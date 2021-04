På Viaplay fra 2. mai: Varm og lun, sår og trist, komisk og genuint morsom – «Pørni» er en herlig dramedie om hverdagsliv, sorg, kjærlighet og familie.

Dette er en serie som gir et skråblikk på hvordan foreldrerollen kan være både vanskelig og givende, som ikke er redd for å være trist, men som aldri blir direkte mørk.

Henriette Steenstrup har en lang karriere som komiker og skuespiller bak seg. Når hun nå debuterer som både manusforfatter og serieskaper, har hun laget en serie som bobler over av livsglede og håp for fremtiden.

I den travle alenemoren med et heftig temperament og et stort hjerte, har Steenstrup skrevet en rolle som er perfekt for seg selv. Og etter å ha slukt hele sesongen av denne nydelige dramedien, kan jeg konstatere én ting – jeg elsker Pørni.

TAR LIVET TILBAKE: Nils Ole Oftebro er helt herlig i rollen som Pørnis pappa Ole Johan. FOTO: Marius Bjellebø / Viaplay.

Det hektiske hverdagslivet

Henriette Steenstrup spiller altså seriens hovedrolle, Pernille Middelthon, aka Pørni. En alenemamma som sjonglerer en travel jobb i barnevernet med et hektisk familieliv, samtidig som hun forsøker å bearbeide tapet av søsteren sin som nylig har gått bort.

Søsterens tenåringssønn Leo (Jon Ranes) har flyttet hjem til henne og de to døtrene hennes. Han sliter med å takle tapet av moren, mens døtrene Hanna (Vivild Falk Berg) og Sigrid (Ebba Jacobsen Öberg) har altoppslukende tenåringsting å stri med.

Familien bor i det gamle huset til Pernilles pappa (Nils Ole Oftebro), som er en bestefar som etter et helsemessig skremmeskudd har bestemt seg for å endelig leve livet til det fulle.

Det vil han at Pørni skal gjøre også, men oppe i den travle kabalen blir Pernilles egne behov prioritert sist.

Når hun trenger et pusterom i hverdagen, setter hun seg i garasjen og ringer telefonsvareren til Anne for å skravle litt med den døde søsteren sin. Og når hun forelsker seg i en yngre mann på jobben, tenker hun at hun har for mye emosjonell bagasje og for lange pupper til at hun er verdt å satse på.

ROMANTIKK: Pørni forelsker seg i Bjørnar, spilt av Gunnar Eiriksson. FOTO: Marius Bjellebø / Viaplay.

Livets rare øyeblikk

«Pørni» består av seks episoder i halvtimesformatet. Det er ikke veldig langt når man har mye på hjertet, men ved hjelp av et velskrudd manus og smarte, små tidshopp underveis fortelles historien på en troverdig måte som ikke går på bekostning av rollefigurenes utvikling.

Og familien Middelthon er virkelig en familie det er fint å følge, med alle sine problemer, styrker og mangler.

Som serieskaper er Henriette Steenstrup god på å balansere alvor med humor på en måte som aldri føles anstrengt. Seriens komiske øyeblikk oppleves aldri som påtatt humor, men som en del av alle livets rare øyeblikk.

Det er en ekthet selv i seriens mest tilskrudde scener, og her spiller seriens skuespillere godt på lag sammen.

Med såpass mange unge skuespillere i TV-ruta er det ikke for gitt at skuespillet er så godt som det er her, men her har virkelig castingen gjort en strålende jobb med å finne nye unge talenter.

Jon Ranes, som imponerte oss i «Ut og stjæle hester» for et par år siden, formidler de vanskelige følelsene som river i Leo på svært troverdig vis.

Nyutdannede Vivild Falk Berg er herlig brekkekkel i rollen som selvsentrert tenåring med et hjerte langt inni der en plass, mens Ebba Jacobsen Öberg virker naturlig og ekte som yngstemann i flokken, som fortsatt har et sterkt behov for bekreftelse fra både mor og far.

TENÅRINGSDRAMA: Vivild Falk Berg spiller Pørnis datter Hanna, som til tider kan være meget selvsentrert. FOTO: Marius Bjellebø / Viaplay.

Helt herlig

I kraft av Pernilles jobb i barnevernet møter vi på en del skjebner som både knuser og varmer hjertet i «Pørni»

Steenstrups manus spiller en del på at barnevernet ofte er en fryktet og uglesett institusjon, selv om det er et apparat som er der for å hjelpe. Og Pernilles møte med barn i vanskelige situasjoner trykker på alle de rette knappene.

Tematikken som tas opp er tidvis dyster, men serien trer aldri ordentlig ned i dypet. Vi holder oss i det lune landskapet, i skinnet fra lyslenkene i Pørnis trivelige vinterhage.

Serien hadde nok tålt å kjenne litt mer på det ubehagelige og kunne godt ha blitt et knepp hvassere, men samtidig er det litt deilig at alt ikke trenger å være så himla mørkt hele tiden heller.

Og tro meg, det er nok av følelser her. Serien førte til både latter, tårer, grinelatter og hulkegrining i sofaen underveis. Og det var helt herlig!

«Pørni» kan du se på Viaplay fra 2. mai. Alle seks episoder slippes samtidig.