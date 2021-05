PÅ KINO FRA 21. MAI: «Ninjababy» er en artig, sår og forfriskende fest av en film. Kristine Kujath Thorp dundrer inn på listen over norske favorittskuespillere med en hovedrolle som bobler av opprørskhet, kul karisma og integritet. Regissør Yngvild Sve Flikke («Kvinner i for store herreskjorter») lykkes med et smart formspråk som kombinerer stemningsfull realisme med fiffig bruk av animerte fortellergrep. Og den ektefølte historien, om å bli ufrivillig gravid og livene det påvirker, treffer meg rett i hjertet. ANMELDELSE: Pørni S01 – bobler over av livsglede og håp PIKKJESUS OG NINJABABYEN: Små animasjoner tar oss med inn i hovedpersonen Rakels tanker og følelser. Vi kan se Ninjababy, men Arthur Berning, som her spiller rollefiguren Pikkjesus, spiller uanfektet av strekene på skulderen. FOTO: Motlys/Arthaus Et modig, morsomt og relevant manus 23 år gamle Rakel (Kristine Kujath Thorp) bor på et rotete rom i et hyggelig lite kollektiv og drømmer om å bli tegneserieskaper, eller kanskje skogvokter. En relativt bekymringsløs studenttilværelse, helt til en ninjababy plutselig dukker opp på ultralyden og sørger for at livet skviser til med bekymringer, forandringer, frustrasjoner og utfordringer. ANMELDELSE: First Cow – Nydelig film om myke menn Ledet av et modig, morsomt og relevant manus går «Ninjababy» forbi mange av de tradisjonelle betraktningene rundt en ufrivillig graviditet. Problemstillingene her vokser seg komplekse, og det spennes opp situasjoner som engasjerer og befrukter noen hjerneceller. Dette gjøres uten at filmen mister sin litt fomlete sjarm, sin rå humor og sine hjertevarme tråder av vennskap og kjærlighet. Spesielt en outsiderdynket kjærlighetshistorie byr på noen av de fineste forelskelsesscenene jeg har sett på norsk film. Her er det godt å være nerd. ANMELDELSE: Familien Mitchell mot maskinene – Forrykende fartsfylt og imponerende vellykket! STEMNINGSFULLE UTSNITT: Fotograf Marianne Bakke gjør en fantastisk jobb med å balansere hverdagsrealisme og sterke stemninger i troverdige omgivelser. I tillegg til at hun på ypperlig vis gir rom til animerte krumspring i utsnittene sine. FOTO: Motlys/Arthaus Leken og smart i formen «Ninjababy» er basert på den tegnede romanen «Fallteknikk» av Inga Sætre, og det er hun som også tegner ninjababyen (stemmelagt av Herman Tømmeraas) på kinolerretet. Sætres lekne strek brukes også til å formidle Rakels følelser på elegant og uttrykksfullt vis – i alt fra elektrisk prikking i fingrene til det totale kaos. Måten fotograf Marianne Bakke («Delete Me»), regissør Yngvild Sve Flikke og animatør Inga Sætre har samarbeidet om komposisjonene på er imponerende. De har klart å skape en naturlig plass i bildeutsnittene for animasjoner og innslag av Rakels indre liv, noe som tilfører filmen en herlig egenart. Arthur Berning er som alltid en attraksjon i seg selv når han fyrer opp den verbale mitraljøsen – her i rollen som den mulige barnefaren Pikkjesus. Men med en animert og bekymret Ninjababy på skulderen, får scenene en ekstra dimensjon av treffsikre skråblikk. Det er et par av rollefigurene og konfliktlinjene som gjerne kunne fått noen flere lag og litt bedre plass, uten at det hemmer filmens fremdrift og poenger. «Ninjababy» går fra høydepunkt til høydepunkt og har en tematisk nerve som henger igjen lenge etter endt rulletekst. For en nydelig film dette er. Ninjababy har premiere på kino fredag 21. mai.

Om FILMEN Ninjababy

Slippdato: 21.05.2021

Regi: Yngvild Sve Flikke

Utgiver: Arthaus

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Drama, Komedie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.