som Alexander Skarsgård, Rebecca Hall og Millie Bobby Brown fortjener ros for å avlevere strengt tatt latterlige replikker med en alvorlig mine.

Her fungerer de som markører i et manus som gir dem lite spillerom og krever at figurene gjør og sier ting som ikke virker særlig sannsynlig eller gjennomtenkt.

Manusforfatterne gir dem noen vage motivasjoner, bakgrunner og personlige utfordringer, men aldri så mye at de kommer i veien for det vi egentlig vil se, nemlig monstre som slåss.

Man kan rive historiens enkelte bestanddeler i fillebiter om man vil, men det er nytteløst. «Godzilla vs. Kong» tjener sitt formål og innfrir forventningene!