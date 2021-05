PÅ AMAZON PRIME VIDEO 14. MAI 2021: Hvor skal man plassere sympatien i en film der alle er skurker? Svaret er: litt overalt eller ingen steder.

«I Care a Lot» er av typen historie der man kan la seg underholde av å se svindlere forsøke å lure hverandre, og man trenger ikke ha sympati for noen av dem for å få et utbytte.

Regissør og manusforfatter J Blakeson bruker det amerikanske velferdssystemet som arena for en storstilt svindel der enkelte aspekter faktisk kan virke sannsynlige, selv om filmens fremstilling er oppskrudd og tilgjort.

Solide skuespillere som Rosamund Pike, Dianne Wiest og Peter Dinklage ser ut til å riktig kose seg med sine tvilsomme figurer når de velter seg i kynisme og grådighet. Ikke rart filmen har blitt severdig!

ANMELDELSE: «First Cow» er en nydelig film om myke menn i Det ville vesten

NYTT OFFER: Marla (Rosamund Pike) vil svindle Jennifer (Dianne Wiest) i «I Care a Lot». Foto: Seacia Pavao / Netflix

Kapitaliserer på eldre

Marla Grayson (Rosamund Pike) er profesjonell verge for eldre som blir umyndiggjort av retten.

Hun og kollegaen/kjæresten Fran (Eiza González) står imidlertid i ledtog med korrupte leger, advokater og pleiehjemsbestyrere, som sammen kapitaliserer på å plassere de umyndiggjorte på pleiehjem og selge unna deres hus og eiendeler.

Når Marla velger den søte gamle damen Jennifer Peterson (Dianne Wiest) som sitt neste bytte, får hun imidlertid noen uventede utfordringer.

En mektig og mystisk mann (Peter Dinklage) har skjulte motiver som kan sette både Marla, Fran og virksomheten deres i en utsatt posisjon.



En skikkelig røverhistorie

Som du sikkert forstår, er «I Care a Lot» en skikkelig røverhistorie som gir ordet «velferdsprofitør» en ny betydning.

Man tror kanskje ikke helt på det hemmelige nettverket vi føres inn i, men det virker heller ikke helt usannsynlig at denne typen profittjag faktisk eksisterer i en eller annen form. Akkurat som våpenindustrien tjener på krig, finnes det også en privatisert eldreindustri i USA som er avhengig av en jevn strøm av nye klienter.

Rosamund Pike gjør en strålende innsats som Marla, en tøff, målbevisst og skruppelløs kvinne som selv sier innledningsvis at man enten kan være et rovdyr eller et bytte, og hun har bestemt seg for å være det første.

Man trenger ikke sympatisere med hennes handlinger for å kunne forstå hennes motiver og endelige mål.

ANMELDELSE: «The Underground Railroad» er på sitt beste et mesterverk

FARLIG: Peter Dinklage spiller en mektig og mystisk mann i «I Care a Lot». Foto: Seacia Pavao / Netflix

Godt sammenskrudd svindlerfilm

«I Care a Lot» har noen overraskende vendinger etter hvert som spillet skrur seg til, noen av dem ganske voldsomme. Det kan virke usannsynlig at Marla har så mye selvtillit og viljestyrke når det avsløres hvilke krefter hun egentlig står overfor.

Likeledes er historiens antagonister mistenkelig dårlige på å gjøre det de nødvendigvis må være ganske gode til. Dette er likevel ikke en film som trenger 100% troverdighet for å fungere.

J Blakeson har laget en godt sammenskrudd svindlerfilm, der den sylskarpe frekkheten, det nesten provoserende overmotet og de umoralske motivene gjør dramatikken severdig.

«I Care a Lot» blekner kanskje litt i sammenligning med klassiske svindlerfilmer som «Svindlere med stil», «Catch Me If You Can», «American Hustle» og «The Matchstick Men», men tåler absolutt nærmere ettersyn.